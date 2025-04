Porsche je na tom tak zle, že může prodat zbytek Bugatti prťavému Rimacu, i když dřív chtělo udělat pravý opak dnes | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Donedávna nemyslitelná věc ukazuje, jak rychle se situace v automobilovém světě změnila. A mění se dál. Teď už má problémy i Porsche a ve výsledku může být rádo, že mu opuštění Bugatti „něco hodí”.

Kámoši jak hrom jsou jen Jerry a Tom, v byznysu se na přátelství nehraje. I když se tedy šéfové Porsche a Rimacu tvářili jako nerozlučná dvojka, když před čtyřmi roky společně začali vytahovat Bugatti zpod křídel už tehdy strádajícího Volkswagenu, aby založili společný podnik Bugatti-Rimac jako dosavadní vrchol pozoruhodného vzestupu Mateho Rimaca, dnes je všechno jinak. V případě firmy, ve kterém má chorvatská značka 55procentní a Porsche 45procentní podíl, se teď jede podle hesla, které od tří až čtyř mušketýrů nikdy neuslyšíte: Jeden za jednoho, každý za sebe.

Informuje o tom Bloomberg, který uvádí, že Rimac hledá cesty, jak se 45procentního podílu Porsche v Bugatti zmocnit a mít celou francouzskou automobilku jen pro sebe. Donedávna by to byl naivní pokus, relativně malá společná firma s hodnotou odhadovanou na 1,1 miliardy USD (přes 25 miliard Kč) byla v rámci bilance Porsche relativně okrajovou položkou. Časy se ale změnily a Rimac cítí příležitost.

Porsche totiž míří dolů a je otázka, kdy narazí na dno. V tuto chvíli německá klasika schytává ránu za ranou - sázka na elektrická auta zkomplikovala pozici Porsche všude, ztráta pozic v Číně jej připravila o podstatnou část peněz a současný chaos kolem amerických cel, která jsou zrovna pro Porsche obrovskou nepříjemností vzhledem k jeho pozici v USA a nulové tamní výrobě, dokonává dílo zkázy.

Může to znít přehnaně, ale podívejte se na hodnotu Porsche na burze. Z firmy, jejíž akcie se ještě dva roky zpátky prodávaly za 119 euro za kus, je dnes optikou tržní kapitalizace téměř třetinová společnost, jejíž akcie se během včerejšího obchodování propady s hodnotou až pod hranici 40 eur za kus, tedy asi na třetinu nedávné hodnoty. A nikde není psáno, že to je dno - stačí, aby bující obchodní válka dál eskalovala, a může být ještě hůř.

Peníze se tedy najednou Porsche mohou hodit a dříve zanedbatelná asi půlmiliarda dolarů, kterou by mohlo dostat za svůj podíl v Bugatti-Rimac, může být citelnou vzpruhou v momentě, kdy firemní finance začnou vysychat. A není to tak, že kasa je bezedná - podle povinně zveřejňovaných údajů na burze má Porsche za posledních 12 měsíců v průměru 1,56 miliardy euro volného cash flow. Vlastní půlmiliarda dolarů „v hotovosti” je touto optikou najednou podstatná položka.

Fascinující je navíc dynamika vývoje celé věci. Dříve to totiž bylo Porsche, které chtělo 55% podíl Rimacu koupit, nyní na takovou investici jistě nemá pomyšlení a uvidíme, jak moc bude svolné k prodeji své části firmy. Jednání o celé operaci, do které by se krom Rimacu zapojili další, zatím blíže neupřesnění investoři, je teprve v počátcích.

Spojení Porsche a Rimacu je hned dvojí. Němci vlastní 15,5% podíl v samotném Rimacu, 45 % jim pak patří v nově vytvořeném joint venture Bugatti-Rimac, které ovládá Bugatti. Právě o rozložení sil v této firmě se nyní bojuje. Na snímku vlevo šéf Porsche Blume a vpravo zakladatel Rimacu Mate Rimac. Foto: Porsche



Vypadalo to, že z Bugatti, Porsche a Rimacu bude nová „hustá trojka”. Porsche má ale nyní jiné problémy než péči o vyrábění hrstky francouzských hyperaut. Foto: Bugatti-Rimac

Zdroj: Bloomberg

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.