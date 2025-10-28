Porsche je v obrovské krizi, přiznal končící šéf. „Chybí nám peníze ze dvou třetin klíčových trhů,” říká
Petr MilerRapidní úpadek Porsche vstoupí do dějin jako typická ukázka nedozírných následků dlouhodobé ignorace reality. Ostatní by si z toho mohli vzít ponaučení, což se nestane, alespoň samo Porsche ale vstoupilo do fáze, kdy je schopno si připustit tristní stav věcí a řešit ho.
Nespočítali bychom snad ani na prstech rukou poloviny Pražanů, kolikrát jsme varovali automobilky před slepou sázkou na elektrická auta a následky takového rozhodnutí. Tento krok nikdy nedával smysl ekonomicky ani technicky, bylo to rozhodnutí v horším případě ideologické, tedy ve snaze „udělat správnou věc bez ohledu na cokoli”, v tom lepším oportunistické, tedy ve snaze vyhovět nějakým nařízením, příkazům, zákazům, zvýhodněním či penalizacím, které nabízení takových aut přejí, a profitovat z toho.
Ani jedno nemohlo dlouhodobě fungovat. Jednání pod tíhou ideologie skončí dříve nebo později špatně pokaždé, neboť popírá racionalitu a vede ke krokům popírajícím logiku, z nichž některý vás dříve nebo později dožene. A oportunismus bude fungovat také jen dočasně v souladu s tím, kdy takto nastavené podmínky zůstanou zachovány. To někdy může být hodně dlouho v závislosti na tom, jak moc se vzdaluje úředně nařízený stav od toho přirozeného, vnucení pouze elektrických aut všem lidem bez rozdílu v momentě, kdy se přirozená poptávka po nich bude pohybovat - a to je náš odhad - někde mezi 1 a 20 procenty podle konkrétního trhu, je ale příliš velké sousto. A tak to zkrátka nemohlo vyjít.
Neříkáme to jen my, takovému Porsche to už dříve bez obalu vzkázal jeden německý profesor, který vedení společnosti připomínal, že to musí být v prvé řadě vždy zákazník, jemuž má firma jít na ruku. A připomínal i slova Sama Waltona, zakladatele obřího amerického maloobchodního řetězce Walmart, který dokola manažerům připomínal, že jsou nic vedle toho, kdo u firmy něco kupuje: „Zákazník může propustit všechny členy firmy od představenstva až po pracovníka u montážní linky, tím, že utratí jejich peníze jinde,“ říkal s oblibou. Porsche ale ani toho nedbalo.
Automobilka si prostě dala za cíl prodávat 80 procent (!) elektrických aut už v roce 2030, což zkrátka nemohlo vyjít, reálný zájem se takovému stavu ani zdaleka neblíží. A to jsme už v roce 2025. Porsche to muselo vidět, neubralo ale příliš dlouho a zabilo zejména spalovací Macan. Jen na elektřinu se rozhodlo přejít také s modelem 718 a dost nešťastně začalo elektrifikovat i 911, o dalších modelech jako Cayenne nebo Panamera ani nemluvě. Své vozy tak na jedné straně do nějaké míry zbavilo touhy zákazníků je vlastnit (už Macan Electric je velmi problematický, a to je vůz kupovaný lidmi bez velkých „automobilových nároků”), současně je zdražilo a samo zvýšilo své náklady investicemi do nechtěného.
Rozjelo tak klasickou spirálu zmaru posledních let, kdy příjmy na jedné straně váznou a náklady na druhé letí do stratosféry, což dělal a dělá kdekdo. Na Porsche to ale vzhledem k jeho velikosti a samostatné obchodovatelnosti (nedá se to skrýt v širším „koncernovém” hospodaření) dopadlo velmi rychle. A to tak rychle, že se tato automobilka změnila z jedné z těch nejziskovějších vůbec v takovou, která momentálně prodělává desítky miliard za kvartál, během sotva dvou let.
Jsme přesvědčeni, že takto dopadne každý, kdo se nevrátí včas nohama na zem, u Porsche to zkrátka jen šlo o něco rychleji. Dlouhodobě jsme ale také říkali, že to nemusí být tragédie, pokud si to firma včas uvědomí, přizná si chybu a změní svou strategii. Většina ostatních to neudělala, Porsche ale ano a nechodí dál kolem horké kaše.
Změna směřování už je hotová věc, stejně tak vyměnilo svého šéfa. A ten stávající nemá problém přiznat, že situace není dobrá, což je vždy nezbytným předpokladem pro nápravu. V rozhovoru pro Bild am Sonntag, tak bez dalšího mazaní medu kolem úst kohokoli přiznal, že „Porsche je v obrovské krizi”, ze které se zkrátka musí dostat znovu drahými vnitřními změnami, jež jej vrátí o pár kroků zpět.
Problémem není jen sázka na nechtěný pohon, strategické chyby automobilky pomohla odhalit také situace v Číně, kde zájem o drahá německá auta vázne, americká cla a následky dění v Rusku a na Ukrajině. To všem má za následek pokles příjmů za současného růstu nákladů. „Chybí nám peníze ze dvou třetin klíčových trhů,” přiznal dále Blume s tím, že aktuální reorganizace má firmu zachránit, přičemž hovoří hlavně o „nákladech a produktové strategii”. Došlo také k „masivním investicím do zcela flexibilních pohonných systémů: spalovacích motorů, hybridů a elektromobilů”, což má společnosti zajistit „velmi robustní pozici pro budoucnost”.
Uvidíme, zda to tak bude, přímo Blume u toho ale už nebude. Jak už padlo, v čele automobilky končí, za nástupce v podobě Michaela Leiterse je ale rád, neboť je podle něj „profesionálem ve světě sportovních aut” a bude „dobrým generálním ředitelem Porsche”. „Od příštího roku bude patrný jasně pozitivní trend,” věří dnes Blume. Věříme i my, jen stěží dostáváme z hlavy otázku, zda byla tahle cesta Porsche ke dnu opravdu nutná...
Dosavadní šéf Porsche Blume elektrickým autům jako Taycan dlouho věřil, aspoň byl ale schopen včas rozpoznat, že tudy cesta nevede. Teď přiznává, že jím po léta řízená automobilka je v „obrovské krizi”. Budou jiní čekat na stejný moment, aby něco změnili? Foto: Porsche
