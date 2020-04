Porsche i v této době dalo zaměstnancům tučné bonusy, nechávat si je ale nemají před 2 hodinami | Petr Prokopec

Zatímco ve většině automobilového světa se mluví o problémech a propouštění, Porsche rozdává svým zaměstnancům statisíce. Zároveň je ale žádá, aby je hned poslali dál.

V současné době nejspíše nikdo ani nepomýšlí na to, že by k výplatě dostal bonus. Zvláště pak v automobilovém průmyslu, neboť zavřené jsou továrny i showroomy. Výrobci tak počítají miliardové ztráty a přemýšlí spíše o tom, jak se zaměstnanců zbavit, než jak je odměňovat. To ovšem není případ Porsche, které aktuálně vyplatilo zaměstnancům bonus ve výši nemalých 9 000 Eur (cca 242 tisíc Kč) za jejich nasazení v uplynulém fiskálním roce. Kromě toho přispělo zaměstnancům ještě dalších 700 Eur (asi 19 tisíc Kč) na jejich penze.

Pokud vás v této chvíli začíná sžírat závist, že nepracujete v Zuffenhausenu, můžete zůstat v klidu. Onen bonus totiž k zaměstnancům nedorazil bez jistého háčku. Šéf značky Oliver Blume totiž jeho vyplacení doprovodil slovy, že „solidarita je v naší společnosti důležitější než kdy předtím“. A i kdyby tím neřekl naprosto vše, zbytek zařídila samotná automobilka. Ta totiž onen bonus popisuje jako dobrovolný. Lidé se jej tedy v jeho plné výši - či alespoň zčásti - mohou zříci ve prospěch charitativních organizací.

Je samozřejmě otázkou, kolik lidí tak učiní, na druhou stranu předpokládáme, ze v Porsche zavládne atmosféra, kdy na zaměstnance přijímající celou částku bez mrknutí oka bude pohlíženo jako na sobce. Porsche ostatně koronavirus nikterak nezlehčuje, proto se v Zuffenhausenu již od ledna několikrát týdně schází speciální výbor, jenž nákazu řeší. Momentálně tak ovšem samozřejmě činí jen v rámci virtuálního světa, neboť firemní ústředí bylo 18. března uzavřeno, stejně jako továrna v Lipsku. Němci přitom nyní zmínili, že dříve než 14. dubna oba podniky neotevřou, jako reálnější se však jeví pozdější termín.

Zdroj: Porsche

