Porsche hodilo do koše plány na novou elektrickou vlajkovou loď, místo ní přijde s osmiválcovým autem
Petr ProkopecIdea prodeje použitelného elektrického auta je tím tupější, čím větší, výkonnější a „cestovnější” vůz to má být. Představa velkého elektrického SUV Porsche tedy od začátku brala dech svou absurditou, teď je zjevně v koši. A náhrada tohoto vozu bude docela staromilská.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Porsche hodilo do koše plány na novou elektrickou vlajkovou loď, místo ní přijde s osmiválcovým autem
27.2.2026 | Petr Prokopec
Idea prodeje použitelného elektrického auta je tím tupější, čím větší, výkonnější a „cestovnější” vůz to má být. Představa velkého elektrického SUV Porsche tedy od začátku brala dech svou absurditou, teď je zjevně v koši. A náhrada tohoto vozu bude docela staromilská.
Touha Porsche přejít co nejrychleji a v co největší míře na elektrický pohon dávala ještě menší smysl, než tomu bylo u jiných automobilek. Někteří k této značce míří za zážitky za volantem, jiní za komfortním cestováním, další za prestiží, spousta kupců pak očekává vysoké jízdní výkony dané kombinací dynamika komfortu, jiné těžší relativně malá ztráta hodnoty některých modelů. S ničím z toho si elektrický pohon netyká, a tak zůstává odsouzen k tomu oslovovat jen docela malou část klientely.
Bylo to jasné jako facka, Porsche si ale přesto nedalo říci a muselo jako Titanic narazit na ledovec nezájmu, aby své směřování změnilo. A teď se musí sakra snažit, aby na rozdíl od zaoceánské lodi neskončilo na dně.
Jedním ze záchranných kruhů značky by se mělo stát velké SUV, které v nabídce zamíří nad Macan i Cayenne. Známo je zatím pod kódovým označením K1, přičemž Porsche původně předpokládalo, že jej nabídne pouze s elektrickým pohonem na „superplatformě“ SSP (Scalable Systems Platform). To se ale kvůli nezájmu zákazníků o taková auta nestane, a tak Zuffenhausen své projekt vrátil prakticky na začátek. A nyní se výchozím bodem stala platforma PPC (Premium Combustion Platform), která naopak slouží jen spalovacím vozům, jak informuje Autocar.
Jde o vylepšenou verzi dosavadní architektury MLB Evo, kterou bude používat nejen příští Audi Q7, ale také nové vrcholné SUV čtyř kruhů Q9. Právě s tím bude Porsche sdílet značnou část komponentů, jakkoli oba vozy se mají výrazně lišit nejen vzhledově, ale také podstatou - Zuffenhausen se vydá sportovním směrem, Ingostadt pro změnu tím luxusním. Neznamená to však, že by nemalé pohodlí nebylo možné spojit také s logem Porsche. K1 by totiž stejně jako Q7 mělo nabídnout nejen tři řady sedadel a možnost pobrat až 7 cestujících, ale i čtyř- a pětimístnou konfiguraci.
Pod kapotu pro změnu zamíří primárně čtyřlitrový osmiválec, tedy hotový opak toho, čím je elektrický pohon. K dispozici by ale měly být i šestiválce, tedy v podstatě paleta motorů známá z Cayenne, která bude nejspíš pouze upravena směrem k potřebám nové koncipovaného vozu. Protože novinka má přijít na trh až v roce 2028, je samozřejmě otázkou, zda a případně kde Porsche ještě nabídne čistě spalovací varianty. V Evropě bychom raději nezadržovali dech...
Novinka by se měla vyrábět na Slovensku v bratislavské továrně VW Group, která bude domovinou také pro dvojici Audi. Mimo to se zde montují rovněž všechny verze Porsche Cayenne, přičemž koncern VW tuto lokalitu upřednostnil před německým Lipskem kvůli nižším mzdám dělníků. A dává mu to flexibilitu udělat s nabídkou skoro cokoli, co bude třeba. Což je přesně to, co dosud odmítalo a přivedlo ho to až do nepěkných ztrát.
Jak bude novinka Porsche vypadat, je otázkou. Technicky ale čekejme vůz blízký současnému spalovacímu Cayenne, které je též k mání s paletou osmi- a šestiválcových motorů. Foto: Porsche
Zdroj: Autocar
Bleskovky
- Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari
27.2.2026
- Ferrari Purosangue vlétlo i se svým V12 na motorovou brzdu a předvedlo takové představení, že mu odpustíte, že jde o SUV
26.2.2026
- „Bugatti pro chudé” si namazalo na chleba všechny a všechno na dalším okruhu, pomalejší je i McLaren za 20 milionů
26.2.2026
Nové na MotoForum.cz
- Proč Marcu Márquezovi „explodovala“ zadní pneumatika? včera 14:39
- Trumf Aprilie, vítězství Bezzecchiho včera 10:29
- Vítězem Gonzalez, 19. Salač včera 08:00
- Prvním letošním vítězem závodu Grand Prix David Almansa včera 07:00
- Prvním letošním vítězem a lídrem Pedro Acosta 28.2.2026
Nejnovější články
- Škoda modernizovala plug-in hybridní Superb iV a zas jednou ukázala marnost aut této koncepce
včera
- Budete se divit, ale díváte se do auta. Tento stroj za důmyslnými dveřmi skrývá ten nejútulnější pokoj na kolech
včera
- Elektřina zruinuje každého, majitel tohoto BMW přišel za jediný rok skoro o 2 miliony a nechce dál trpět
včera
- Hyundai radši platí pokuty za emise spalovacích aut, než aby lidem cpalo elektromobily, tady ale dělá pravý opak
včera
- Rusové ukázali své tahače budoucnosti, zdroj inspirace je zjevný
včera
Živá témata na fóru
- IT poradna 03.02. 05:28 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 03.02. 00:03 - M.Z.
- Onboard videa 03.01. 23:35 - abgx1
- Pneu koutek 03.01. 22:42 - Eda
- Policejní kontroly a měření 03.01. 17:56 - pavproch
- Benzina paliva 03.01. 14:46 - pavproch
- Nástroj k nákupu auta (STK,SPZ,VIN) 03.01. 12:34 - pavproch
- Zajímavé nabídky / slevy 02.28. 14:09 - mattonecz