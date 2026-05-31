Porsche mířilo k prodeji 400 tisíc aut ročně, teď na hranici pádu do ztráty doufá aspoň v polovinu
Petr ProkopecJedna z největších mašin na peníze automobilového světa se ani tak nezadrhla jako byla zadrhnuta sérií nepochopitelných strategických přešlapů. Nový šéf automobilky zkouší zachránit, co se dá, nepůjde to ale bez bolestivých opatření, další propouštění nevyjímaje.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Porsche mířilo k prodeji 400 tisíc aut ročně, teď na hranici pádu do ztráty doufá aspoň v polovinu
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Jedna z největších mašin na peníze automobilového světa se ani tak nezadrhla jako byla zadrhnuta sérií nepochopitelných strategických přešlapů. Nový šéf automobilky zkouší zachránit, co se dá, nepůjde to ale bez bolestivých opatření, další propouštění nevyjímaje.
Porsche si spousta lidí zafixovala jako automobilku, ve které se peníze přehazují vidlemi. A dlouho to tak bylo. Faktem však zůstává, že firma spíš zažívá jízdu jako na horské dráze a po vymanění se z problémů v 90. letech a vysoce ziskových dekádách je v problémech zase. A po odepsání 93 procent zisků a desetiny zákazníků s pouhou s 1procentní marží zatím marně vyhlíží návrat lepších časů.
Po důvodech nemá smysl dlouze pátrat, firma už po roce 2015 začala zapomínat na elementární obchodní racionalitu a nastoupila cestu dogmatického trvání na z prstu vycucaných cílech. Zlomem se stal příklon k hybridizaci a elektrickému pohonu, který nakonec Porsche ublížil víc než cokoli jiného v uplynulých dekádách. A vzhledem k tomu, jak daleko firma na této cestě zašla, se z následků bude otřepávat ještě dlouho.
Nový šéf značky Michael Leiters vykydává chlév celkem rozhodně, přesto ví, že je pořád na začátku běhu na dlouhou trať. Vyhlížená zisková marže 10 až 15 procent, tedy sice vyšší než nyní, ovšem pořád nižší než v posledních letech, je spojena až s koncem dekády. Ostatně aby k tomu došlo, musí zcela změnit kurs, který razil jeho předchůdce Oliver Blume. Ten cílil na to, aby Porsche ročně prodávalo 350 až 400 tisíc aut, což bylo teoreticky možné, ale ne se záplavou nechtěných elektrických modelů v nabídce. Protože ale Blume pochopil situaci až příliš pozdě, přizpůsobil firemní struktury odbytu, který je nyní pro Zuffenhausen s jeho aktuálním portfoliem nedosažitelný. Proto najednou funguje tak neefektivně.
Porsche loni prodalo jen 280 tisíc aut, tedy o třicet tisíc méně než v roce předchozím. Letos pak v pádu pokračuje, za první kvartál je dole o dalších 15 procent. Zisková marže pak činí pouhé jedno procento, což je pořád lepší než ztráta, Porsche se ale s takovým stavem nemůže spokojit. Leiters proto nyní výhledově doufá v aspoň 200 tisíc prodejů ročně, neboť automobilka jednoduše nemá a ani v dohledné době nebude mít produkty schopné oslovovat víc lidí.
Kvůli tomu ale logicky nebude potřebovat velkou část současných zaměstnanců. Dle Handelsblatt tak už začal s odbory jednat o hromadném propouštění.
Zatím není jisté, kolik lidí se dočká výpovědi a o koho přesně půjde. Nicméně vyhazovat se má hlavně ve vývojovém centru ve Weissachu, kde by propuštěna mohla být až čtvrtina z místních 5 200 zaměstnanců. Mimo to by měla být zeštíhlena dozorčí rada ze sedmi členů na šest, stejně jako Porsche rozpustí divizi Car-IT a jejich celkový počet tak sníží z osmi na sedm. O práci pak nejspíš kvůli čínskému fiasku přijde také prodejní šéf Matthias Becker.
To vše pochopitelně finanční bilanci značky pomůže, ovšem bez produktů, po kterých by toužily davy, ani Leitersovy skromnější plány nemusí klapnout. A tady může být kámen úrazu, neboť jakkoli Porsche třeba u svého velkého SUV již ustoupilo od čistě elektrického pohonu, spalovací Macan firmě chybí a spalovací 718 jí teprve chybět začne. V případě ikonické 911 se firma zatím vyhnula vyloženě fatálním chybám, i tak jde spíš proti zákazníkům nesmyslnou hybridizací a redukcí počtu manuálních variant, o cenách ani nemluvě. I proto chystaný návrat k zisku bude zdlouhavý a stále rizikový.
}
Michael Leiters dříve pracoval u McLarenu a u Ferrari, začínal ale u Porsche. V čele zuffenhausenské automobilky stojí od začátku letošního roku a po svém předchůdci zdědil pořádný chaos, ze kterého se bude škrábat zpátky na výsluní ještě hezkých pár let. Ovšem jen za předpokladu, že lidem opět nabídne nové žádoucí vozy, což se pořád tak úplně neděje. Foto: Porsche
Zdroj: Handelsblatt
Bleskovky
- Řidič lidového superSUV dosáhl v běžném provozu skoro jeho maximální rychlosti, jel 277 km/h. Policie to neocenila
29.5.2026
- První elektrické Ferrari konečně předvedlo svůj zvuk, je to také slušný bizár
28.5.2026
- Číňané vzali svůj „Rolls-Royce pro chudé” a skočili s ním z ostrého srázu. Podívejte se, jak dopadl po 20 metrech letu
27.5.2026
Nejnovější články
- Bývalý šéf VW jde cestou Lamborghini, akorát pozpátku. Založil si firmu na výrobu elektrických traktorů, bez legrace
před 2 hodinami
- Slavný technik popsal 11 měsíců trápení s autem od „zrádců Tesly”. Vůz nakonec přes veškerou snahu vrátil, byla to noční můra
před 4 hodinami
- Elektrickým Kiám ve velkém odchází baterky. Dojezd náhle klesá až k nule, jediným řešením je výměna, náhrady ale neexistují
před 5 hodinami
- Porsche mířilo k prodeji 400 tisíc aut ročně, teď na hranici pádu do ztráty doufá aspoň v polovinu
před 7 hodinami
- Lidový sporťáček a sen Čechů z dob sametové revoluce se dá koupit jako dodnes nejeté, zcela originální auto. Z jeho motoru by šlo jíst
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva