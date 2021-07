Porsche jako by dělalo vše pro to, aby si jeho bestseller koupilo co nejmíň lidí před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Nepředpokládáme, že by tomu tak skutečně bylo, je ale těžké zbavit se toho dojmu. Druhé SUV dostalo namísto nové generace druhý facelift a nemáme pocit, že by mu vizuálně pomohl.

V roce 2014 představilo Porsche své druhé SUV. Od té doby se Macan stal stěžejním modelem značky ze Zuffenhausenu, neboť celkově bylo prodáno již přes 600 tisíc exemplářů. Důležité také je, že pro zhruba 80 procent zákazníků šlo o první kontakt s německou automobilkou. Kromě toho Macan přivábil daleko více žen, třeba v Číně, což je pro toto SUV největší trh, má něžné pohlaví na celkových registracích zhruba 60procentní podíl. Je tedy evidentní, že Porsche s tímto modelem zasáhlo střed terče.

Člověk by tedy čekal, že v případě tak důležitého modelu neponechá nic náhodě a přijde včas s novou generací, která zákazníky znovu chytne u srdce ještě lepší technikou a atraktivnějším, moderním designem. Ale nestalo se a Porsche s Macanem zachází podobně jako Fiat s Puntem či modelem 500 - bestseller, nebo ne, nová generace nebude.

Po obvyklém faceliftu zpřed pár let tak Němci přichází s druhým faceliftem, který bychom nehodnotili jako povedený. Zejména přehršel černé na přídi vypadá zvláštně, byť v závislosti na verzi má trochu jiné pojetí. Mluví se navíc o tom, že jediný skutečný nástupce Macanu bude elektrický, což by podobnost s kroky Fiatu dokonalo. Také ten po letech přílišného prodlužování života starého modelu 500 přišel výlučně s elektrickým nástupcem, který se ale prodává velmi mizerně a 14 let starý předchůdce jej prodejně násobně překonává. Pokud půjde Porsche stejnou cestou, dočká se nejspíše velmi podobného výsledku, třebaže jeho zákazníci nejsou tak cenově senzitivní.

Ale zpět k samotnému faceliftu, který přináší už jen základní variantu a verze S a GTS. Turbo tedy z nabídky vypadlo - zda dočasně či napořád, uvidíme časem, ale hovořilo se už dříve o první možnosti. Základ tedy nadále disponuje přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem, jeho výkon vzrostl z 245 na 265 koní. Ty přenáší na všechna čtyři kola dvouspojková automatická převodovka PDK, která je jedinou volbou pro celé portfolio. U nejlevnější verze pak stojí za 6,2sekundovou akcelerací a nejvyšší rychlostí 232 km/h, stejně jako za průměrnou spotřebou, jenž byla vypočítána na 8,7 až 8,8 litru na 100 kilometrů.

Macan S i GTS oproti tomu již počítají s 2,9litrovým šestiválcem biturbo, jenž produkuje 380 nebo 440 koní. Sprint na stovku se tak odehraje za 4,6 sekundy, respektive již za 4,3 s, zatímco maximálka činí 259 km/h, resp. 272 km/h. GTS přitom výkonem i dynamikou vyrovnává dosavadní provedení Turbo, i proto má být jeho trvalou náhradou.

Porsche nicméně nezapracovalo jen na motoru, ale i na podvozku. Systém PASM byl proto překalibrován a pro verze S a GTS je k dispozici již v základu. Druhé zmíněné provedení k tomu navíc přihazuje vzduchové měchy snižující podvozek o 10 milimetrů blíže k zemi. Zavěšení je pak dále o 10 procent tužší vpředu a o 15 procent vzadu. A pokud zákazník zvolí ještě paket GTS Sport, může počítat i s 21palcovými koly nebo vektorováním točivého momentu.

Co se vizuálních změn týče, auto dostalo zejména zmíněnou přepracovanou příď, která vydá jako pes s koženým náhubkem či něco takového. Dále došlo na přepracování LEDek pro denní svícení a spodní části nárazníku. Boční panely pak mohou dostat třídimenzionální texturu, zatímco dozadu se nastěhoval trochu vyšší difuzor, jenž se roztáhl i do šířky a vyžádal si zvětšení koncovek výfuků. Trochu jinak vypadá pás zadních světel a změnou prošla i paleta barev (14 odstínů) a litých kol (7 designů).

Ani v interiéru nejsou změny bez kontroverze. Na jednu stranu se Macan napodruhé zbavil poněkud humpolácky velkého voliče jízdních režimů, na tu druhou ale přišel o ovládání tlačítky ve prospěch dotykových plošek s haptickou odezvou, které známe už od dob Panamery. Další novinky souvisí s přeorganizovanou výbavou. Standardem je totiž 10,9palcová obrazovka multimédií, jejichž součástí je navigace či funkce Apple CarPlay. Objednávkové knihy se pak již rozevřely, na samotné vozy ovšem zákazníci budou muset vyčkat do října. Tedy v Evropě, v USA se dočkají až zkraje příštího roku.

Porsche Macan S se dočkalo výkonu vyššího o 26 koní... Foto: Porsche



...zatímco verze GTS posílila dokonce o 60 koní. Foto: Porsche



Pro GTS mohou zákazníci zvolit i GTS paket, jenž přiváží třeba 21palcová litá kola nebo sadu Sport Chrono. Všechny verze ale podle nás vypadají hůř než dosud, zejména pak zepředu. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec