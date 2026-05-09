Porsche muselo ověsit 1100koňový elektromobil za 6,2 milionu doplňky za další milion, aby prohrálo s 530koňovým spalovacím autem
Petr MilerA dojezd při takové jízdě? To se pomějete. Automobilky se nám soustavně snaží dokázat, že jejich elektrická auta se pro takové využití hodí. Soustavně ale dokazují pravý opak, tohle je neuvěřitelná marnost.
9.5.2026 | Petr Miler
Je vůbec třeba říkat víc? Inteligentní čtenář si už z řečeného domyslí vše, stačí si pustit přiložené video a usedavě plakat nad vší tou marnou snahou. Ale pro úplnost to hlavní přece jen shrneme.
Začít musíme nutně u zopakování tisíckrát řečeného - elektrický pohon se dnes absolutně nehodí pro jakékoli aplikace náročné na výkon. Zejména pro velká nebo výkonná auta je mimořádně nevhodný kvůli limitům současných baterií, jež mají příliš malou energetickou hustotu. Jsou tedy příliš velké a příliš těžké vzhledem k tomu, kolik energie dokáží uchovat, a tak musí být tím větší a tím těžší, čím větší energetické nároky na auto kladete. A protože zásadním nárokem při provozu automobilu je právě rozpohybování jeho hmotnosti, dostáváte se s nimi do spirály zmaru, ze které není úniku.
Větší energetický nárok totiž znamená potřebu větší baterie, větší baterie ale znamená více hmotnosti a více výkonu, což zase znamená znamená větší energetický nárok. A tak pořád dokola. Můžete tedy velmi snadno vyrobit elektrické auto klidně s tisícem koní výkonu, ale čím jej budete živit?
Když použijete 100kWh baterii, nemáte skoro nic, je to ekvivalent 25 až 30litrové nádrže na palivo ve spalovacím autě podle toho, jak budeme co počítat. To je strašně málo na tak výkonný vůz, přesto už budete s hmotností někde na hranici 2,5 tuny. Tak přidáte baterku? Jasná páka, dalších 100 kWh sem. To ale snadno přidá další půltunu hmotnosti jen na baterii, tomu ale musíte uzpůsobit zbytek konstrukce včetně zavěšení, brzd, použitých pneumatik... Budete klidně na 3,2 tuny a na to už tisíc koní zase není tolik.
Tak 2 tisíce koní do placu? Jasná páka II, akorát na takový výkon už ani 200kWh baterie není moc, takže jste zase na začátku stejného kruhu. Nemá to řešení, ne takové, aby výsledkem nebyl nesmysl, který by inteligentní konstruktér poslal spláchl do toalety už ho dostane na papír. U Porsche takoví lidé zjevně pár let chybí.
Již dříve tak dali vzniknout modelu Taycan Turbo GT, který s paketem Weissach obkroužil Severní smyčku Nürburgringu v čase 7:07,55. Hezký čas? Ano, ale ne na až 1108koňové Porsche za 6 189 946 Kč v základu, protože to je o 11 sekund horší čas, než jaký zajela atmosférická 911 GT3 s ručním řazením. Trakař z Řitky tady porazil kluzák z Hvězdných válek tak, že ho v cíli ani neviděl.
U Porsche jsou ale bojovníci, a tak to samé auto svěřili do péče svého dvorního ladiče, firmy Manthey Racing. A ta pro Taycan Turbo GT Weissach vyvinula svůj obvyklý kit, jak sadě úprav sama říká vzniklo tak „Porsche Taycan Turbo GT with Weissach Package and Manthey Kit”, jak výsledku říká pro změnu automobilka. A délka názvu celého auta je asi to nejpoutavější, čím se může pochlubit.
Jde totiž o rozsáhle přepracované auto, na kterém se modifikace dotkly nejen aerodynamiky, kol nebo podvozku, ale dokonce i pohonu. Výsledkem je až trochu karikaturně vyhlížející vůz se širšími nástavci blatníků, hlubšími bočními prahy a lehčími 21palcovými kovanými koly s karbonovými aerodynamickými kryty vzadu. Sama kola jsou lehčí o 2,7 kg, obouvající polozávodní pneumatiky a asistují novému difuzoru vzadu, jenž poněkud zapadá ve stínu obrovského nastavitelného zadního křídla.
Podle Porsche jen tohle generuje trojnásobný přítlak oproti standardnímu modelu (až 740 kg při maximální rychlosti 309 km/h), což vozu dovoluje projíždět zatáčkami až o desítky km/h rychleji. Protože to samo asi na dostatečný posun nestačilo, sáhla automobilka s Manthey i do motoru, který v režimu Attack nabízí až 993 koní, při aktivaci launch control 1 033 koní a v extrému umí po dvě sekundy generovat až 1 108 koní. Těm asistuje přepracované nastavení, řízení všech kol i pohon všech kol. A pozor, nové jsou také brzdy - přední kotouče zvětšily svůj průměr 440 mm. Tohle jsou opravdu drastické úpravy.
Výsledek? Auto zajelo Nordschleife o 12 sekund rychleji, tedy v čase 6:55,553, což je jistě znovu krásný čas, ale výměnou za to všechno? Až přes 1 100 koní. Auto za 6 189 946 Kč v základu. K tomu paket, který vzhledem ke svému rozsahu bude stát skoro jistě víc než obvyklých 1,1 až 1,2 milionu Kč, na které přijde u 911, ale budiž, dnes řekněme něco přes milion.
Standardní 911 GT3 RS ale zajede stejné kolo za 6:49,328. Má 530 koní. A bude snadno o milion levnější, protože na tento čas nepotřebuje nic navíc. Se „svým” paketem Manthey pak umí ještě víc.
Někteří si možná řeknou, že ani to vlastně není špatné, však tu máme rodinný sedan... no nemáme, protože do záchodu nezamířil celý projekt, ale jen zadní sedadla. Tak tu máme dvoumístné auto se dvěma dveřmi pro nastupování a dvěma pro větrání interiéru na místě, které skoro stačí jednomu z nejlepších okruhových Porsche, no ne? No jo, ale moc toho s ním nenajedete.
Z videa je patrné - a Porsche nám to potvrdilo -, že baterie má 97 % kapacity na začátku a 52 % na konci měřeného kola. Jinými slovy tedy vypatlalo 45 % své kapacity na jedno jediné kolo (spotřeba okolo 210 kWh na 100 km). Dojezd při takové jízdě (teoretický, protože dvě kola v tomto kalupu pohon nezvládne a omezí výkon právě kvůli klesající kapacitě baterek) tedy činí 46,3 km. A zkuste si ho „obnovit”...
Takže gratulujeme, to je zjevně ta buducnost. Už teď. Chvalme pokrok, je krásný, akorát... Není to spíš antipokrok, když s autem s polovičním výkonem a za méně peněz můžete jezdit rychleji, zvládnout aspoň několik kol na jednu nádrž a doplnit ji asi za minutu a půl? A to ani nemluvíme o tom, že Číňané nabízí podobně rychlé elektrické auto asi tak za polovinu ceny úprav Taycanu Turbo GT. Tohle se zas jednou nepovedlo a netušíme, co u Porsche kouří, když nevidí, jak si podobnými kejklemi jen sami škodí.
„Reklamu na marnost dnes v telke dávajú...” Jen o kousek níž. Foto: Porsche
Zdroj: Porsche
