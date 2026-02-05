Porsche po sázce na mrtvého koně prchá z největšího trhu, přišlo o víc jak polovinu zákazníků a dál se propadá

Tohle už není ani pálení mostů, protože pálení chvíli trvá. Porsche je vyhazuje do povětří raketami země-země a nekouká se vpravo ani vlevo. Jiný než takový postup by totiž zasadil další tvrdé rány jeho už teď ztrátovému hospodaření.

5.2.2026 | Petr Miler

Foto: Porsche

Žádný byznys není jednoduchý a po bitvě je každý generál. Obě tato rčení působí jako klišé, pokud ale existuje něco jako „pravdivé klišé”, pak tyto dvě fráze patří mezi ně. Podnikání je zkrátka vždy složité, a byť fráze jako „dělej prostě to, co lidi chtějí, a nikdy nemůžeš neuspět”, působí pravdivě, také to není celá realita. A to i když se zpětně viděno takto banální zdá být.

Těmito neobvykle smířlivými slovy se pokoušíme pohlédnout na počínání Porsche v posledních letech, je to ale těžké. Automobilka totiž při svých strategických rozhodnutích vzala v potaz prakticky úplně všechno, jen ne zákazníky a jejich preference. Nacpalo tak hromadu peněz do elektromobilů, které jsou ale dnes ztrátovým propadákem a donutily firmu v panice zcela změnit své další směřování. A to dokonce až do té míry, že už i chystané elektrické modely dodatečně předělává na spalovací pohon.

Nemáme pocit, že by cokoli z toho udělat musela, že by cokoli z toho dávalo technický nebo obchodní smysl, ale zkrátka se to stalo. Firma je aspoň schopná jisté sebereflexe, než ale přijde jakýkoli konstruktivní krok, po kterých byla v uplynulých letech veta, bude se muset vypořádávat s následky své sázky na zjevně mrtvého koně. A nejvíc ji to bude bolet v souvislosti s Čínou.

Ta je nejen největším automobilovým trhem světa, byla také největším světovým trhem samotného Porsche. V roce 2022 se firma chlubila tím, že se stala už po osmé v řadě jejím největším globálním odbytištěm, když tam dodala 93 286 aut. O dva roky dřív jich bylo dokonce 95 671. Žádné jiné místo světa se tomu nemohlo rovnat, pouhé tři roky zpátky automobilka informovala o tom, že dalece za Říší střetu zaostaly i Spojené státy (70 065 vozů) a domácí Německo (29 512). Tehdy to ale bylo naposledy, kdy firma mohla něco takového říci.

Od té doby se prodeje jen propadají a loni skončily na 41 938 dodaných vozech, což je meziroční pokles o dalších 26 procent, od roku 2022 o 55. Podle Yicai, který situaci Porsche v zemi dlouhodobě monitoruje, mají prodeje dál klesat alarmujícím tempem, což firmu vede k zásadnímu přehodnocení strategie i na jejím kdysi jasně největším trhu.

Podle šéfa čínského zastoupení Porsche automobilka dramaticky zredukuje počet prodejů. Do konce roku 2026 ji má být v celé zemi zhruba jen 80, a to prosím oproti 150 na konci roku 2024 a 114, kteří měli otevřeno na přelomu roku. To je skutečně brutální osekání dealerské sítě, které probíhá v takovém tempu, že někteří autorizovaní prodejci skončí dřív, než posledním zákazníkům stihnou vyřídit veškeré dokumenty související s jejich nedávnými nákupy. Fascinující.

Hlavním problémem automobilky je pochopitelně sázka elektromobily. Ty měly být páteří jejích prodejů v Číně, nyní jsou ale pravým opakem. Bohatá klientela není na taková auta zvědavá. A ta ostatní si vystačí s levnějšími alternativami typu Xiaomi. Prodeje Taycanu tak v roce 2025 klesly o dalších 22 procent po drastickém poklesu v předchozím roce. Porsche se tak i v Číně vrací ke spalovacím motorům a úspory pramenící z redukce dealerské sítě chce investovat do lokálního výzkumu a vývoje, který mu pro příště pomůže lépe pochopit preference místní klientely a cesty vedoucí k jejímu uspokojení. Skoro se nám chce dodat, že se místo toho mohlo zeptat někoho s otevřenějším hledím, ale jak už jsme řekli, tentokrát zkoušíme být empatičtější...


Porsche po sázce na mrtvého koně prchá z největšího trhu, přišlo o víc jak polovinu zákazníků a dál se propadá - 1 - Porsche Macan Turbo 2024 EV oficialni 01Porsche po sázce na mrtvého koně prchá z největšího trhu, přišlo o víc jak polovinu zákazníků a dál se propadá - 2 - Porsche Macan Turbo 2024 EV oficialni 02Porsche po sázce na mrtvého koně prchá z největšího trhu, přišlo o víc jak polovinu zákazníků a dál se propadá - 3 - Porsche Macan Turbo 2024 EV oficialni 03
Nový elektrický Macan snad ani není skutečné Porsche a i v Číně si toho všimli. Automobilka to bohužel pochopila až poté, co svůj tamní byznys rozebrala skoro na atomy, ale lepší pozdě nežli později. Foto: Porsche

Zdroje: Yicai, Porsche

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

