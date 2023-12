Porsche jde proti proudu, s faceliftem 911 má i „běžným” modelům vrátit větší motory bez turba před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Porsche 911 je jedním z posledních sportovních aut, do kterého si i dnes můžete koupit atmosféricky plněný motor, musí ale jít o varianty GT3, které jsou drahé a každodennímu používání až tak nefandí. Za pár měsíců se ale má i do nabídky běžnějších verzí vrátit agregát bez přeplňování, nová tři-šestka.

Věřte tomu nebo ne, ale od debutu stávající generace Porsche 911 uteklo již pět let. Není tedy divu, že automobilka z Zuffenhausenu pracuje na faceliftu. Ten dorazí s neformálním označením 992.2 během příštích šesti měsíců a přinese sebou i hybridizaci. Není však třeba se obávat výrazného navýšení hmotnosti, Porsche v tomto ohledu nehodlá příliš slevit z principů, které značku definují již od jejích počátků. V základu se proto počítá pouze s příchodem 48voltového elektrického systému a mild-hybridního pohonu.

Více na pilu hodlá značka přitlačit u nové verze T-HEV, která by neměla dorazit již při debutu faceliftu, ale o něco později. V tomto případě se totiž jedná o systém podobný technologii KERS užívané ve Formuli 1, jenž má umožnit velmi rychlé nabití i vybití baterie o kapacitě jen 2 kWh. Porsche přitom hybridní ústrojí vyvinulo ve spolupráci s Rimacem a počítá jak s integrovaným startérem-generátorem, tak i s elektromotorem, jenž bude umístěn pod palivovou nádrží.

Automobilka tímto způsobem dosáhne jak ideálního rozložení hmotnosti, tak samozřejmě navýšení výkonu. Hybridní ústrojí totiž má nabídnout zhruba 80 až 90 koní navíc, přičemž spolupracovat bude s přeplňovaným třílitrovým šestiválcem. Celá soustava pak bude mít na kontě přibližně 480 koní ve slabší formě a 530 v té silnější. Protože se nicméně jedná o velmi komplexní ústrojí, k mání bude jen s automatem. Hmotnost modulu T-HEV ovšem ani tak nemá přesáhnout 25 kg.

Zmíněný třílitr přitom bude pokračovat ve verzích Carrera a Carrera S, v jejichž případě má dojít k lehčímu navýšení výkonu i točivého momentu. Nadmíru zajímavý je však vývoj v rámci varianty GTS, neboť ta má přepřáhnout na zcela nový 3,6litrový atmosférický motor. S ním má značka zjevně velké plány, neboť od roku 2027 by měl pohánět také provedení GT3. Do té doby si ale na okruhy zaměřené Porsche bude muset vystačit se stávajícím čtyřlitrovým šestiválcem.

Aby se značka zvládla vypořádat se stále přísnějšími emisními standardy, dostane i GT3 4,0 do vínku stejnou 48voltovou mild-hybridní sadu jako Carrera S a GTS. Ještě větší hybridizace čeká variantu GT2 RS, jenž se má objevit v roce 2026 a nabídne přes 800 koní. Chybět v nabídce pak ostatně nebudou ani modely Turbo a Turbo S, u nichž se rovněž počítá s novou tři-šestkou. Jak ale název obou verzí naznačuje, jednotka se již dočká přeplňování, a to rovnou dvojitého.

Porsche hodlá stávající základní třílitr postupně vyřadit ze hry, na 3,6litrový šestiválec v atmosférické, přeplňované či hybridní formě tedy přejde celé portfolio. To pak má doplnit ještě zcela elektrická verze s interním označením 998, jenž se původně měla objevit v roce 2028. Značka ale nejspíše došla k názoru, že vůz do té doby nestihne připravit tak, aby s ním byla plně spokojená. Debut tak měl být odložen až někdy na rok 2034.

Neznamená to nicméně, že by krátce na to Porsche zcela skončilo se spalovací 911, s pomocí e-paliv má tato ikona zůstat při životě i nadále. Budoucnost tedy mají v Zuffenhausenu slušně nalinkovanou, jakkoli je třeba dodat, že veškeré informace jsou zatím neoficiální. Pocházet však mají od ověřených zdrojů pracujících přímo pro značku, v příslušné tiskové zprávě se tak dost možná budou jen upřesňovat výkony.

V Zuffenhausenu chystají facelift generace 992, který přinese novou tři-šestku. S tou má automobilka velké plány, nabízet totiž bude atmosférickou, přeplňovanou i hybridní verzi. Foto: Porsche

Zdroj: Car and Driver

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.