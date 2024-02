Porsche odhalilo nejsilnější a nejrychlejší silniční vůz své historie, zdražilo ho ale tak, že to může být moc i na jeho klienty před 7 hodinami | Petr Prokopec

Lidé pořizující si nová Porsche určitě nekupují auta z posledních peněz, ale zdražit s pouhým novým modelovým rokem Taycan o víc jak 10 procent a půl milionu korun? To může být moc i na ně.

Na představení Porsche Taycan došlo již v roce 2019. Nabídku zpočátku tvořil pouze sedan, než dorazily rovněž varianty Cross Turismo a Sport Turismo. V obou případech šlo o kombíky, první se ovšem navíc dočkal off-roadových elementů. S touto skladbou hodlají zuffenhausenští pokračovat i po menším faceliftu, který byl momentálně odhalen.

Jak už naznačuje slovo „menší”, po vizuální stránce nečekejte skoro nic, neboť hlavní změny se týkají světlometů užívajících technologii HD Matrix LED. Kromě toho lze zmínit lehce přeprofilované blatníky a nové logo značky v trojrozměrném provedení, které bylo zakomponováno do zadní světelné lišty.

Uvnitř je novinek též jako šafránu, automobilka optimalizovala hlavně digitální přístrojový štít, centrální displej a volitelný displej spolujezdce. Za volantem přibyla páčka na snadnější ovládání jízdních režimů, zatímco na něm se u vozů osazených paketem Sport Chrono a Performance Battery Plus objevilo tlačítko push-to-pass. K čemu slouží, zmíníme za moment, aktuálně už jen dodáme, že Apple CarPlay byl hlouběji integrován do celého palubního systému a nová funkce In-Car Video umožňuje streamování videa na centrální či spolujezdcův displej.

Více než na vzhled se automobilka zaměřila na techniku. Základní Taycan tak nově disponuje 490 koňmi místo dosavadních 408, což logicky vedlo k jeho zrychlení. Stovku tak zvládá za 4,8 sekundy, tedy o šest desetin rychleji než dříve. Ještě větší posun je nicméně spojen s modelem Turbo S, u kterého lze namísto 762 koní počítat s 952 koňmi. Akcelerace je tak pouze 2,4sekundová (zlepšení o 0,4 s), v důsledku čehož je vrcholný Taycan vůbec nejsilnějším a nejrychlejším produkčním Porsche, jaké se kdy objevilo. Pochopitelně jen v přímém směru.

V souladu s oním tlačítkem push-to-pass lze dokonce počítat s výkonem ještě o 95 koní vyšším, ten je nicméně omezen pouze po dobu 10 sekund. Na jedno předjetí na velmi krátké rovince to rozhodně stačí, co však takový „overboost“ udělá s bateriemi, je otázkou. Porsche nicméně zvýšilo kapacitu paketu ze stávajících 93 na 105 kWh, což se logicky pozitivně projevilo na dojezdu. Udávaným maximem je u základní verze 678 km, zatímco Turbo S by mělo zvládat až 630 km. Cross Turismo pak může počítat nejvíce s 613 km, Sport Turismo s 616 km.

Když nicméně Porsche provedlo s předprodukční verzí reálné testy na dálnici mezi Los Angeles a San Diegem, dostal se základní Taycan na 587 km. Testovací tým jej přitom řídil v souladu s pravidly, vůz se tak dostal maximálně na 120 km/h. I přes veškeré změny, mezi které patří snížení hmotnosti o 15 kilogramů, tedy ani automobilka ze Zuffenhausenu nezvládá překonat přirozené překážky, které jsou s elektrickým pohonem spojené. Tedy že i sebevětší baterie jsou ekvivalentem velmi malé nádrže (zde asi 27 litrů nafty) a tudíž nabízejí jen omezené množství využitelné energie. Když pak využijete extrémní výkony elektromotorů, nedojedete skoro nikam.

I z těchto důvodů Porsche zapracovalo na dobíjení, kdy nejvyšší použitelný dobíjecí výkon vzrostl o 50 kW na 320 kW. Ten je ovšem možné využít jen po dobu 5 minut kvůli ochraně baterií před přehřátím. Na doplnění kapacity z 10 na 80 procent tak stále budete v optimálním případě potřebovat 18 minut. Bavíme se ale pořád o 70 procentech kapacity baterie (takže ekvivalent dolití necelých 19 litrů nafty) doplněné za takovou dobu za naprosto optimálních podmínek. Vážně je dočerpávání energie rychlostí 1 litr za minutu v tom nejlepším možném případě to, co klientelu Porsche nadchne? Navíc je třeba pamatovat, že většina stojanů alokovaných v Evropě nepočítá s výkonem vyšším než 50 kW, to se pak znovu bavíme o dobití za několik hodin.

Značka si zaslouží pochvalu za zvýšenou schopnost rekuperace kinetické energie, kdy se maximální výkon zvedl z 290 na 400 kW. To je fajn, při plné deceleraci ale brzdy odvádí výkon v řádu megawatt, takže je to pořád jen zlomek potenciálu. Přesto kvůli této inovaci automobilka vyvinula nová 21palcová litá kola pro lepší chlazení. Podvozek pak standardně počítá se vzduchovými měchy, přičemž technologii Porsche Active Ride lze objednávat pro verze s pohonem všech kol. Počítat u nich tak lze s vyšším komfortem i lepší jízdní dynamikou.

Přesunout se můžeme k cenám, které na rozdíl od některých výše zmíněných aspektů zájemce nepotěší ani omylem. A mohou být moc ambiciózní i na klienty Porsche. S vyšším výkonem a většími bateriemi totiž přichází zdražení, základní Taycan se tak posunul z 88 399 na 101 500 Eur (cca 2,2 a 2,52 mil. Kč, takže o víc než 300 tisíc Kč). Za Taycan 4S s 462 koňmi je třeba dát 120 900 Eur (3,01 mil. Kč), zatímco Turbo s 884 koňmi vychází na 175 600 Eur (4,37 mil. Kč) a Turbo S na 209 900 Eur (5,23 mil. Kč). Oproti dosavadnímu provedení je o nárůst o 20 tisíc Eur, tedy skoro přesně 0,5 milionu korun. To je dramatická změna.

Příplatek za Sport Turismo je naopak relativně malý a činí jen 900 Eur (cca 22 500 Kč), přičemž Porsche s praktičtější variantou spojilo stejné výkony. Trochu jiné je to v případě verze Cross Turismo, kde Turbo disponuje „pouze“ 707 koňmi a Turbo S jen 775 koňmi. Možná i proto se u těchto variant připlácí jen 1 400 Eur (asi 35 tisíc Kč), zatímco základní Taycan 4S Cross Turismo startuje na 113 100 Eurech (2,81 mil. Kč).

Taycan i po faceliftu pokračuje jako sedan či Sport Turismo a Cross Turismo. U kombíku s off-roadovými elementy ovšem nedostanete 952 koní, nýbrž o poznání nižší výkon. Foto: Porsche

