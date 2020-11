Porsche odhalilo dosud tajné koncepty aut, i úžasnou silniční verzi neporazitelného závoďáku před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Není ničím novým, že každý zajímavý koncept nedostane do sériové výroby, Porsche ale evidentně disponuje i zajímavými koncepty, které se nedočkaly ani veřejné premiéry. Tedy alespoň doteď.

Automobilová branže je stejně jako každá jiná plná pokusů a omylů. Ne každý projekt, který odstartuje svou cestu na rýsovacím prkně, zamíří do výroby. V mnoha případech stopka přichází pět minut před dvanáctou, kdy automobilka ukáže studii a zvažovaný model dotáhne až do stadia plně funkčního prototypu. Ten ale místo do výroby zamíří buď do lisu nebo - v tom lepším případě - do muzea.

Výjimkou není ani Porsche, o jeho téměř dokončených autech už jsme ale slyšeli mnohokrát. Automobilka ale zjevně stvořila i řadu konceptů, které se nejenže nedočkaly sériové verze, ale dokonce ani veřejného odhalení. A právě čtveřici takových, dosud zcela tajných vozů, nám dnes automobilka ukázala.

Tím prvním a dost možná nejzajímavějším je Porsche 919 Street, které vychází ze závodního speciálu, jež po léta naprosto dominoval sérii Le Mans. Porsche v tomto případě ukázalo hliněný model v měřítku 1:1, který se stejně jako závoďák chlubí dopředu posunutou kabinou. A stejně jako on dostal do vínku i středovou ploutev kopírující střešní linii. Nicméně namísto rozměrného křídla najdeme na zádi pouze menší spoiler, jenž propojuje boční ploutvičky. Zároveň také hostí diodovou lištu. Mimo to nechybí difuzor a dvě koncovky výfuku ústící na zádi podobně jako u Porsche 918.

Automobilka z Zuffenhausenu počítala, že silniční verze od závodní zdědí nejen vzhled, ale i techniku. Jejím srdcem tedy měl být neobvykle vidlicový dvoulitrový přeplňovaný čtyřválec, kterému by společnost dělal systém KERS. Zároveň by Porsche 919 Street sdílelo s okruhovým provedením také karbonový monokok, nicméně značka se nakonec z Le Mans stáhla a na silniční 919 už nedošlo.

Ani to ale nakonec designovému týmu značky nezabránilo, aby přišel s možnou podobou nástupce speciálu 919 Hybrid. Pojmenován byl Vision 920 a stejně jako předchůdce dostal do vínku kabinu usazenou v přední části rozvoru či žraločí ploutev. Ta ovšem již byla obrácena proti směru jízdy. V případě viditelného předního zavěšení ale již znovu můžeme mluvit o shodě.

Přesunout se můžeme k Porsche Vision Renndiest, které jede na elektrické vlně. Na rozdíl od předchozích dvou vozů však již nejde o okruhovou placku, nýbrž o dodávku, která čerpala inspiraci v legendárním Volkswagenu Typ 2. I ten byl poháněn plochým čtyřválcovým motorem jako značka ze Zuffenhausenu, která jej využívala jako doprovodné vozidlo při závodech. Samozřejmě po nezbytných karosářských úpravách.

Moderní reinterpretace pochází z roku 2018 a sází nejen na elektrické ústrojí, ale také na příkladnou aerodynamiku. Uvnitř pak počítá s centrální pozicí řidiče, celkově však zvládne pobrat až pět lidí, a to prý v nemalém komfortu. Automobilka k vozu dodává, že disponuje nezaměnitelným DNA Porsche, které ovšem bylo přeneseno do segmentu, v němž nebyla, není a zřejmě nebude činná.

Tím jsme se dostali do finále, tedy ke druhé poctě minulosti. Koncept Vision Spyder zcela jasně skládá hold Porsche 550 Spyder, konkrétně pak tomu exempláři, který si pořídil James Dean. Ten jej pojmenoval Malý bastard, čímž odkazoval na dravost čtyřválcového sporťáku. Porsche však raději bylo v rámci nomenklatury politicky korektnější a vůz nazvalo raději Malým rebelem dle Deanova nejznámějšího filmu.

Ani Spyder nezamíří do sériové výroby, přestože taktéž vznikl jako hliněný model v měřítku 1:1. Porsche však dodává, že za pomoci podobných studií dochází k inovaci designového směru, v němž jsou následně vyvedeny budoucí sportovní vozy, které již mají více štěstí a na montážní linky zamíří. Zrovna v tomto případě je to škoda, neboť právě Vision Spyder bychom asi na silnicích chtěli vidět nejraději.

Porsche 919 Street mělo být silniční verzí okruhového speciálu pro Le Mans. Foto: Porsche



Studie Vision 920 pro změnu naznačovala, s čím mohla značka dále vládnout na okruhu Le Sarthe. Foto: Porsche



Vision Renndienst je elektrickou dodávkou, ve které řidič sedí uprostřed jako v McLarenu F1. Foto: Porsche



Odkazem na Porsche 550 Spyder a Jamese Deana je koncept Vision Spyder. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec