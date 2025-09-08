Porsche má se skutečným nástupcem Macanu popřít 94 let trvající tradici značky, byl by to další omyl ve spirále přešlapů
Petr ProkopecJe hezké, že je Porsche schopné udělat krok zpět, ale záleží také na tom, jak ho udělá. Tady se zdá, že bude šít horkou jehlou, i když nebude šít zase tak rychle. A to může znovu nadělat víc škody než užitku.
dnes | Petr Prokopec
Je hezké, že je Porsche schopné udělat krok zpět, ale záleží také na tom, jak ho udělá. Tady se zdá, že bude šít horkou jehlou, i když nebude šít zase tak rychle. A to může znovu nadělat víc škody než užitku.
V posledních letech neuplynul pomalu jediný den, kdy bychom automobilky nevarovali před jejich slepou sázkou na elektrickou kartu. Bateriový pohon totiž nebyl ve větší míře vyžádán zákazníky, stejně jako nejde o něm nelze smýšlet jako o technicky nejlepším řešení ve vší komplexnosti zahrnující i použitelnost a dlouhodobou ekonomickou efektivitu. Snaha o jeho urychlenou a plošnou adopci se stala pomalu náboženským dogmatem, za který horovali politici i automobilky bez schopnosti podívat se na věc ve všech souvislostech.
Kdyby automobilkám vládli technicky a ekonomicky fundovaní lidé, tohle by nikdy nedopustili jako projev krátkozrakosti. Z většiny manažerů se ale nakonec vyklubali lidé haní jen odměnami za plnění krátkodobých cílů, dlouhodobá prosperita je nezajímala. Před realitou ale nakonec málokterý z nich dokázal utéci.
Ostatně se podívejte na Porsche, jehož ziskové marže i zisky jako takové byly pro většinu dalších výrobců nedosažitelným snem. Dnes na svých autech víc vydělává kdekdo, Škodu nevyjímaje, neboť Zuffenhausen se rozhodl kráčet především bateriovým směrem. A zrovna u této značky taková strategie dávala smysl ještě méně než u většiny ostatních.
Porsche je tak dnes po uši v problémech a musí přistupovat ke krokům, jaké nemají precedens. Značka si totiž dobrovolně odpravila jednu z největších dojných krav, a sice spalovací Macan. Jeho nepovedený elektrický nástupce totiž nepřekvapivě neboduje tak, jak si manažeři představovali. Navíc přišel ve chvíli, kdy poptávka po elektrickém pohonu obecně vázne.
Porsche se proto rozhodlo, že urychleně vyvine skutečného nástupce spalovacího Macanu jako dvojče Audi Q5. Podobným směrem automobilka kráčela už v případě první generace, ovšem s tou se doslova piplala. Došlo tak hlavně na úpravu pohonu všech kol, který byl u čtyř kruhů orientován primárně směrem dopředu s přidaným pohonem zadních kol. V případě Porsche však došlo na jeho přepracování tak, aby většina výkonu mířila dozadu v souladu s firemními tradicemi. Ty však u nového SUV s interním označením M1 hodlá automobilka popřít. A stalo by se tak poprvé za 94 let její existence, jak informuje Autocar.
Měli bychom se tak dočkat vlastně jen klonu Audi Q5 s odlišným vzhledem a logem. A to zase není rána do středu terče. Vývoj typického nového Porsche od konceptu až po silniční verzi totiž zabere pět let, na což dnes automobilka nemá čas. Šéf značky Oliver Blume tedy potvrdil, že Zuffenhausenu se „tento proces povedlo urychlit“, načež zabere jen tři roky. I přesto by ale novinka měla být „velmi typickým Porsche pro tento segment“. To je odvážné prohlášení, z Blumeho slov je ovšem třeba vypíchnout spojení „tento segment“.
Automobilka totiž uvádí, že klientela v USA a Číně již nebere tolik v potaz dynamiku a ovladatelnost, nýbrž se nově zaměřuje na prostor a komfort. Proto nemá vůbec vadit, že SUV M1 bude povětšinou předokolkou, u kterého se zadní náprava bude připojovat až ve chvíli, kdy přední kola ztratí trakci, nebo při volbě sportovního jízdního režimu. Tím by si přitom Porsche mělo pomoci i v rámci emisí, pročež u tohoto modelu neplánuje elektrickou verzi.
Stejně tak ovšem nedorazí ani plug-in hybrid či diesel, místo toho bude nabídka složena pouze z přeplňovaných benzinových motorů, které se dočkají větší či menší elektrické asistence. To pak automobilce umožní, aby nabídku zahltila variantami jako S, GTS či Turbo. Lišit se přitom budou nejen výkonově, ale také odlišným naladěním podvozku a nejspíše i bodykitem. Stále však ve výsledku půjde primárně o Audi, což může Porsche znovu udělat čáru přes rozpočet jeho plánů. Třebaže asi ne takovou jako v případě elektrických modelů.
Audi Q5 třetí generace se dočká klonu s logem Porsche, oproti předchozímu provedení jej ovšem nepřepracuje k obrazu svému, technicky rozhodně ne. A to může být pro Zuffenhausen další problém. Foto: Audi
Zdroj: Autocar
