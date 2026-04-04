Porsche konečně uznalo, že zpackaný elektrický Macan posílá jeho prodeje „do kytek”, někde jsou už nejhorší za 5 let
4.4.2026 | Petr Miler
Co se asi jen může stát, když vezmete svůj bestseller líbící se prakticky každému, a nadělíte mu jako jedinou možnost pohon, který neimponuje téměř nikomu? Opravdu bychom rádi seděli na poradě, kde Porsche o tomto sebezničujícím kroku rozhodlo, byť teď říká, že dopady čekalo.
Asi už nám došly adekvátní analogie a způsoby nastínit, o jakou pitomost se jedná, tak zůstaneme jen u základního faktu: Idea, že nahradíte nekonečně versatilní spalovací auta s téměř neomezenou životností, přijatelnými pořizovacími cenami a osvědčenými provozními náklady mizerně použitelnými elektromobily s nevyzpytatelnou životností a cenou baterek, které jsou i kvůli tomu po dekádě téměř bezcenné, byla od první chvíle tak neuvěřitelně tupá a neospravedlnitelná, že jí snad nikdo soudný nemohl věřit.
Přesto v souladu s ní - a varováním skutečných expertů navzdory - mnohé automobilky jednaly. A podle toho dopadly.
Jednou z takových firem je Porsche, jejíž dnes už odejitý šéf „první den v práci” ťal do živého a už se to vezlo. Automobilka později rychle pochopila, jak se věci mají a mohutně změnilo plány, to už ale v mezičase přišla prakticky o všechno. Jedna z nejziskovějších automobilových firem světa je najednou na hranici ztráty a její hodnota na burze je někde na třetině někdejších maxim. I když ale nyní horkou jehlou šije pokus o návrat o krok zpět, v přímé komunikaci dosud odmítala ukázat na konkrétní model se slovy: „Tím to je!” K tomu se uchýlila až nyní.
Je to pořád polovičaté, neboť se nám ústy šéfa australského zastoupení Daniela Schmollingera pokouší namluvit, že to čekala, že to jinak být nemohlo, že to prostě není překvapení. Ale to je samozřejmě nesmysl - kdyby to čekala, nikdy se touto cestou nevydá, protože to byl evidentně zničující krok pro celou firmu a její hospodaření. Ale lepší částečně přiznání si reality než žádné.
Právě v Austrálii totiž Porsche pociťuje konec spalovacího Macanu velmi intenzivně. Díky tomu, že jde o trh nacházející se mimo EU, tam první generaci vozu mohla nabízet ještě loni, kdy byl z podstaty problematickou nabídkou, morálně šlo už o 11 let starý vůz. Dokud ale byl k dispozici, šlo o nejprodávanější model značky, dokonce i když se loni v prvních částech roku prodával jen ze skladových zásob. Jakmile skončil, prodeje zamířily mohutně dolů.
Zatímco tedy ještě v roce 2024 prodalo Porsche v Austrálii rekordních 7 029 aut, loni už jich bylo jen 5 133. Jde o nejhorší výsledek od roku 2021, kdy bylo dodáno 4 428 vozů. A to v loňských číslech je i neznámý podíl spalovacích Macanů, které letos chybí zcela. Prodeje tak míří k nejhorším číslům za 6 let a automobilka aspoň nezastírá, čím to je, zpackaným elektrickým Macanem, který je i v praxi velmi nepřesvědčivý. Jak už ale padlo, úplné doznání to není.
„Pro nás není pokles objemu překvapením, není to zklamání, je to prostě realita, o které jsme věděli, že přijde, a jsme na ni připraveni,” řekl k věci Schmollinger pro Drive s tím, že jak firmě došly spalovací Macany, prodeje šly prostě „do kytek”. A to je skoro eufemismus - za první dva měsíce roku Porsche v Austrálii prodalo pouhých 24 elektrických aut, s takovými čísly skutečně může vyhlížet jen nový prodejní antirekord. Znovu se musíme ptát: Bylo to nutné?
Elektrickému Macanu děláme výběrem těchto fotek službu, ve většině jiných barev a specifikací vypadá hůř. Především ale hůř funguje a zákazníci po něm očividně netouží zdaleka tak jako dřív. Foto: Porsche
Zdroj: Drive
