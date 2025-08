Porsche urychlilo návrat spalovacího nástupce Macanu, chybná sázka na elektřinu ho ale bude ještě hodně bolet před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Zdá se, že Němci konečně začínají chápat tíživost situace, do které se sami dostali svými vlastními chybnými rozhodnutími. Jejich ziskové marže bohužel musely nejprve klesnout až skoro k nule, rčení „lepší pozdě nežli později” ovšem platit pořád nepřestalo.

Pokud chcete v rychlosti pochopit, co všechno je dnes špatně s Porsche, sjeďte si s jeho novým elektrickým Macanem. Asi se vám nebude příčit, pokud do něj sednete ze Škody Octavia, pokud do něj ale sednete z u nás loni zaříznutého Macanu první generace, budete jen koulet očima.

Negativa jeho výlučně elektrického pohonu se neprojeví hned, ta vás doženou až při něčem jako první dovolená, půjde spíš o všechno ostatní, co nebudete chápat. Míra, s jakou tento vůz ztratil svou atraktivitu po vizuální a kvalitativní stránce, je nezměrná a náš test o tom do značné míry též pojednává. Je navíc neskutečné fiasko, že novinka není schopna přesvědčit je koupi ani víc jak polovinu globálních kupců tohoto modelu, i když na spoustě trhů (nejen EU, ale třeba i Japonsko, Austrálie apod.) zůstává k dispozici už jen elektrická novinka, která je nabízena i ve slevových akcích.

Morálně 10 let starý spalovací zástupce si tedy vystačí s pár trhy, aby zůstával tak vysoko. Naopak v EU, kde si dealeři musí vystačit pouze s elektrickou verzí, vidí propad zájmu - celkové prodeje Porsche jsou letos v Evropě skoro o 15 procent dole a pomalu lidový elektrický Macan si v červnu našel jen o 40 kupců víc než drahá a úzkoprofilová 911. V Česku se mimochodem prodává dokonce skoro dvakrát líp větší spalovací Cayenne.

Proto je tento vůz pro Porsche takové fiasko - může se utěšovat dalece nenulovými nominálními prodeji, potenciál podobného auta je jím ale na trhu z velké části zabit, ne využit. Proto také firma tak trpí finančně - dramaticky poškodila svou žádanou spalovací nabídku ve prospěch nežádaných elektrických novinek, u nichž už navíc zjistila, jak rychle dokážou přijít i o existující zájem.

Automobilka si z toho už dříve vzala nějaké poznání, už soudě podle jejích aktuálních kroků a rétoriky ale bylo zjevné, že není dost velké. Minulý týden jsme Porsche otevřeně kritizovali za to, že ve své situaci jedná příliš pozdě a příliš pomalu, nyní se ale zdá, že postupně přichází k sobě. Není to dobrovolné procitnutí, přichází až po desáté ráně finanční palicí, ale pořád je lepší probrat se pozdě nežli později. Sama automobilka tak při ohlášení svých opravdu varovných finančních výsledků, kdy se jeho provozní marže propadla z roku na rok z 15,7 % na 5,5, tedy o masivních 10,2 procentního bodu (!), slíbila návrat spalovacích modelů urychlit.

Šéf společnosti uznal, že bylo chybou se od spalovacích motorů zcela odvrátit, i když signály z trhu už dávno ukazovaly, že jen s elektrickou nabídkou si na dnešní trhu prestižních aut nelze vystačit. A tak se menší spalovací SUV vrátí rychleji. „Zrychlujeme proces velmi krátkými vývojovými časy a vytváříme velmi, velmi typické Porsche pro tento segment, které se zároveň odlišuje od Macanu s elektrickým pohonem,” řekl doslova Blume s tím, že cílem je mít znovu „velmi flexibilní produktovou řadu napříč všemi typy pohonu,” kterou po konci spalovacího Macanu a blížícím se konci spalovacích 718 rozhodně nemá.

Na dotazy naléhající investorů Blume slíbil, že auto přijde na trh nejpozději v roce 2028. „Nebude to později než v roce 2028. Vyvíjíme kompaktní SUV s verzí se spalovacím motorem i hybridní verzí,” řekl dále Blume, odmítl ale zatím upřesnit, zda si nové kompaktní SUV se spalovacím motorem ponechá jméno Macan, nebo debutuje pod novým označením, popř. automobilka nabídne obojí. O všech těchto možnostech se nyní spekuluje.

Kromě spalovacího Macanu (co takhle mu říkat Cacan jako symbol toho, jak se staví k přerozdělovacím mechanismům EU?) a Cayenne má přijít také ještě výše posazené spalovací SUV zvané zatím K1, které má dorazit blíže ke konci dekády, jak dodává Automobilwoche. Detaily k tomuto kroku ale chybí, stejně jako není jasné, co bude s modely 718 Boxster a Cayman, které se pro elektrifikaci nehodí už vůbec a jejich nabídnutí hrozí totálním fiaskem.

Porsche tedy zrychlilo, to je pozitivní, když ale vidíme, jak už jeho současné výsledky devastuje pouze velmi parciální přehození výhybky (spalovací Macan pořád drží polovinu prodejů, 718 koupíte aspoň v pár verzích i v Evropě apod.), jak chce s ještě horší nabídkou vydržet do roku 2028 finančně nad vodou? Máme obavu, že bude muset udělat ještě víc.

Možná by nakonec nebylo od věci vzít existující Macan, dát mu ještě jeden facelift, upravit jej tak, aby obstál i před regulací zvanou GSR2, který ho v Evropě zabila, a přestát další roky s ním. Byla by to kapitulace, jistě. Ale není pořád lepší kapitulovat takto, než se roky dívat, jak vás dohání vlastní hrdost? Však Porsche o elektromobilech pořád básní, i když vidí, jak zničující jejich vnucování zákazníkům doslova „proti všem” pro firmu je.

Porsche udělalo další nezbytný krok, aby odvrátilo vlastní zkázu hrozící po sázce na špatného koně, jako je tento černý elektrický hřebec. Otázkou nyní je: Bude to stačit? Foto? Porsche

Zdroje: Porsche, Automobilwoche

Petr Miler

