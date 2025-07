Porsche je nepoučitelné a znovu opakuje 12 let starou chybu, tentokrát v ještě větším měřítku včera | Petr Prokopec

Jsou to jednoznačně další ukázaná záda zákazníkům. Nedává to smysl, zvlášť když Porsche chce za svá auta stále víc peněz. Nemělo by jim tedy také pořád víc nabízet? V případě trojice pedálů tomu tak navzdory jejich popularitě není, teď o ně přišla i Carrera 4S a všechny odvozené.

Za první letošní kvartál Porsche prodalo 71 470 nových aut, z čehož 11 390 registrací připadlo na model 911. Ten si meziročně o 12 procent pohoršil, za čímž stojí velmi silné prodeje verze před faceliftem a zároveň pozvolný nájezd modernizovaného provedení. U něj nicméně jako by se automobilka ze Zuffenhausenu nesnažila klientelu přivábit zpátky, místo toho ji čím dál tím víc odhání. Paradoxně opakováním chyby, kterou udělala už před zhruba deseti lety a poznala, jak fatální může být. Přesto ji tentokrát dělá znovu, navíc v mnohem větším měřítku.

Řeč je o manuální převodovce, kterou Porsche v roce 2013 sebralo verzi 911 GT3. Tehdy z toho bylo nemalé pozdvižení, které nakonec vedlo k návratu tří pedálů o čtyři léta později v rámci tehdejšího faceliftu generace 991. Přitom klientela toužící po „fofrklacku“ na středovém tunelu měla ve zbytku nabídky z čeho vybírat, manuálem mohla osadit základní Carreru, „eSko“, GTS, Targu, zadokolky i čtyřkolky. Ve finále tak automat PDK byl vyhrazen jen Turbu a GT3 RS.

Podívejte se nicméně na nabídku dnes. Pokud chcete manuál, dostanete ho stále u Porsche 911 GT3, nicméně za to je třeba dát už 5,7 milionu korun. Co něco levnějšího? Vyřešit by to mohla Carrera T za 3,8 milionu korun, u ní je ovšem třeba počítat s 394 koňmi, stovkou za 4,5 sekundy a nejvyšší rychlostí 295 km/h. To už mnoha zákazníkům nemusí stačit, bohužel však mají smůlu. Faceliftovaná Carrera S se totiž s manuálem nevrátila a nemá jej ani nově představená Carrera 4S.

Čtyřkolka přitom stejně jako zadokolka bude k dispozici jako kupé, kabriolet i Targa, ovšem pouze u druhých dvou variant lze se zadními sedadly počítat v základu. Ke kupé si je nicméně můžete objednat bez příplatku. Bez ohledu na vaši volbu ovšem pokaždé dostáváte totéž pohonné ústrojí, tedy dvakrát přeplňovaný třílitrový plochý šestiválec, který produkuje 480 koní. To je o 30 kobyl větší stádo, než jakým disponoval předchůdce, ovšem spojené jen s ohlávkou zvanou PDK.

Nadšencům toužícím po větším propojení mezi nimi a vozem tak pohasla další naděje, aktuálně tak skutečně manuál dostanou jen na spodku či vrcholu nabídky, nikoli v jejím středu. To opravdu nelze vnímat jinak než jako chybu, jakkoli by asi trojice pedálů lákala víc u Carrery S než u verze s pohonem všech kol. Ten stejně jako dřív používá vodou chlazený přední diferenciál a elektromechanicky ovládanou spojku pro preciznější dodávku výkonu.

Automobilka faceliftované provedení už standardně osadí sportovním výfukem, stejně jako silnějšími brzdami z původní verze GTS. Nechybí ani zrevidované tlumiče, za příplatek se pak nabízí paket Sport Chrono, karbon-keramické brzdy či řízení zadní nápravy, která má Targa 4S zdarma. Zaplatit za ni musíte 4 594 497 Kč, zatímco kabriolet startuje na 4 550 714 Kč. Kupé oproti tomu startuje na „pouze“ 4 185 007 Kč, o 200 tisíc korun výš než zadokolka.

Lze už jen zmínit, že model s pevnou střechou zvládá stovku za 3,5 sekundy, zatímco jeho příbuzní umožňující svezení s větrem ve vlasech jsou o dvě desetiny pomalejší. Nejvyšší rychlost 308 km/h je ale vlastní celé trojici. Kabriolet pak umožní složit plátěnou střechu za 12 sekund při rychlosti až 50 km/h, zatímco u Targy je potřeba o sedm sekund více. Střešní modul pro toto provedení je pak nabízen ve čtyřech barvách, a sice v černé, modré, červené a hnědé.

