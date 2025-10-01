Porsche poprvé ukázalo interiér nového Cayenne a je to další zbytečný, už mnohokrát odmítnutý cirkus. Tohle přece není luxus
Petr ProkopecAutomobilka novou kabinu tituluje jako „interiér budoucnosti”, máme ale pocit, že je to spíš interiér nedávné minulosti. Kolikrát už se ukázalo, že zákazníci nevnímají toto pojetí ani jako uživatelsky přívětivé, ani jako luxusní a už vůbec ne jako nadčasové? Tak proč to znovu opakovat?
Automobilka novou kabinu tituluje jako „interiér budoucnosti”, máme ale pocit, že je to spíš interiér nedávné minulosti. Kolikrát už se ukázalo, že zákazníci nevnímají toto pojetí ani jako uživatelsky přívětivé, ani jako luxusní a už vůbec ne jako nadčasové? Tak proč to znovu opakovat?
V případě policejního vyšetřování určitých případů není neobvyklé, když se někdo z policistů začne vydávat za „civila” a pokusí se začlenit do zločinecké skupiny. Vyšetřovatelé pak mají přesné informace o tom, co se zrovna děje či chystá a mohou s dotyčnými držet krok. Ne snad, že bychom byli přáteli jakéhokoli „fízlování”, možná by ale nebylo na škodu, kdyby k obdobným praktikám přistoupily automobilky.
Jejich zaměstnanci by se mohli pokusit proniknout do skupin vlastních zákazníků, kteří nemusí být ochotni reagovat otevřeně na přímé dotazy. Mezi sebou ale mluví obvykle otevřeně, takže tvářit se jako jeden z nich by mohlo pomoci. Pro začátek by stačilo vmísit se do publika při veřejných premiérách, později třeba i nějaký uzavřenějších komunit. Ani výrobci aut by pak nemuseli být o krok pozadu a rychle by věděli, že cesta, kterou míří, není tou správnou.
Dnes to zjevně neví, neboť soustavně přichází z řešeními, před kterými se zákazníci už nejméně jednou chytali ta hlavu. Ukazuje o i nové elektrického Porsche Cayenne, tedy přesněji jeho kabina, kde vyjma volantu najdete fyzické ovladače jen pro ovládání teploty ventilace, její intenzity a hlasitosti audiosystému. To je vše, za dalšími funkcemi už musíte k dotykovým displejům, které tvoří palubku i středovou konzoli.
Porsche své řešení nazývá interiérem budoucnosti, s tím ale opravdu nelze souhlasit. Zaplácávání interiéru displeji je trendem starým už mnoho let (co v principu jiného nabídlo minulé Audi A6? Co ještě bližšího tomuto pojetí nabízí už roky Mercedesy?) a opravdu nevíme, že by někdy vyvolal nadšení. U nějakého levného čínského auta pro masy to může vypadat jako pěkná hračka za málo peněz, u Porsche ale čekáte noblesní, kvalitní a uživatelsky přívětivý interiér. Displeje nenabídnou nic toho - obrazovky nevytváří útulné prostředí, nedělají dojem kvality ani noblesy. A s ovládáním téměř všeho přes displeje nemohou být ani uživatelsky přívětivé.
Výsledkem je jen jeden velký svítící cirkus, který rozpaky budí už v menším pojetí v Macanu. Tady je jen větší a větší je už teď také kritika, které se okamžitě po premiéře dočkal. Vše výše zmíněné platí, navíc je třeba se ptát, kam se s podobnými nápady vytrácí nadčasovost - interiér plný kovů, dřeva, kůže, karbonu a dalších drahých materiálů se neokouká, nepřestane fungovat. Palubní elektronika bude dříve nebo později překonána a co pěkného vám pak v interiéru zbude? Záplava displejů v zásadě nefunkčního infotainmentu, které akorát odráží ostré sluníce do vašeho obličeje? To zvlášť u auta, které má nabídnout až přes 1 000 koní výkonu, nezní moc lákavě dobré.
Nepochybujeme o tom, že i tato nová kabina si najde své fanoušky. Nicméně svou zřetelnou pouťovostí cílí hlavně na čínské publikum. To vlastně nepřekvapí, neboť Říše středu je pro Porsche velmi důležitý trh. I proto Zuffenhausen tak zasáhly tamní propady prodejů. Nejsme si ale jisti, že je Cayenne Electric znovu nakopne. Protože se u něj totiž vedle nemalého výkonu počítá s bateriemi o kapacitě 113 kWh, jeho cena zamíří pomalu do exosféry.
Co se paketu týče, Porsche přistoupilo k neobvyklému řešení. Místo tradičního rámu tu máme šest nezávislých modulů, které jsou uchyceny přímo ke struktuře vozu. To vedlo ke snížení hmotnosti a zvýšení hustoty jednotlivých článků. Zároveň by to klientele mělo umožnit snížení nákladů při výměně některých modulů. Jak to ale bude fungovat v praxi, si ještě chvíli počkáme. Ostatně zatím tu nemáme ani úplnou premiéru, na tu dojde koncem roku.
Značka nicméně uvedla, že Cayenne Electric zvládne rekuperovat až 600 kW brzdné energie, což je jistě solidní výsledek, půjde o podstatnou část intenzivního brzdění (řádově jednotky megawatt). Zároveň jej bude možné dobíjet při výkonu až 400 kW, načež za optimálních podmínek bude možné zvýšit kapacitu baterií z 10 na 80 procent za 16 minut. To je ale ve výsledku doplnění 79 kWh, ekvivalentu asi 20 litrů nafty, za čtvrt hodiny. Ve srovnání s tankováním je to vtip, navíc za jakých okolností se tento vtip stane realitou? Dojezd pak byl vyčíslen na 595 km, nicméně při zapojení veškerého výkonu zvládnou vrcholné verze sotva šestinu, zvláště pokud v té chvíli ještě potáhnou 3,5tunový přívěs.
Vraťme se ale ještě zpátky do kabiny, kde na 14,25palcový zaoblený digitální přístrojový štít navazuje prohnutá obrazovka Flow Display multimediálního systému. Tu je možné dle potřeby rozdělit na dvě části, kdy v horní máte k dispozici třeba navigaci a ve spodní ovládání klimatizace či audiosystému. Spolujezdec pak může mít k dispozici 14,9palcový displej pro přehrávání filmů či hudby, vše pak završuje 87palcový head-up displej.
Porsche přitom u tohoto modelu hodlá maximalizovat možnosti individualizace, zvolit si tak budete moci všemožné barevné kombinace a témata interiéru. Chybět pak nebude ani systém Mood Modes, který má na vaši náladu zareagovat sladěním osvětlení, klimatizace a doprovodných zvuků. A pokud by vám to nestačilo, divize Exclusive Manufaktur a program Sonderwunsch vám za realizaci pomalu jakéhokoli přání snadno vyluxují bankovní účet až na nulu. Displeje ale neodstraní.
Suma sumárum tu tedy máme pár zajímavostí, nicméně jako celek je tohle řešení odpovědí na otázky, které nikdo nepoložil. A i případě maximalizace dotykového ovládání jde Porsche přesně tím směrem, kterým zákazníci jít nechtějí. Jsme tedy zvědavi, jaký bude o tohle auto zájem, i s ohledem na nedávné kroky samotné automobilky ale tušíme, ani automobilka zázraky nečeká.
Elektrický Cayenne zatím ukázal svou kabinu a vzbudil další rozpaky. S exteriérem a veškerými technickými specifikacemi, mezi něž spadá také indukční dobíjení, nás značka seznámí do konce roku. Foto: Porsche
Zdroj: Porsche
