Porsche už láká na elektrický Cayenne. Větší úspěch mu nemůže zajistit ani česká krasavice, ani legenda Top Gearu | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Po dosavadním fiasku elektrického programu Porsche by automobilka konečně měla uznat, že šlápla vedle, s hotovými auty to nanejvýš zkusit nějak „doklepnout” a nedokončené projekty zrušit dřív, než jí zruinují image i firemní pokladnu. Nedělá to, a tak dorazí i elektrický Cayenne.

„Zrušit, zahodit a začít znovu,” tak jsme uvodili test elektrického Porsche Macan. Nic lepšího na adresu tohoto auta říci nejde, neboť i když pochopitelně nejde o špatný vůz, stěží jej lze označit za dobré Porsche. Ústupky oproti předchozí generace z hlediska kvality, charakteru i obyčejné použitelnosti jsou tak dramatické, že se nelze divit ani váznoucímu zájmu, ani náhlé snaze Porsche přijít s novou generací spalovacího provedení.

Menší SUV bylo dosud firemním bestsellerem, jenže zájem o elektrické provedení vlastně ani nikam pořádně nevystoupal, takže dnes je v některých měsících v Evropě nejprodávanějším modelem Porsche sportovní 911. Tedy sporťák, který dříve se svým příbuzným prodejně prohrával v poměru 4:1. Když k tomu přihodíte dnes už pomalu k nule klesající prodeje vůbec prvního firemního elektromobilu Taycan, pak jasně vidíte, že sazka na elektrický pohon nebyla ani v případě Porsche tou správnou.

Jenže ani v Zuffenhausenu se svého elektrického snu nechtějí vzdát, a tak nejenže netouží „zrušit, zahodit a začít znovu” s Macanem, dokončit chtějí i rozjeté elektrické projekty. Proto nově Porsche začíná lákat na Cayenne se stejným pohonem. V jeho případě značka naštěstí nehodlá udělat úplně stejnou chybu jako u menšího SUV, kdy spalovací verzi pro Evropu zcela zařízlo, ani tak ale nepostupuje rozumně - zatímco elektrický Cayenne bude úplně nový, ten spalovací bude udržován v prodeji jen s pomocí dílčích modernizací. Kvůli tomu ale bude tento model ztrácet na konkurenceschopnosti, což Porsche může dohnat tak jako tak.

Proto se ostatně Porsche snaží Cayenne Electric vykreslit v co nejlepším duchu hodně dlouho před jeho premiérou. Ta je naplánována na příští rok, elektrické SUV však již nyní dosáhlo na první rekord. A jistě by nás mohlo potěšit, že je tu toho česká stopa. Automobilka totiž za volant vozu posadila tuzemskou krasavici a závodnici Gabrielu Jílkovou, která je testovací jezdkyní týmu TAG Heuer Porsche Formula E. Ta pak následně vyrazila na 914 metrů dlouhou trať závodu do kopce Shelsey Walsh, kterou zajela za 31,28 sekundy, čímž předchozí nejlepší čas překonala o 4 sekundy.

Porsche přitom poukázalo na to, že elektrický Cayenne urazil prvních 18,3 metru za pouhých 1,94 sekundy, což je čas na úrovni jednomístných závodních monopostů obouvajících slicky. SUV oproti tomu mělo nasazené letní pneumatiky schválené pro běžný provoz. To je jistě působivé, nicméně už jen tento kratičký sprint se výrazně projevil na kapacitě baterií. Bylo by tedy zajímavé vědět, kolik „šťávy“ zůstalo v paketu po onom necelém kilometru zběsilé jízdy, zvláště když bylo třeba počítat s 16,7procentním sklonem svahu.

Něco takového ale Němci nejspíše neprozradí, ostatně v současné době tají většinu klíčových parametrů. Za volant elektrického Cayenne ovšem neposadili pouze Jílkovou, nýbrž i Richarda Hammonda, který následně pár informací světu sdělil. Lze tedy počítat s aktivním zavěšením, jakým disponuje Taycan, ovšem Macan jej i přes stejnou platformu, jakou bude používat Cayenne, nedostal. Pohonné ústrojí pak má nabídnout více koní než spalovací Cayenne Turbo E-Hybrid, tedy přes 739 koní.

Hammond zároveň pochvalně mluví o umělém osmiválcovém zvukovém doprovodu, který má být působivý hlavně v okruhovém režimu. To asi nikoho soudného nedojme, stejně tak širší klientelu stěží osloví tažná kapacita 3 500 kg, neboť bude znovu narážet na omezenou zásobu energie. Přesto ji značka s pomocí někdejšího moderátora Top Gearu demonstrovala tak, že za elektrický Cayenne připojila přívěs s naloženou historickou Lagondou, a poslala jej taktéž do kopců.

Jste okouzleni? My ne. Co je ale podstatnější, klientela Porsche (a drahých značek vůbec) dává automobilce opakovaně najevo, že o tato auta nestojí. Přesto zuffenhausenští dál utrácí miliardy za to, aby na stejné smetiště dostali třetího kohouta. A pokouší se to místo technické změny zachránit sázkou na celebrity, faleš a laciné krátkodobé výkony? Hlava nám to nebere.

Elektrický Cayenne možná nebude vypadat špatně a bezprostředně leccos svede, ale co dál? Zůstává odpovědí na otázku, kterou nikdo nepoložil. A jako takový je po uspokojení omezené prvotní poptávky předurčen na trhu selhat. Foto: Porsche

Porsche

Petr Prokopec

