Petr ProkopecPo letech přehmatů a polovičatých řešení se v Zuffenhausenu konečně chytli za nos včas a pořádně. Od počátku nesmyslná auta tak předělávají do jediné ospravedlnitelné podoby. Pokud elektrické verze přece jen přijdou, budou jen okrajovou alternativou zastrčenou kdesi v koutě.
Porsche dokonalo obrat, své chystané elektrické sporťáky předělává na spalovací pohon ve všech verzích
16.12.2025 | Petr Prokopec
Po letech přehmatů a polovičatých řešení se v Zuffenhausenu konečně chytli za nos včas a pořádně. Od počátku nesmyslná auta tak předělávají do jediné ospravedlnitelné podoby. Pokud elektrické verze přece jen přijdou, budou jen okrajovou alternativou zastrčenou kdesi v koutě.
Docela by nás zajímalo, kdo v Zuffenhausenu přišel s nápadem, že nové generace Porsche Boxsteru a Caymanu, tedy modelové rodiny 718, dostanou elektrický pohon. Natož pak jen elektrický pohon. Porsche to může brát jako hozenou rukavici a s dotyčným nás spojit.
Bez zlé krve bychom se jej chtěli zeptat, co za takovým rozhodnutím stálo. Z čistě racionálního pohledu bylo od začátku naprosto nesmyslné, ale chápeme, že interní i externí tlaky mohou být velmi silné. Tak či onak se divíme, jak daleko se automobilka s tímto plánem dostala, neboť nemohl skončit jinak než fiaskem. V podstatě zcela míjel potřeby touhy lidí, kteří si sportovní auta kupují, neboť - jakkoliv jistě kladou důraz i na okamžitou rychlost - komplexní optikou jim takové auto skoro nemá co nabídnout.
Ať už jde o smysluplnou využitelnost nebo emotivní stránku věci, elektrické auto nemá v ruce jedinou silnou kartu, i kdyby pod kapotou mělo třeba 10 tisíc koní a na stovku zdolalo za půl sekundy. Nic z toho ovšem hlavně Frank Moser, šéf vývoje modelových řad 911 a 718, dlouho nereflektoval. Místo toho ještě letos v září (!) rozhodnutí značky kráčet čistě elektrickým směrem obhajoval. „Věřte, mi, budou to opravdu skvělá auta,“ říkal. Už v ten moment ale šel i proti náladám uvnitř samotné automobilky.
Jen o pár dnů později vrcholný management uprostřed krize zatáhl za záchrannou brzdu a elektrické plány zrušil. V rámci toho se objevily zmínky o návratu benzinových variant Boxsteru a Caymanu, což zní dobře. Jenže ty se měly usadit jen na vrchol nabídky, její základ a střed mělo tvořit elektrické provedení. Už v ten moment jsme uváděli, že to nesmysl a takto to dopadnout nemůže, přesto jsme očekávali, že si Porsche bude muset znovu nabít čumáček a obrat dokoná až ve chvíli, kdy uvidí, že verze s elektrický pohonem skoro nikdo nekupuje. A protože na vrchol by každý nedosáhl, trpěla by mizernými prodeji celá modelová řada. Kupodivu to tak daleko zajít nemuselo.
Měsíce Porsche vyčítáme, že toho mění příliš málo a příliš pozdě, teď konečně můžeme zatleskat. Firma podle informací Autocaru zatáhla za záchrannou brzdu podruhé a pořádně a tváří v tvář hrozícímu fiasku předělá na spalovací pohon úplně všechny verze modelu 718.
Se spalovacími motory se tedy nevrátí jen vrcholné verze Boxster Spyder a Cayman GT4 RS, ale také běžnější varianty. Bude to drahé, neboť Němci do platformy PPE vrazili nemalé peníze a její zásadní přepracování je bude stát ještě víc. Jenže je to jediná cesta - pokud chtějí znovu nabízet žádoucí auta a šponovat své marže, jinak než se spalovacími sporťáky to zkrátka nepůjde.
Vývoj to nejspíš protáhne, neboť platforma PPE dnes počítá s bateriemi jako s prvkem, který je součástí samonosné karoserie. Technici značky tedy museli navrhnout zcela jinou strukturu podlahy, stejně jako přepracovali pomocný rám, do kterého bude znovu uprostřed usazen motor a převodovka. Nutné je také najít místo pro nádrž, palivové vedení a další prvky.
Nejasná je pak ostatně i samotná pohonná jednotka. Dosud se mluvilo o použití 3,6litrového šestiválce, který za doprovodu hybridní techniky mají modely 911 GTS a Turbo S, jenže i to je nesmysl, který nadšence tak akorát znovu vytočí, navíc jde o řešení drahé a pro běžnější verze nevhodné. Očekávejme tedy návrat čistě benzinových motorů, nejspíš přeplňovaných čtyřválců, možná i atmosférických šestiválců. Ale to už trochu sníme.
Zjevné se v tuto chvíli zdá jen to, že Porsche dál přichází k sobě. Teď si jen počkat, až se probere úplně, však už v jeho nabídce skoro není co s nadšením zvolit. Macan je tragický a neprodejný, Taycan vás zruinuje, 718 neexistuje a Panamery i Cayenne musíte povětšinou skousnout hybridní pohon a 911? GT3 je pořád skvělá, ale dál? 911 T je slušný základ, hybridní GTS a Turbo jsou ale nesmysly, Carreru a Carreru S už nekoupíte s manuálem a co dál? Zatím nic. Nabídka Porsche potřebuje zpátky smysluplné 718 jako sůl, snad už jsou na cestě.
Do řízení sportovních aut ve velkém promlouvají emoce, elektromobily je však nedokážou patřičně vybudit. Nápad značky nabídnout nový Boxster a Cayman jen s bateriovým pohonem tak byl od počátku odsouzen ke zkáze. Teď snad nadobro skonal, díky bohu ještě před zrodem. Foto: Porsche
Zdroj: Autocar
