Porsche dál padá. Propustí dvakrát víc lidí, než původně plánovalo, zbytečnost jeho současných problémů vstoupí do dějin
Petr MilerJedna z pých německého automobilového průmyslu je na tom tak zle, že ani dosud ohlášené rušení pracovních míst nebude dostačující. Nově tak mají k dříve avizované eliminaci 3 900 eliminovaným pozic přibýt další 4 000 vyhazovů, to už zabolí.
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Porsche dál padá. Propustí dvakrát víc lidí, než původně plánovalo, zbytečnost jeho současných problémů vstoupí do dějin
včera | Petr Miler
Jedna z pých německého automobilového průmyslu je na tom tak zle, že ani dosud ohlášené rušení pracovních míst nebude dostačující. Nově tak mají k dříve avizované eliminaci 3 900 eliminovaným pozic přibýt další 4 000 vyhazovů, to už zabolí.
Na současném úpadku zejména některých evropských automobilových firem není smutné ani tak to, že k němu dochází, ale proč k němu dochází. Těžké časy mohou přijít z tisíce a jednoho důvodu, na které budou mít konkrétní společnosti pramalý vliv a nezbude jim, než se přizpůsobit, což může být bolavý proces. V takové situaci ale místní automobilky nejsou, ani trochu.
Své problémy si často ze 100 procent způsobily samy, je to ryzí sebedestrukce ve jménu naprosto zřejmých nesmyslů. A Porsche je mezi nimi opravdu exemplární případ - do cesty úspěchu této firmy nevstoupilo nic významného, co by zásadně ohrožovalo jeho blahobyt, doslova ke dnu jej posílají jen zranění, které si společnost způsobila sama.
Anebo jste si snad všimli, že by lidé přestali kupovat sportovní auta? Že by utrpěl segment luxusních SUV? Že by existoval nějaký zásadní makroekonomický či jiný problém, který by znemožňoval se dál prosadit se žádoucími auty toho ražení, které Porsche nabízí? Nestalo se nic z toho - navzdory dílčím a lokálním problémů jsou to všechno globálně vzkvétající segmenty, ve kterých jsou zákazníci ochotní utrácet stále více peněz. Jen je už v takovém počtu nechtějí poukazovat Porsche, to je celé.
Problémem navíc není ani to, že by někdo přišel s něčím lepším. Anebo znáte nějakou novou a lepší alternativu k 911? Znáte něco jako konkurenční náhradu spalovacího Porsche Macan? Nebo jakéhokoli jiného auta značky, kterému v posledních letech pošramotila fasádu? Nic takového neexistuje, lidé konkurenční produkty preferují nanejvýš jako menší zlo, prostě je soupeřili „nezmrvilli tolik”. Porsche prostě nebylo poraženo a není ani ničeno dílem okolností, porazilo se samo a ničí se samo svou špatnou strategií. A ještě víc si ubližuje tím, že na ni přes zjevné problémy léta trvalo.
Na vině jsou zkrátka zhoršující se auta, která svou povahou začala ignorovat preference kupců a ještě ke všemu se stala dražšími. I z 911 se stal do značné míry technicky nesmyslný vůz, svou žádoucnost ale zcela neztratil, to by mu automobilka musela ublížit ještě o trochu víc. Ale jinak? Zejména elektrifikace Macanu je naprosté fiasko a nedovedeme si představit, že by stejný krok spojený s modely Cayenne a 718 dopadl jinak. Přitom to stačilo prostě neudělat, nehnat se za zeleným přeludem, nikdo k tomu Porsche nenutil za hranici možné ignorace takových změn. Firma by asi musela zaplatit nějaké pokuty EU, šlo by ale o drobné ve srovnání s tím, co ji stojí sázka na mrtvého koně.
Porsche mohlo v tuto chvíli dál prosperovat a být obdivované za to, že se drží technické a obchodní racionality, místo toho je na hraně ztrátového hospodaření zesměšňováno za to, jak se tak zřetelně vadnou cestou mohlo vydat. Automobilka se snaží věci změnit, není ale dost rychlá, a tak už počítá s tím, že přijde o víc než třetinu prodejů. Což je pochopitelně obrovská rána. A přizpůsobit se jí bude podobně drastické.
Už loni firma avizovala, že během následujících let zruší 3 900 pracovních míst, což na její poměry není málo. Letos na jaře se ale ve stínu zhoršujících se výsledků začalo proslýchat, že avizované propouštění nebude stačit a eliminace pracovních sil bude muset být rozsáhlejší. Teď díky Handelsblattu víme víc o tom, co přijde.
Intenzita rušení pracovních míst tak bude muset být víc než dvojnásobná. vedle zmíněných 3 900 pozic bude ztraceno dalších 4 000 pracovních míst. Obzvlášť postižen má být management a administrativa, jen ve vývojovém oddělení firmy ve Weissachu, kde dnes pracuje asi 7 tisíc lidí, je podle Handelsblattu „přezkoumáváno přibližně 30 procent kapacity”. Bavíme se tedy o víc než 2 000 vyhazovech jen zde, jakkoli očekávat lze jejich pomalou a postupnou implementaci.
Očekává se, že oficiálně bude tento krok oznámen v balíčku úsporných opatření, které má nejvyšší vedení Porsche představit koncem tohoto měsíce. Automobilka v reakci na přímý dotaz na záměry na tomto poli informace Handelsblattu nepotvrdilo ani nevyvrátilo, mluvčí firmy ovšem k věci uvedl: „V současné době přezkoumáváme všechny oblasti, abychom zjistili, jak se můžeme stát štíhlejšími a efektivnějšími. Počáteční zaměření je záměrně kladeno na manažerské struktury.” Což skoro jako potvrzení zní...
Ať už ale konkrétní opatření budou jakákoli, je jasné, že přijdou a budou destruktivní. Nás na věci musí dokola zarážet, jak zbytečné to všechno je, to skutečně vstoupí do dějin. Nakonec šanci na posun do učebnic historie má i současná liknavost Porsche v řešení podstaty svých problémů. Proč vůbec začalo prodávat nové elektrické modely Cayenne a Cayenne Coupe? Proč dávno nenašlo cestu, jak udržet v prodeji spalovací Macan do doby dokončení jeho pravověrnějšího nástupce? Proč pořád chystá elektrické modely 718?
Jsou to všechno jen další sebezničující kroky, které firmu akorát připraví o další peníze a část dobré pověsti. Naopak skutečně pozitivní kroky dávající naději na zachování maxima dobrého chybí, novinky firmy jsou buď příliš kompromisní nebo příliš drahé.
Stejně jako se závody aut nevyhrávají na brzdách, boje o zákazníka se nevyhrávají řezáním nákladů. Jakkoli pro firmu musí být při penězích, které zaměstnanci Porsche berou, jisté lákavé tnout právě do těchto míst, v dlouhodobém horizontu to může být další kontraproduktivní krok, však kvalifikovaný personál neroste na stromě...
„Sakra, chlapi, je ta bárka fakt tak nakřivo?” ptá se asi muž na poslední fotce. Je. A může to být i on, kdo za to zaplatí. Foto: Porsche
Zdroje: Handelsblatt, Porsche
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