Proč vyrábět auto, které se prodává, že? Porsche potvrdilo konec Macanu I, ještě předtím vyrobí na sklad „tolik aut, kolik jen půjde”
Petr ProkopecTohle už je moc i na nás. Sakra práce, pokud je o auto pořád takový zájem, což Porsche potvrzuje, může ho firma vyrábět dál, nic jí v tom nebrání. Plánem ale bylo s výrobou skončit, a tak skončí, ještě před tím se ale bude na plné obrátky vyrábět do zásoby.
včera | Petr Prokopec
O problémech Porsche už si šuškají i vrabci na střeše zuffenhausenských domů. Německá automobilka svou budoucnost vsadila na elektrickou kartu, jakkoli jí o to prakticky nikdo ze zákazníků nežádal. Kvůli tomu je dnes na hranici propadu do ztrát a její zisková marže je nižší dokonce než u Škody, ačkoli se léta pohybovala v jiných řádech. Automobilka navíc musí propouštět a aby vůbec přežila následující roky, než vrátí na trh nové žádoucí produkty se, prodalo i svůj podíl v Bugatti. Měli jsme tedy pocit, že vedení značky konečně přišlo k rozumu a začne se chovat především racionálně, ale s tím zjevně počítat nelze.
Pokud jste tedy fanoušky této německé automobilky, obavy o její budoucnost jsou na místě, z problémů venku rozhodně není. Automobilka totiž oznámila, že letos v létě jednou provždy ukončí výrobu SUV Macan v jeho spalovací verzi. To je na trhu od roku 2014, pročež na důchod skutečně nárok má. Problém je ale v tom, že jeho elektrický nástupce je tak zpackaný, že ani nemohl zabodovat tak, jak někteří bláhově doufali.
Z posledních prodejních dat totiž vyplynulo, že první generace si vede lépe než ta druhá, přestože si ji mohou koupit víceméně jen Američané, zatímco elektromobil je k dispozici všude, USA nevyjímaje. Porsche pak soustavně utrácí za jeho propagaci, zatímco v případě spalovací verze nemusí po stránce marketingové vydat ani korunu. Jenže ani tak nehodlá své někdejší plány změnit. Přitom má suchá čísla před očima už hezkých pár měsíců. Značka tak měla dostatek času na to, aby se s dodavateli domluvila na prodloužení dodávek nezbytných dílů, mohla udělat doslova cokoli, co bylo třeba.
Jenže obchodní logika Porsche pořád nic neříká. Jochen Breckner, který má ve firmě nové na povel finance a informační technologie, uvedl, že značka sice dál eviduje velmi vysokou poptávku, jedinou reakcí ale bude vyrobit během zbylých měsíců tolik aut na sklad, kolik jen půjdemožné. Dealeři by díky tomu měli spalovací Macan prodávat i v příštím roce, tedy dlouho poté, co z montážní linky v německém Lipsku sjede poslední exemplář. Dle Brecknera totiž konec federálních dotací v USA způsobil elektrické variantě „značné potíže“, dobře se ale neprodává ani v Evropě nebo kdekoli jinde.
Také v případě Porsche je tedy zjevně přirozený zájem o elektromobilitu minimální a bez podpory z peněz „těch druhých” prodeje dramaticky klesají. Automobilka dle Brecknera „proto chce v USA prodat tolik spalovacích Macanů, kolik bude možné“. Tím mají být minimálně po následujících přibližně 12 měsíců vykompenzovány nízké prodeje elektrického Macanu. Poté ovšem značku čeká náročné období, neboť nové spalovací SUV postavené znovu na bázi Audi Q5 dorazí až v roce 2028.
Svým způsobem tak stačilo třeba někdy v prosinci loňského roku, kdy již bylo jasné, že elektrický pohon je střelou mimo terč, zahájit jednání s dodavateli a kontrakty prodloužit o rok nebo dva. Dalo by se přitom předpokládat, že v dnešní době by každá firma za něco takového Porsche utrhla ruce. Jenže to by se skutečně do Zuffenhausenu musel zdravý rozum vrátit na všech frontách. Zatím to však vypadá, že vedení stále svádí v prvé řadě boj s dřívějšími ideologickými plány.
Spalovací Macan je i nadále jednou z největších dojných krav značky, velmi dobře se totiž prodává i 12 let po svém debutu. Jeho vývoj je tedy dávno zaplacený, momentálně tak jen vydělává velké peníze. Přesto však jeho výroba bude letos v létě ukončena. Porsche ví, že to je problém, a tak vyrobí víc aut na sklad, nic dalšího ale neudělá. Foto: Porsche
Zdroj: Motor1
