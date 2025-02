Porsche má další problém. Jmenuje se jako kačer Donald a stát ho může znovu desítky miliard ročně včera | Petr Prokopec

Bloomberg situaci shrnuje trefně: „Máloco teď jde v Porsche dobře - prodeje klesají, zisky klesají a vrcholní manažeři jsou odvoláváni.” Jenže ani to není vše. Pokud USA uvalí cla na dovoz aut z Evropy, odskáče to ze všech nejvíc znovu právě Porsche.

Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi rozhodně nelze upřít, že se činí od první minuty, kdy znovu usedl v oválné pracovně. A stejně aktivní jsou i jeho ministři. Problémem je, že nikdo neví, o co Trump vlastně hraje. Nevěříme zkazkám o tom, že jedná chaoticky a neuváženě, třebaže to tak zvenčí může působit. Hraje své hry, své šachové partie, ve kterých může jít o něco úplně jiného, než říká, popř. si ostatní myslí.

Jedno z jeho oblíbených her je ta se cly, kterými se snaží domoci různých cílů. Amerika je pořád obrovský trh, který má velký význam pro obchodní bilance nejen přilehlých zemí jako Mexiko a Kanada, které už se s hrozbou vysokých cel musely potýkat, ale i pro Evropu nebo Čínu. A tak se skrze ně snaží vylepšit pozici USA v obchodní či politické rovině, popř. dosáhnout nejtradičnějšího cíle, tedy přimět více firem vyrábět přímo v Americe.

Někteří Trumpovy kroky zesměšňují, že tím v podstatě chce jen zdražit zboží pro Američany, ale takhle jednoduché to nikdy není. Každé zboží Američané nemusí koupit a snad žádné nemá své substituty. Obvykle se tedy v reakci na hrozbu zavedení cel vede debata o tom, jak moc ovlivní prodejní ceny v USA, jak moc omezí marže dovážejících firem, jak moc omezí dovoz jako takový či jak moc dnešní importéry skutečně přimějí produkovat přímo v USA. V případě dvou automobilek - a zejména pak jedné - je tato otázka obzvlášť palčivá. Jde o Porsche.

Německá klasika se dostala do velkých problémů kvůli své nepovedené sázce na elektromobilitu, nyní tedy musí draze měnit směr a pročistit vedení. Potřebovalo by ve svých ostatních aktivitách mít klid a těžit kapitál hlavně ze svých největších trhů, jenže party v Číně už skončila a v jeho novém největším odbytišti vládne prezident, který se jmenuje jako kačer Donald, a šermuje 10procentními cly na dovoz z Evropy. Teď hádejte, kolik procent aut tato značka vyrábí přímo v USA. Ano, uhodli jste, je to rovná nula.

Nelichotivou situaci automobilky rozebírá Bloomberg s tím, že pro Porsche je to další potenciální rána, na kterou nemá odpověď. Minulý týden odepsalo asi 20 miliard Kč ze svých letošních zisků kvůli investici do návratu spalovacích aut, cla by přidala další desítky miliard ročního minusu. Analytici odhadují, že cla na dovoz aut z EU by německé automobilky připravila asi o 2,1 miliard Eur ročních zisků, tedy asi 53 miliard Kč. A Porsche by „bralo bank”, který nikdo nechce, přišlo by o nejvíc ze všech.

BMW může být tento krok celkem ukradený, v USA toho vyrábí tolik ze svých bestsellerů, že by jej to zásadně nepoškodilo. Mercedes je na tom podobně a VW má též v Americe fabriku aspoň na něco. Audi si ale musí vystačit s jednou továrnou v Mexiku a Porsche nemá vůbec nic.

Německý Handelsblatt tak zmiňuje, že Porsche a Audi už zvažují rozjezd výroby aut přímo ve Spojených státech. Problém je ale v tom, že se to snáz řekne než udělá. Audi si může vystačit s Mexikem, pokud cla nakonec nepadnou i na něj, Porsche ale musí začít vždy od nuly, což bude bolavé.

Koncern Volkswagen sice v tomto kontextu zvažuje rozšíření existující továrny v Chattanooze v Tennessee, jenže tam se v současné době vyrábí elektrický VW ID.4 a spalovací Atlas. První užívá platformu MEB, druhý pak MQB. To znovu může pomoci Audi, které na těchto základech staví aspoň něco, Porsche ale z těchto dílů nepoužívá znovu nic. Němce by tedy tak jako tak čekaly rozsáhlé a zdlouhavé investice, díky nimž by továrna mohla vyrábět i vozy postavené na platformách MLB či SSP.

Tento krok by se přesto patrně vyplatil, protože pro Porsche jsou USA nejstabilnějším velkým odbytištěm. Potíží je ale to, že v USA mu chybí dodavatelé všech dílčích komponentů. Porsche je prostě zvyklé vyrábět „doma”, což má nejen své logistické, ale i marketingové výhody - značka „Made in Germany” na bohaté Američany pořád funguje. Made in Tennessee ani ne.

Vzhledem k tomu, že situace je značně chaotická, opravdu nelze nic předjímat. Trump cla zavést může a nemusí podle toho, co mu EU nabídne jako protihodnotu za případné nezavedení. Podle toho se Porsche bude muset rychle rozhodnout. Pokud ale na cla dojde, desítky miliard odepíše tak jako tak - na maržích, na investicích do výroby, na čemkoli, o čem dnes byla řeč.

Pro Porsche jsou Trumpova cla velkým strašákem, všechna svá auta totiž vyrábí v Evropě. Audi pak sice má továrnu v mexickém San Jose Chiapa, ovšem i tak by na něj mohla cla dopadnout. Koncern proto zvažuje rozšíření fabriky v Tennessee tak, aby zvládla vyrábět i audiny a poršáky, snadné ale nebude ani jedno. Foto: Audi

