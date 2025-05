Porsche dělá další obrovskou chybu. Zařízlo své poslední starosvětské sporťáky a nemá pro ně dokonce žádnou náhradu včera | Petr Miler

Chápeme, že základy pro tento krok byly položeny už dávno za trochu jiného uvažování firmy, nic to ale nemění na jeho absurditě. Automobilka měla udělat vše pro to, aby tyto vozy udržela v prodeji, takto přijde jen o další kšefty.

Porsche je v problémech, které nezažilo dekády, a může si za něj jen a pouze samo. Vedení automobilky se bude vymlouvat na nepříznivou makroekonomickou situaci, vývoj v Číně nebo americká cla, což jsou nepochybně všechno faktory, které mu nepomáhají. Jeho kolaps, který nejlépe definuje mohutný propad hodnoty akcií firmy z téměř 120 Eur za kus na současných asi 44 během velmi krátké doby, je ale dán hlavně jeho vlastním neuváženou a vpravdě nepochopitelnou strategií.

Už i analytici otevřeně říkají, že jde o dílo slepé sázky na elektrická auta, s jejímiž následky se firma musí potýkat dnes a denně. Kolega byl a je po testu Macanu Electric konsternován nepochopením, jak něco takového mohlo Porsche pustit do prodeje jako jedinou náhradu dosud tak populárního Macanu, jak na jeho problematičnost mohlo nepřijít už před několika léty v průběhu vývoje. Z auta čiší, jak nemůže prodejně fungovat, a tak ani nefunguje, odbyt se propadl na tristní úroveň krátce po začátku prodejů. Může přijít ještě něco horšího? Budete se divit, ale může.

Místo „problematického nástupce” může totiž přijít také „žádný nástupce”. A přesně tento osud stihne modelovou řadu 718. V Evropě podobně jako v případě Macanu v předstihu očesaná nabídka, kterou dnes tvoří už jen verze Cayman GT4 RS a Boxster RS Spyder s motorem 4,0 V8 z hlavní fotky (i taková ovšem sama stačí na skoro vyrovnání prodejů nechtěného elektrického Taycanu), se brzy stane celosvětově nulovou nabídkou, neboť v říjnu letošního roku bude ukončena jak výroba těchto specialit pro EU, tak výroba stále prodávaných standardních provedení pro zbytek světa včetně USA, jak zjistili kolegové z Motor1.

Nástupce těchto modelů má být jen elektrický, hotový ale není a šéf firmy Blume oficiálně hovoří o jeho dokončení ve „střednědobém časovém horizontu”. Zdroje z automobilky zmiňují rok 2027, takže dva roky nebude na tomto poli Porsche nabízet vůbec nic. A to, co přijde pak, snad ani nemůže být nic jiného než prodejní fiasko. Porsche přitom nejen může tušit, že se to stane na základě dosavadních „úspěchů” Taycanu a Macanu Electric, má to přímo před očima.

Lidé se dnes doslova ženou do showroomů, aby si stávající verzi koupili, a na sklonku jejího života se postarali o 15% nárůst prodejů v loňském roce. Je jasné, že tím dávají najevo, že se na nástupce nejenže netěší, ale že se ho děsí. Je tak sice dojemné, že si Porsche pravidelně sype popel na hlavu s tím, že svou absurdní elektrickou strategii zrušilo. Ale konkrétní krok nám přijdou jako příliš pomalé a příliš malé.

Však jaký problém by bylo zachovat 718 v prodeji? I návrat do Evropy je možný, stačí dostát místním novým pravidlům. Když to Fiat dokázal s lacinou Pandou, pardon Pandinou, zvládlo by to i Porsche s násobně dražší 718. Není to tedy tím, že nemůže, ono nechce a hlava nám nebere, proč to dělá. Už teď vidí, jak se mu hroutí prodeje (i v Evropě letos skoro o 20 procent), protože spoustě zákazníků neumí dodat, co chtějí. A nyní jde stejným směrem dál?

Bez spalovacího Macanu, bez jakékoli 718, se stále více hybridní 911, se skomírajícím Taycanem, s problematicky faceliftovanou Panamerou a dožívajícím Cayenne nemá v ruce silné karty, se kterými by mohlo hrát. A skutečná řešení jsou v nedohledu. Porsche tak podle nás dělá další obrovskou chybu, kterou po všech už udělaných tak úplně nechápeme. Řízení automobilky je běh na dlouhou trať, to ano, ale některé věci jde udělat prakticky hned. A ani ty Porsche nedělá, staré a špatné strategie opouští jen pomalu a neochotně.

S těmito rozhodnutími, s těmito kupícími se chybami, se obáváme, že jeho současná plánovaná „restrukturalizace” (slovo zvolené automobilkou, ne námi), která počítá „jen” s asi 17% celkovým snížením prodejů a propuštěním asi 10 % zaměstnanců je příliš optimistická. Jak vidíte, už teď jeho prodej klesají i v Evropě intenzivněji. A výsledky v Číně nebo USA mu stěží přinesou útěchu.

Porsche Boxster a Cayman se spalovacím motorem lákají i na konci svého života jen víc, přesto končí a nástupce nedostanou ihned žádného. Ten elektrický přijde možná za dva roky, ale koho bude v této třídě zajímat další sice jistě výkonné, ale těžké, bezduché a drahé auto s dojezdem pár desítek km při okruhové jízdě? Obáváme se, že skoro nikoho. Foto: Porsche

