Porsche dál laská srdce puristů, jeho poslední novinka spojuje manuál s nejlepším motorem bez turba před 6 hodinami | Petr Prokopec

Němci dělají přesně to, co jsme léta radili třeba BMW. I to se vykašlalo na nikoli nepodstatnou část kupců, kteří ocení ruční řazení, nejlépe pak ve spojení s atmosféricky plněným motorem. Porsche to neudělalo a teď z nich tahá jedno euro za druhým.

V roce 2013 představilo Porsche tehdy zcela novou generaci 911 GT3 s kódovým označením 991.1. Na první pohled se zdálo, že se značka z Zuffenhausenu obrátila ke klientele zády, neboť jakkoliv výkon vůči předchůdci narostl z 435 na 475 koní, jeho přenos na zadní nápravu dostal pouze sedmistupňový automat PDK. Tato převodovka nikdy dříve nebyla pro GT3 k dispozici ani jako alternativa, takže automobilka ani nemohla říci, ze by jí kupci dávalo přednost. Vývojáři Porsche ale neměli k dispozici rozpočet na vývoj dvou verzí, a tak si museli vybrat. A vzhledem k dobovým trendům dali přednost povinnému automatu.

Značka ale rychle zjistila, že šlápla vedle. A raději se hned zkraje vývoje měla plácnout přes kapsu, neboť s limitovanou edicí 911 R pobláznila celý svět. Stál za tím pochopitelně manuál, díky kterému se kupé na černém trhu prodávalo za několikanásobek původní hodnoty. Porsche tak jen vidělo, jaké peníze mu utekly, a proto s faceliftem přišly velké změny. Jednak objem motoru narostl ze 3,8 na rovné čtyři litry, daleko podstatnější byla možnost výběru mezi manuálem a automatem. Po první převodovce rázem sahalo okolo třetiny lidí, na některých trzích (paradoxně hlavně USA) je jich více než polovina.

V případě aktuální generace 992 již Porsche danou chybu nezopakovalo, místo toho naopak začaly vznikat nové verze, které značku vrací ke kořenům. Ta asi nejpurističtější však dorazila teprve nyní. Značka se totiž pochlubila provedením 911 S/T, které stejně jako GT3 RS vyfasovalo čtyřlitrový plochý šestiválec naladěný na 525 koní, tedy nejlepší motor bez turba, který má Porsche k dispozici. Zatímco u tohoto modelu má výkon na starosti PDK, novinka je k mání pouze s manuálem. Převodovka přitom počítá s odlehčenou spojkou, která sráží hmotnost o 10,5 kg.

Souběžně s tím Porsche sáhlo po velkém množství karbonu, který je použit pro střechu, kapotu, přední blatníky, dveře či části zadní nápravy. Kola jsou pak z hořčíku, brzdy z karbon-keramického kompozitu a okna z tenčího skla. Mimo to novinka dostala také lehkou lithium-iontovou startovací baterii. Hmotnost verze 911 S/T tak klesla na 1 380 kilogramů, novinka je tak vůbec nejlehčí z celého portfolia. Odlehčená Carrera T totiž váží 1 470 kg, v případě GT3 tu pak máme 1 418 kg.

Tyto změny se projevily na jízdní dynamice, stovku totiž novinka zvládá za 3,7 sekundy, tedy o dvě desetiny rychleji než manuální GT3 Touring. Nejvyšší rychlost pak činí 300 km/h, spíše než jízdou v přímém směru chce ovšem vůz nadchnout zábavou na okreskách. Porsche jej ostatně ladilo hlavně s ohledem na mimookruhové využití. Tomu byla přizpůsobena charakteristika pružin i tlumičů, zároveň s předními lichoběžníky a zadním multi-linkem nebylo spárováno řízení zadní nápravy.

To má napomoci co nejpřirozenějším reakcím, jakkoli je třeba poznamenat, že za volantem této verze se budete muset o trochu více snažit. Přesně o to ale ve výsledku Porsche šlo. Značka se navíc rozhodla, že návrat ke kořenům, tedy k verzím ze 60. a 70. let proběhne se vším všudy. Varianta 911 S/T je tak k mání jen v 1 963 kusech, čímž je odkázáno na vůbec první provedení kultovní ikony. Mimo to pak zákazníci budou moci sáhnout po paketu Heritage Design Package.

Jak již její název napovídá, nejde o mechanické zásahy, nýbrž ty vizuální. Exkluzivně pro tuto sadu je totiž k dispozici nová barva Shoreblue Metallic, kterou doplňují kola vyvedená v odstínu Ceramica. Na dveřích se pak může objevit číslo od 0 do 99 dle vaší volby, zatímco označení modelu na zádi je vyvedeno ve zlaté. Dovnitř se pak nastěhovaly látkové středy sedadel, které obklopuje dvoubarevná semi-anilinová kůže.

Zbývá už jen dodat cenu, z té ale nejspíše zalapáte po dechu. Jakkoli ve světle výše zmíněného, hlavně v návaznosti na onu verzi 911 R, vlastně ani nepřekvapí. Porsche si totiž za novinku účtuje 292 187 Eur (cca 6 999 000 Kč), tedy o takřka 100 tisíc Eur (2,4 mil. Kč) více než za GT3. Za onen paket je navíc třeba připlácet, stejně jako za hodinky Chronograph 1 - 911 S/T, které svým vzhledem na novinku odkazují. Porsche tedy laská opravdu srdce puristů, ti ale nesmějí mít hluboko do kapsy...

911 S/T je vůbec nejlehčím modelem v celé generaci 992. Zároveň je ale také tím nejpurističtějším. A vedle další limitované edice Sport Classic také vůbec nejdražším, za 525 koní a 1 380 kil totiž musíte dát sedm milionů korun. Foto: Porsche

