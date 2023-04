Porsche dalo svému bestselleru větší a výkonnější spalovací motory, s jeho oddaností elektřině to nebude tak žhavé před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Znovu je třeba zopakovat, že je třeba sledovat, co automobilky dělají, nikoli to, co říkají. Pokud mají do tří let mají obě SUV z Zuffenhausenu přesedlat na bateriový pohon, nejde do dohromady ani s aktuálními inovacemi, ani aktuálním prodeji.

V loňském roce Porsche dodalo zákazníkům 309 884 aut. To oproti předchozímu období představuje zlepšení o 3 procenta, které je vzhledem k okolnostem docela působivé. Přeci jen svět čelil mnoha problémům, kdy zejména na koncern VW dopadla válka na Ukrajině. Němci totiž z této země odebírali množství komponentů, jejichž přísun byl náhle utnut. Kromě toho se museli stáhnout také z ruského trhu, který byl extrémně důležitý nejen pro Škodu. Svou pšenku zde v nemalé míře mlelo i Porsche, neboť bohatá klientela měla velký zájem hlavně o Cayenne.

Větší SUV nicméně i přesto zůstalo firemním tahounem, za uplynulý rok se jej totiž prodalo 95 604 exemplářů. Na druhém místě pak s 86 724 registracemi skončil Macan. V prvním případě jde o značný vzestup oproti roku 2021, v tom druhém zde máme menší pokles. Podstatné nicméně je, že oba modely, které disponují spalovacími či maximálně hybridními pohony, nemalou měrou překonaly Taycan. Prodeje elektrického sedanu se dokonce meziročně propadly o 16 procent na 34 801 vozů.

Automobilka z Zuffenhausenu nicméně soustavně vyzdvihuje přechod na elektrický pohon až do nebes. Proto jím v příštím roce osadí Macan a dvě léta později také nový Cayenne. To se nezdá být krok správným směrem, neboť jakkoli je jisté, že obě elektrická SUV nějaké zákazníky osloví, takové množství jako dosud jich nebude. To zjevně již muselo docvaknout i vedení značky. Vůbec by nás tak ve finále nepřekvapilo, kdyby stávající spalovací varianty vydržely v prodeji mnohem déle, než bylo původně zamýšleno.

Porsche ostatně již naznačilo, že se spalovacími motory se nehodlá jen tak rozloučit. Cayenne se aktuálně dočkal modernizace, přičemž největší novinkou je nahrazení šestiválce osmiválcem u varianty S. S příchodem čtyřlitrové jednotky se přitom výkon oproti třílitru zvedl o 34 koní (na 474 k), zatímco točivý moment poskočil o 50 Nm (na 600 Nm). Čas potřebný na akceleraci z klidu na stovku tak klesnul na 4,7 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činí 273 km/h.

Ani v případě šestiválce, který na rozdíl od osmiválce nedoplňují dvě turbodmychadla, ale pouze jedno, ovšem Porsche nezůstalo u starých čísel. Výkon vzrostl o 13 koní na 353 k, točivý moment pak povyskočil o 50 Nm na 500 Nm. Touto jednotkou pak disponuje i varianta E-Hybrid, s níž je nově spárována baterie o vyšší kapacitě (25,9 kWh versus 17,9 kWh). Celkový výkon soustavy přitom rovněž doznal změn a aktuálně činí 470 koní.

Aby toho nebylo málo, prošla změnami také verze Cayenne Turbo GT. V jejím případě motor V8 nově produkuje 659 koní (+19 k), v důsledku čehož mohou majitelé očekávat sprint na stovku za 3,3 sekundy a maximálku 305 km/h. Za lepší dynamiku nicméně budou muset dát více peněz, na konkrétní sumy však musíme vyčkat blíže k letnímu zahájení prodeje. Automobilka nicméně dodává, že ospravedlněním je bohatší výbava.

Standardem se totiž nově stávají matricové LEDky, stejně jako podvozek PASM s novými tlumiči. Uvnitř pak klientela může vůbec poprvé očekávat digitální 12,6palcový přístrojový štít, kterému dělá společnost 12,3palcová obrazovka multimédií. Cestující vpředu pak má k dispozici ještě 10,9palcový displej, jehož speciální fólie umožňuje sledování filmů i během jízdy, aniž by docházelo na snižování pozornosti řidiče.

Cayenne se nově dočkal hlavně změn v motorovém prostoru. U provedení S došlo nečekaně na upsizing, výkonnější je ale i vrcholné Turbo GT. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec

