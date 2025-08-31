Porsche modernizovalo nechtěný elektrický Macan, z jeho klíčových problémů ale nevyřešilo vůbec nic
Petr ProkopecAutomobilka se může pokoušet realitu vykreslovat jakkoli, pokud ale neplánovaně chystá návrat spalovacího auta stejného ražení, je jasné, že minula terč. I existující elektrický Macan by nicméně šel napravit, ale ne takhle.
včera | Petr Prokopec
Automobilka se může pokoušet realitu vykreslovat jakkoli, pokud ale neplánovaně chystá návrat spalovacího auta stejného ražení, je jasné, že minula terč. I existující elektrický Macan by nicméně šel napravit, ale ne takhle.
Když Porsche v roce 2019 představilo elektrický Taycan, chvíli se zdálo, že v jeho případě bude přechod na elektřinu fungovat. Prvotní zájem byl nemalý, čímž se automobilka z Zuffenhausenu nechala zmást a rozhodla se elektrickou nabídku rychle rozšířit. Bohužel pro ni to byl velmi klamný signál, jak pochopila až letos.
Přišly tedy nejen nové motorizace a karosářské verze Taycanu, do plánů na elektrifikaci se dostaly i další modely. Tím nejvýznamnějším se stal Macan, který se sice pro některé světové trhy dál vyrábí i v dosavadním spalovacím provedení, pro Evropu a další místa je ale k dispozici jen elektrická verze. Testovali jsme ji a vůbec není povedená, načež se nelze divit nezájmu o něj trvajícímu v podstatě od začátku jeho prodejů. V Evropě nominální prodejní čísla ještě nejsou tak tristní, jsou ale hodně vypocená, a přesto jsou nepřesvědčivá. 2 066 aut prodaných v červenci opravdu neohromí vedle 2 390 prodaných 911. Pro srovnání - ještě v roce 2019 se Macan prodával třikrát lépe než 911 a sahal po 100 tisících prodejů za rok.
Porsche tak má problémy a pod jeho šéfem se začíná kývat židle. Automobilka by pochopitelně ráda atraktivitu svých elektrických aut zvýšila, a proto zvažuje, že je osadí falešným zvukem a řazením. Něco takového asi nebude v uších nadšenců rezonovat zrovna dobře, ještě menší jásot ale nejspíše bude provázet novinky, jakých se dočkal Macan. V našem testu vůz až tak nezklamal svým elektrickým pohonem (tedy krátkodobě, dlouhodobé problémy zůstávají), problémem je jeho sice fotogenický, ale v reálu neatraktivní vzhled, lacině působící působící interiér a jeho mizerná ergonomie. To vše je v rámci mezigeneračních úprav řešitelné, na nic z toho se ale Porsche nezaměřilo.
Místo toho je elektrické SUV nově možné osadit herní konzolí AirConsole, která vůz změní v pařanské doupě. Novinku si majitelé budou moci stáhnout skrze Porsche App Center, přičemž jejich telefony se stanou ovladači a palubní displej vozu herní obrazovkou. Užívat si najednou může jak řidič, tak spolujezdec vpředu i posádka vzadu. První zmíněný však pouze za předpokladu, že auto stojí, zatímco pro ostatní zábava nekončí aby při jízdě. Co se pak her samotných týče, ty mají být spíš krátkodobého rázu a mělo dojít na jejich úpravu pro automobilové prostředí.
Pár lidí to možná zaujme, klíčové problémy to ale neřeší nijak. Krok Porsche tak vyznívá poněkud zoufale - je to totéž, jako kdyby zákazníci soustavně volali po červené, žluté či modré, načež se automobilka rozhodla, že jim nadělí purpurovou. To je jistě barva, která pár lidí osloví, ale tím vše zhasne. Nenavýší vám dojezd, nezajistí, že baterie vydrží věčně a už vůbec není garancí, že nedojde na drastický propad zůstatkové hodnoty. Na vzedmutí zájmu tak Porsche může zapomenout, i když AirConsole není jedinou novinkou.
Elektrický Macan modelového roku 2026 má totiž vylepšené hlasové ovládání. Zároveň se dočkal „průhledné kapoty“ či automatického parkingu. U variant se dvěma elektromotory a tedy pohonem všech kol lze dále počítat s navýšením tažné kapacity o 500 kilo na 2 500 kg. Souběžně s těmito změnami však má automobilka také navýšit cenu. To prodeje nahoru opravdu nepošle, ostatně Porsche urychlený přechod na elektromobilitu dávno odpískalo. Teď musíme jen čekat, co nabídne místo ní, hybridní alternativa zatím působí podobně zoufale.
Macan Electric nově zabaví posádku možností hraní her. A dál? Mnoho toho není, jakkoli i prvky jako vylepšené automatické parkování potěší. Hlavní problémy jsou jinde a zůstavají nevyřešené. Foto: Porsche
Zdroj: Porsche
