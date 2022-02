Porsche jde totálně proti proudu. Do nabídky vrací „obyčejné” modely s motory bez turba, už je testuje před 2 hodinami | Petr Miler

Je to něco, o čem si vrabci štěbetali už dříve a Porsche se dostalo do pozice, kdy si něco takového může dovolit. Tak proč by to neudělalo? 911, která nespadá do řady GT a přesto nemá turbo, už testuje za polárním kruhem.

Konzervativní fanoušci Porsche značce vyčítají, že před pár léty přešla skoro se všemi svými sportovními modely na přeplňované motory. Její auta se tím stala sice rychlejšími, ale také hůře ovladatelnými a těžšími, což mnozí právem nesou nelibě. Automobilka tím sice s atmosférami neskončila zcela, nadále je ale nabízí jen pod kapotami typů z řady GT, což jsou jednak velmi drahé a obtížně dostupné stroje. A jednak nejsou tak dobře použitelné pro každodenní ježdění, však žádný z nich nemá čtyři sedadla.

Ani uvnitř Porsche nepanovalo nad tímto krokem ryzí nadšení, třeba dlouholetý šéf testovacích jezdců značky jej veřejně zesměšňoval. Automobilka to ale pochopitelně neudělala tak úplně z vlastní vůle, jako každá značka měla Evropskou unií nalajnované cíle snižování průměrných emisí jí vyráběných aut a bez downsizingu by to nezvládla. Teď ale prodává stále více elektromobilů a hybridů, které - připusťme, že velmi paradoxně - otevírají tak trochu cestu do minulosti.

Porsche rázem není pod takovým „emisním tlakem”, neboť elektromobily mají podle EU emise nulové, a tak průměr celé flotily výrazně snižují. Lidé z automobilky tak už dříve naznačili, že pokud to bude jen trochu možné, pokusí se vrátit motor bez turba i do nabídky „obyčejných” 911 jako úlitbu puristům. Je to pro automobilku relativně snadné, neboť má k dispozici levnější nepřeplňované čtyřlitry z modelů 718 GT4, které nemají v podstatě nic společného s drahými motory pro 911 GT3. A vyloženě vybízí k širšímu použití.

Přesně k tomu má mít Porsche namířeno, alespoň to tvrdí špionážní fotografové CarPixu jak s odvoláním na své zdroje, tak na to, co tento týden mohli spatřit za polárním kruhem. Podle nich německá automobilka testuje faceliftovanou 911 generace 992, která zřetelně nemá turbo a stejně zřetelně nejde o typ z řady GT. Co by to tedy mohlo být? Jedině prototyp nepřeplňovaného „obyčejného” modelu s výše zmíněným motorem o výkonu 420 koní. Něco jako nová Carrera T? Kdo ví.

Samozřejmě, ani existence prototypu neznamená, že Němci budou něco takového vyrábět a prodávat, ale podívejme se na věc zpříma: Nemají-li problém s emisemi a zákazníci to žádají, proč to nenabídnout? Porsche je v posledních letech velmi dobré ve vyplňování prázdných míst na trhu a relativně dostupný sporťák s velkým motorem bez turba a ručním řazením by jistě byl hit svého druhu. Něco takového už dávno nikdo nenabízí.

Už chvíli se hovoří, že motor z Porsche 718 Cayman a Boxster GTS dostane i 911 a otočí tak trochu kormidlem dějin vzad. Přesně to se nyní podle špionážních fotografů děje. Foto: Porsche

Zdroj: CarPix přes Motor1

