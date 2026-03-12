Porsche po sázce na špatného koně odepsalo 93 procent zisků, ztratilo desetinu zákazníků a pracuje s 1procentní marží
Petr Miler
před 9 hodinami | Petr Miler
Většina automobilek se v posledních letech chová jako malé zvídavé a nedůvěřivé děti, kterým můžete říci cokoli ve snaze zabránit tomu, aby udělaly nějaký nesmysl. A ony ho stejně udělají. Nikdy jsem takto nejednal, takže nevím, jaké nutkání to musí být, aby se člověk takto choval. Zřejmě něco ve stylu: „A co když táta kecá a ruka položená na plotnu mi navodí nekonečnou rozkoš?”
Kdo takto uvažoval, už ví, že nekonečná rozkoš z toho nebyla. Byla z toho spíš skoro nekonečná bolest.
Stejně tak mnohé automobilky roky odmítaly naslouchat komukoli, kdo je varoval před tím, že vsadit vše nebo skoro vše na elektrická auta pro ně bude jen tím bolavým kontaktem s plotnou.
A skutečně to není nová informace - mohli bychom citovat sami sebe ve skoro nekonečném množství případů, i takový „motorový papež” ale automobilky varoval už skoro před 10 roky. Marně. Navíc to není tak, že by se tyto informace k výrobcům nedonesly. Donesly, oni je ale nejenže nechtěli slyšet, dokonce skoro celou tu dobu aktivně bojovali proti těm, kteří zpochybňovali jejich vize.
Stalo se z toho za ty roky skoro náboženství - buď věříš v elektrického Ježíše, nebo budeš upálen. I na nás mířila spousta „Molotovů”, přežili jsme. Těm, kteří házeli, ale zůstalo pár hořlavých koktejlů v ruce. A teď je samotné pálí.
Tento týden se svými aktuálními výsledky pochlubil koncern VW a nebylo to hezké čtení. Sázka na špatného koně devastuje finance firmy, poškozuje prodeje a minimalizuje marže. VW Group je ale velká firma opírající se stejně hlavně o odbyt „normálních” aut, takže i velké rány zvládá lépe, dceřiné Porsche už ten komfort nemá. A tak se pod tíhou marné expanze do elektrických vod, kde dnes probíjí zpackaná auta typu nový Macan, propadlo až na hranici ztrát a obav o svou další existenci.
Čerstvé odhalené výsledky za loňský rok ukazují, že provozní zisk Porsche klesl z roku na rok o skoro 93 % na pouhých 413 milionů Eur, tedy něco přes 10 miliard korun. Optikou normálního smrtelníka to bude vypadat jako pořád slušný výsledek, na firmu s obratem 36,27 miliardy Eur (minus téměř 10 procent meziročně při podobném poklesu prodejů na 279 449 aut) je to ale těžká bída, která vypadá spíš jako projev snahy vykázat aspoň nějaký zisk. Provozní marže totiž klesla na pouhých 1,1 %, a to prosím v momentě, kdy prakticky celá nabídka automobilky v průběhu roku masivně zdražovala.
Pro srovnání - když Porsche vstupovalo na burzu v roce 2022, mělo za sebou rok, kdy vykazovalo provozní marži okolo 18 procent. To byla slepice snášející zlatá vejce, také byly tehdy její akcie nabídnuty světu za 82,50 Eur za kus a brzy vystoupaly s cenou až za hranici 115 Eur. Dnes se plácají téměř na čtvrtině této hodnoty. Tohle všechno udělalo s firmou pár let sázení na vývojově i výrobně drahá řešení, o které zákazníci firmu ve větší míře nikdy nežádali - elektromobily, hybridy, dosaďte si...
Finanční ředitel Porsche Jochen Breckner nyní říká, že se firma z chyb poučila a otočila kormidlem. A jakkoli na rok 2026 budou mít přijatá opatření stále negativní vliv, ve střednědobém horizontu se společnost chce dostat zpět aspoň k 5,5- až 7,5procentním maržím. Porsche i v souvislosti s tím vyměnilo generálního ředitele a nyní ji vede její dřívější dlouholetý technický guru Michael Leiters, který se do firmy vrátil přes pozice technického šéfa Ferrari a nejvyššího šéfa McLarenu.
Leiters během výroční tiskové společnosti nechtěl říci, co vše změní - ve funkci je teprve 100 dnů a ozdravný plán firmy teprve finalizuje. Podle něj tak zatím „nemá odpověď na každou otázku ani řešení pro každý problém”, evidentně ale touží pro flexibilněji fungující společnosti. „Zjednodušíme naši manažerskou strukturu, nastolíme přímočařejší hierarchii a omezíme byrokracii,” říká Leiters s tím, že razantní změny čekají také nabídku aut. „Komplexně přebudujeme Porsche, zeštíhlíme společnost, zrychlíme ji a učiníme její produkty více žádoucími,” dodal.
Leiters hovoří o jednodušší nabídce a ořezání špatně prodávaných modelů, přesto se máme těšit na „emotivní nové deriváty”, které dorazí prý už do konce roku. Kolem dosavadních elektrických omylů chodí po špičkách, uznal ale, že Porsche musí přehodnotit to, čemu říká „správná technologie pohonu”. Tou zjevně není elektřina, a tak mluví o „prodloužení nabídky spalovacích a hybridních modelů” a „zásadním přehodnocením vývoje našich sportovních vozů”. Tím naráží na předchozí informace o návratu spalovacích motorů do nabídky aut typu 718 nebo Macan, popř. jejich ekvivalentů.
Nezní to nijak beznadějně, doktora Leiterse známe ještě z jeho předchozího působení u Porsche a vždy na nás dělal dojem racionálně uvažujícího člověka. Automobilový byznys je dnes ale velká politika a je otázkou, zda mu vůbec bude dovoleno racionálním zůstat. Pro tuto chvíli se nám zdá, že Porsche vzhledem k zřetelnému nezájmu o elektrické modely jedná stále příliš vlažně a příliš pomalu na to, aby se v dohledné době dostalo do lepší situace. A na to reagují i akciové trhy - hodnota celé automobilky se drží blízko historických minim.
Klíčovou otázkou tak zůstává, jestli Porsche bude konečně ochotno akceptovat, že stejně jako rozpálená plotna pálí, i pokusy prorazit s elektrickými auty ve sférách, kde na ně skoro nikdo není zvědavý, nepovede k ničemu jinému než spálení se. A to i když se firma už zřetelně spálila. Nakonec... Co když škarohlídi kecají a byznys s elektromobily firmě přece jen přinese nekonečný úspěch? Ta možnost tu přece je...
Klíčové výsledky Porsche za rok 2025 v kostce. Je to tristní, přesto - předpokládáme - dost pravděpodobně nakašírované. Grafika: Porsche
Nový šéf firmy to nebude mít snadné. Držíme mu palce. Foto: Porsche
Zdroj: Porsche
