Porsche dál mohutně padá ke dnu, před celosvětovým fiaskem ho zachránila jen Trumpova cla před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Porsche mělo být automobilkou, kterou budou cla na dovoz nových aut do USA ničit, tak jak jí teď mohla pomoci? Stačí se podívat na výsledky firmy za první letošní kvartál, pak pochopíte rychle. Jsou navíc o to tristnější, že tohle je ta jediná vzpruha v téměř celosvětovém marasmu.

Po všech špatných zprávách předchozích týdnů a měsíců, navíc obvykle od samotné automobilky, jsme od výsledků Porsche za první letošní kvartál opravdu nečekali zázraky. Ovšem to, co se reálně děje, nemá daleko k fiasku.

Schválně se sami podívejte na níže přiloženou tabulku mapující prodeje značky za první letošní kvartál v různých světových regionech a uvidíte to sami. Celosvětový pokles prodejů o 8 % na 71 470 aut nepotěší, ale není tragický. Ovšem sledujte jednotlivé oblasti. Kdysi dominantní Čína (-47 %), stále klíčové Německo (-34 %) i zbytek Evropy (-10 %) šly dolů dvojciferným tempem. To už fiasko je. A žehlí jej akorát přibližné zachování statu quo na specifických a rozvíjejících se trzích, především ale čísla dostává do latě Severní Amerika s masivním nárůstem prodejů o 37 %.

Nyní si ti bdělejší asi říkají něco jako: Aj ta krajta, s tímhle podílem (29 % veškerého odbytu) a počtem modelů, které Porsche vyrábí v USA (0), to bude bolet, pokud cla budou dál platit. To je na jednu stranu pravda, jen ti nejbdělejší ale vidí celý obrázek - ono už to bolí, akorát to zatím má tento projev. Tak vysoký nárůst prodejů Porsche zejména v USA není dán tím, že by Američané senzačně zbohatli nebo Porsche vytáhlo za oceánem nějakou odzbrojující novinku. Ani trochu, je to dáno právě oněmi cly (v tomto případě jen automobilovými, jež v USA zavedli dřív), která měla začít platit od 2. dubna. A zákazníci i dealeři kupovali, co se dalo, aby nabrali auta ještě levně.

Nebýt tedy cel, Porsche bude chybět v bilanci klidně dalších 10 tisíc aut a kvartální výsledky budou teprve fiasko. Pikantní je, že automobilka tuto situaci nijak zvlášť nekomentuje a svou tiskovou zprávu o výsledcích za první čtvrtletí staví okolo - to byste neuhodli - „vyššího podílu prodejů elektrických aut”. To je v situaci, kdy se vám takto propadají prodeje v prvé řadě právě kvůli nedomyšlenému (a dnes už zrušenému) plánu prodávat v roce 2030 plných 80 procent elektrických vozů, hořce úsměvné. O rčení „nemluv o provazu v domě oběšencově” ve Stuttgartu zjevně ještě neslyšeli.

Jak problematický přechod na elektrický pohon je, ukazují rozpačité výsledky Macanu. Ten je sice s 23 555 prodanými vozy nejžádanějším modelem značky, ale ďábel je znovu v detailech. I když se v Evropě prodává jen elektrické provedení, jinde ve světě je pořád koupit to staré spalovací. A elektromobil se tedy na prodejích podílel jen 14 185 vozy. Meziroční nárůst kumulativních prodejů (tedy spalovací i elektrické verze oproti jen spalovací) o pouze 14 procent je tak ohromná bída v momentě, kdy dorazila po mnoha letech úplná novinka. Však dožívající spalovací Macan už loni nebyl žádný prodejní hit.

Pokud se pro dokreslení podíváme na údaje Data Force za Evropu, kde se prodejů spalovacích Macanů z dat zcela zbavíme, pak vidíme, že v únoru 2025 se tu prodalo 2 062 elektrických Macanů. Loni šlo za stejné období o 1 883 spalovacích exemplářů. Tento klíčový model tak prodejně sotva roste oproti spalovacímu předchůdci, který v roce 2024 už jen dožíval, šlo tehdy o 10 let prodávaný vůz. Co k tomu dodat?

Porsche je na tom tedy opravdu mizerně. A pokud se nestane nějaký zázrak v USA, nebude se mít čeho chytit - v Americe ztratí kvůli clům a přemíře dodávek za první kvartál, v Číně je teď ve vleku událostí a nemá šanci to v dohledné době zvrátit, v Evropě mu stále více chybí produkt, který by lidé chtěli. Navíc se dá čekat, že i současné prodeje elektrického Macanu dříve nebo později prudce opadnou, jak jistě chápe i samo Porsche. A co pak zbývá? Karlovi G. muzika, ale ta asi automobilku neuživí.

Je to fascinující, ale tato slavná značka nabízející jedna z nejvíce žádoucích aut si postupně zasadila tolik sebezničujících ran, že nemá šanci otočit kormidlem ještě hodně dlouho. Naopak ještě chvíli pojede po stejné trajektorii - modely Cayenne a Panamera si jakž tak drží úroveň, Macan je ale jen elektrický a zjevně už teď bez velkého zájmu, obě verze 718 budou jen elektrické, což bude teprve propadák, a ikonická 911 dostala s faceliftem pár dobře mířených ran hlavní k sobě.

Tady prostě stále více není z čeho brát. A i pokud se Porsche probralo, jak samo říká, bude mu trvat roky, než svou produktovou nabídku spraví. A pro co se to vlastně stalo? Ve snaze splnit v pozici okrajového výrobce usilujícího o náročnou klientelu nějaké stachanovské cíle spojené s emisemi CO2? Koho to zajímá? A k čemu to v globálním kontextu je? Zas jednou se nám chce plakat...

Velmi výmluvná tabulka, co říkáte? Grafika: Porsche



Elektrický Macan se velmi nepřekvapivě stává další ránou pro prodejní výsledky Porsche. Německá ikona je na tom už dost špatně a bude na tom nejspíš ještě hůř. A může si za to sama, roky dělala nesmysly, o které ji nikdo nežádal. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.