Porsche našlo nové dno vysvětlování svého úpadku: Ten kolaps prodejů jsme plánovali!

Málokdo jiný letos schytává takové prodejní a finanční rány jako Porsche a z předchozích vyjádření nejvyššího vedení i čistkám v něm je zjevné, že tohle záměr opravdu nebyl. Tvrdit nyní něco jiného na jakékoli úrovni řízení aktivit německé automobilka je jednoduše směšné.

včera | Petr Miler

Foto: Porsche

Málokdo jiný letos schytává takové prodejní a finanční rány jako Porsche a z předchozích vyjádření nejvyššího vedení i čistkám v něm je zjevné, že tohle záměr opravdu nebyl. Tvrdit nyní něco jiného na jakékoli úrovni řízení aktivit německé automobilka je jednoduše směšné.

Existuje jen máloco směšnějšího a trapnějšího, než když se dospělí lidé začnou chovat dětinsky. Děti mají na něco takového nárok, a tak se jen pousmějeme nad tím, když slabší ze dvou kluků v přátelské rvačce na lopatkách říká svému sokovi: „Zase jsem tě přepral!” Anebo když někdo něco zřetelně pokazí a neschopen si přiznat vlastní selhání říká: „Takhle jsem to chtěl, vážně!”

Život nás obvykle naučí, že tohle není přístup, jak vyjít z vlastních nezdarů se vztyčenou hlavou - nikdo nás pak nebere vážně. Dříve nebo později tak poznáme, že cestou k zachování si vlastní důstojnosti je přiznat si porážku či nezdar, pokusit se z ní poučit a příště udělat věci lépe. Člověk tedy musí být životem hodně nepoučený nebo zoufalý, aby tohle dětinské chování praktikoval v práci, podnikání nebo v rodině ve věku, kdy má sám být tím, kdo se jen pousměje nad neschopností těch nejmenších se s prohrami vypořádat jinak. Porsche je ale zjevně zoufalé.

Německá automobilka vzhledem ke své velikosti, předchozí excelenci a příliš rychlému přesunu směrem k autům nepříliš žádané koncepce na tuto krátkozrakou strategii doplácí víc než většina ostatních, a tak se nyní nachází v opravdu hlubokých problémech. Ty lze nejzřetelněji shrnout pár čísly - provozní zisk firmy se za poslední kvartál meziročně propadl o 91 procent a společnost aktuálně doufá v ziskovou marži mezi 5 až 7 procenty za celý rok 2025. Ještě loni to bylo 14. Ještě v roce 2023 to bylo 18 procent. To je takový sešup, že stačí jeden další nečekaný nezdar a z černých čísel jsou červená jako nic.

Automobilka jako taková už to nějak reflektuje. Podle nás příliš málo, příliš pozdě a příliš pomalu, jako by pořád věřila v zázraky, ale přesto byla schopna aspoň říci to, že sázka na elektrická auta byla nesmysl a urychlila návrat spalovacích aut. To ovšem neznamená, že jsou lidé z firmy na všech úrovních schopni vzít do rukou kýbl s popelem, dát si ho nad hlavu a sypat a sypat.

Jedním z takových je zjevně šéf australského zastoupení automobilky Daniel Schmollinger, který v rozhovoru pro Drive ukázal, že cesty jeho života a cesty reality se dalece minuly. Byl to ostatně hlavně on, kdo nesmyslně rozhodl o tom, že v této zemi, kde nebylo nutné zaříznout spalovací Macan coby tamní bestseller, automobilka přejde jen na nabízení zpackaného elektrického nástupce. V EU to (tedy za okolností vyvolaných samotným Porsche) nutné bylo kvůli tomu, že auto není schopno vyhovět pro jednu neemisním normám, ale v Austrálii ne. Přesto se to stalo.

Výsledek? Elektrický Macan letos dostal od ledna do června prodejně nakopáno od spalovacího předchůdce v poměru 895:584, i když se asi rok nedá objednat jako nový a jen se prodává ze zásob. Fiasko novinky je po krátkém, Porsche už dobře známém vzepětí, takové, že firma nabízí na elektrickou verzi přímé slevy. Komentovali jsme to sami, tamní veterán v oboru Paul Gover na to ale na svém LinkedInu trefně reagoval slovy: „Za celou dobu mého působení v automobilovém světě jsem nikdy neviděl slevu na nic nového od australského Porsche. Až dodnes.” A podotkl, že lidé tohle auto prostě nechtějí.

Schmollinger tak dostal ideální šanci se kát a sypat, ale co řekl? Že zase vítězí? Něco v tom duchu to je: „Pokud porovnáte prodeje s předchozím rokem, ano, jsme níž. Ale v podstatě jsme to tak plánovali,” řekl a dodal: „Z tohoto pohledu bych to nenazval neúspěšným. Vedeme si podle našich očekávání, a to je pro nás v pořádku.”

To už je skoro neuvěřitelné, firma jde dolů, ale „je to v pořádku”, protože „si to tak plánovala”. Je to samozřejmě lež, nikdo nic takového nechtěl, neplánoval a rozprodávat nová Porsche se slevami, což veteráni oboru neviděli celý svůj život, je projevem totálního fiaska. Ale hlavně si nepřiznat chybu a nic neměnit, to je cesta. Schmollinger po ní kráčí směle: „Doufejme, že každý, kdo řídí naše elektromobily, uvidí, že technologie je vynikající. Tato jízdní dynamika je přesně to, o co u Porsche jde,” řekl také.

Řídili jsme. Viděli jsme. Vynikající to ale není a Porsche to skoro ani nepřipomíná. Jak dlouho bude trvat, než do automobilek přijde znovu kompetentní vedení a podobné lidi vypráská na hodinu? Základem schopnosti vyřešit nějaký problém je vůbec přiznat si, že určitý problém existuje. S přístupem, který vidíme zde, nemá Porsche šanci vrátit se znovu na výsluní.


Porsche vítězí! Protože tu prohru od začátku chtělo! Tak to vidíte, je to úspěch... A elektrický Macan je skvělý, jen se neprodává. Jen drobná piha na kráse, no ne? Foto: Porsche

Zdroj: Drive

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.