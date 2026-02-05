Porsche po sázce na mrtvého koně prchá z největšího trhu, přišlo o víc jak polovinu zákazníků a dál se propadá
Petr MilerTohle už není ani pálení mostů, protože pálení chvíli trvá. Porsche je vyhazuje do povětří raketami země-země a nekouká se vpravo ani vlevo. Jiný než takový postup by totiž zasadil další tvrdé rány jeho už teď ztrátovému hospodaření.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Porsche po sázce na mrtvého koně prchá z největšího trhu, přišlo o víc jak polovinu zákazníků a dál se propadá
5.2.2026 | Petr Miler
Tohle už není ani pálení mostů, protože pálení chvíli trvá. Porsche je vyhazuje do povětří raketami země-země a nekouká se vpravo ani vlevo. Jiný než takový postup by totiž zasadil další tvrdé rány jeho už teď ztrátovému hospodaření.
Žádný byznys není jednoduchý a po bitvě je každý generál. Obě tato rčení působí jako klišé, pokud ale existuje něco jako „pravdivé klišé”, pak tyto dvě fráze patří mezi ně. Podnikání je zkrátka vždy složité, a byť fráze jako „dělej prostě to, co lidi chtějí, a nikdy nemůžeš neuspět”, působí pravdivě, také to není celá realita. A to i když se zpětně viděno takto banální zdá být.
Těmito neobvykle smířlivými slovy se pokoušíme pohlédnout na počínání Porsche v posledních letech, je to ale těžké. Automobilka totiž při svých strategických rozhodnutích vzala v potaz prakticky úplně všechno, jen ne zákazníky a jejich preference. Nacpalo tak hromadu peněz do elektromobilů, které jsou ale dnes ztrátovým propadákem a donutily firmu v panice zcela změnit své další směřování. A to dokonce až do té míry, že už i chystané elektrické modely dodatečně předělává na spalovací pohon.
Nemáme pocit, že by cokoli z toho udělat musela, že by cokoli z toho dávalo technický nebo obchodní smysl, ale zkrátka se to stalo. Firma je aspoň schopná jisté sebereflexe, než ale přijde jakýkoli konstruktivní krok, po kterých byla v uplynulých letech veta, bude se muset vypořádávat s následky své sázky na zjevně mrtvého koně. A nejvíc ji to bude bolet v souvislosti s Čínou.
Ta je nejen největším automobilovým trhem světa, byla také největším světovým trhem samotného Porsche. V roce 2022 se firma chlubila tím, že se stala už po osmé v řadě jejím největším globálním odbytištěm, když tam dodala 93 286 aut. O dva roky dřív jich bylo dokonce 95 671. Žádné jiné místo světa se tomu nemohlo rovnat, pouhé tři roky zpátky automobilka informovala o tom, že dalece za Říší střetu zaostaly i Spojené státy (70 065 vozů) a domácí Německo (29 512). Tehdy to ale bylo naposledy, kdy firma mohla něco takového říci.
Od té doby se prodeje jen propadají a loni skončily na 41 938 dodaných vozech, což je meziroční pokles o dalších 26 procent, od roku 2022 o 55. Podle Yicai, který situaci Porsche v zemi dlouhodobě monitoruje, mají prodeje dál klesat alarmujícím tempem, což firmu vede k zásadnímu přehodnocení strategie i na jejím kdysi jasně největším trhu.
Podle šéfa čínského zastoupení Porsche automobilka dramaticky zredukuje počet prodejů. Do konce roku 2026 ji má být v celé zemi zhruba jen 80, a to prosím oproti 150 na konci roku 2024 a 114, kteří měli otevřeno na přelomu roku. To je skutečně brutální osekání dealerské sítě, které probíhá v takovém tempu, že někteří autorizovaní prodejci skončí dřív, než posledním zákazníkům stihnou vyřídit veškeré dokumenty související s jejich nedávnými nákupy. Fascinující.
Hlavním problémem automobilky je pochopitelně sázka elektromobily. Ty měly být páteří jejích prodejů v Číně, nyní jsou ale pravým opakem. Bohatá klientela není na taková auta zvědavá. A ta ostatní si vystačí s levnějšími alternativami typu Xiaomi. Prodeje Taycanu tak v roce 2025 klesly o dalších 22 procent po drastickém poklesu v předchozím roce. Porsche se tak i v Číně vrací ke spalovacím motorům a úspory pramenící z redukce dealerské sítě chce investovat do lokálního výzkumu a vývoje, který mu pro příště pomůže lépe pochopit preference místní klientely a cesty vedoucí k jejímu uspokojení. Skoro se nám chce dodat, že se místo toho mohlo zeptat někoho s otevřenějším hledím, ale jak už jsme řekli, tentokrát zkoušíme být empatičtější...
Nový elektrický Macan snad ani není skutečné Porsche a i v Číně si toho všimli. Automobilka to bohužel pochopila až poté, co svůj tamní byznys rozebrala skoro na atomy, ale lepší pozdě nežli později. Foto: Porsche
Zdroje: Yicai, Porsche
Bleskovky
- Otylé nové Lambo se chlubí extrémní akcelerací, realitu ale zastírá trikem. Na okruhu dostává kouř od 22 aut i za poloviční cenu
před 6 hodinami
- Kvůli této nehodě Číňanům došla trpělivost s největším nesmyslem moderních aut, zákaz byl nevyhnutelný
včera
- VW po sedmi letech váhání posílá do prodeje menší a levnější sen českých zahrádkářů, bude mu říkat Tukan
5.2.2026
Nové na MotoForum.cz
- Jak si vedli nováčci při testech v Sepangu? včera 15:31
- Test v Sepangu zakončil nejrychleji Alex Marquez 5.2.2026
- Honda Monkey 125, ST125 Dax a Super Cub C125 2026: ve svěžích barvách 5.2.2026
- 2. den testů v Sepangu ovlivnil déšť 4.2.2026
- Začaly testy MotoGP v Sepangu 3.2.2026
Nejčtenější články
- Přes 70 procent nových aut bude mít i v roce 2035 spalovací motor, řekl zaskočeným fanouškům elektromobilů šéf amerického Bosche
7.1.2026
- Audi vykázalo nejhorší prodeje v USA za celou dekádu. Vsadilo na špatné koně, ani za koronaviru nebylo hůř
7.1.2026
- Továrna, která měla být symbolem elektrické budoucnosti Stellantisu, zavřela své brány a nikdo neví, co bude dál
7.1.2026
- Celebrita z Formule 1 zakládá své vlastní nové závody formulí s motory V10. A myslí to smrtelně vážně
8.1.2026
- Vrcholná dieselová mašina ze zlatých časů VW je dnes velká rarita, tuhle krásnou a sotva jetou ale pořád koupit jde
8.1.2026
Živá témata na fóru
- Onboard videa 02.07. 14:09 - Truck Daškam
- Detektory policejních radarů 02.07. 13:58 - pavproch
- BMW Divize 02.07. 00:58 - Lachende Bestien
- Mobilní aplikace pro majitele motorových vozidel 02.06. 16:44 - Truck Daškam
- Politický koutek 02.06. 15:38 - pavproch
- VZKAZY 02.06. 15:21 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 02.06. 14:43 - mlunovozík
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 02.06. 11:59 - pavproch