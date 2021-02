Porsche použilo řazení, které vypadá jako manuální, ale není. A nejde o jedinou přetvářku před 4 hodinami | Petr Prokopec

Popravdě řečeno netušíme, proč se Němci k tomuto kroku odhodlali, neboť u žádného jiného modelu nic takového nepoužívají a ani dříve nepoužili. Druhá přetvářka je ovšem příjemnější, neboť se týká výkonu.

Na nové Porsche 911 GT3 se čekalo s opravdu velkým napětím. Dalo se totiž očekávat, že automobilka z Zuffenhausenu nezopakuje chybu, jakou udělala v případě předchozí generace a nepřijde pouze s verzí osazenou automatem. I v roce 2021 tak má premiéru vůz, který se kromě atmosférického motoru pyšní manuálem, což je obdivuhodné. O to méně ale chápeme, proč je volič automatu navržen tak, aby co nejvíce připomínal hlavici manuálního řazení.

Přijde nám to laciné a takové pokusy jsme byli zvyklí vídat na autech, která se ručního řazení náhle zbavila a nechtěla tím příliš dráždit, třeba svého času na Audi RS4. Porsche ale jednak nic takového neudělalo a jednak u jiných provedení téže 911 používá elektronický volič koncipovaný podle vlastních slov tak, aby co nejlépe vyhověl volbě jízdních režimů a jednoznačně dal vale starším mohutným mechanickým pákám. Proč tedy najednou návrat zpět? Podle nás za tím stojí snaha prodat verzi s automatem i těm, kteří by se jinak „styděli”, že mají v GT3 automatické řazení, které ze strany nadšenců nikdy není přijímáno pozitivně - takto bude při pohledu zvenčí stěží poznat, co má auto za převodovku. Na oficiální vysvětlení zatím čekáme.

Neberte to tak, že se nám za každou cenu něco musí nelíbit, toto nás ale na autě spojitelném leda s řadou superlativů nepříjemně překvapilo. Další překvapení jsou příjemná a první se týká srdce celého vozu, tedy pohonné jednotky.

Tou je opětovně plochý čtyřlitrový šestiválec, který je možné vytáčet až do 9 000 ot./min. Motor byl založen na závodním agregátu nového okruhového Porsche 911 GT3 Cup, se kterým mimo jiné sdílí šest nezávisle ovládaných škrticích klapek. Stejně jako jednotka verze 911 Speedster pak disponuje i suchým mazáním a novými odlehčenými písty. Oficiálně pak dává k dispozici 510 koní a 469 Nm točivého momentu.

Šéf vývoje tohoto vozu Andreas Preuninger nicméně uvádí, že pohonná jednotka je ve skutečnosti o trochu silnější, než technické parametry naznačují. Zákazníci totiž mohou běžně počítat s 520 koňmi, přičemž jakmile vůz nabírá tempo, stává se dokonce ještě výkonnějším a na zadní kola posílá dokonce 525 koní. Dle Preuningera zatím stojí hlavně zlepšení dodávky vzduchu pohonné jednotce. Optimalizována pak ostatně byla aerodynamika jako taková, načež si vůz již vystačí bez vzduchových kanálků v křídle.

Ke vzhledu se nicméně dostaneme za moment, aktuálně je třeba ještě dodat do placu pár dat. Ty souvisí s jízdní dynamikou, kdy standardní verze s automatem PDK zvládá zrychlit na stovku za 3,4 sekundy a maximálně dosahuje 317 km/h. S volitelným manuálem jste pak v prvním případě o chlup pomalejší (3,9 s), ve druhém pro změnu rychlejší (320 km/h). Jakkoliv je otázkou, jak tomu s ohledem na vyšší než uváděný výkon ve skutečnosti je. Porsche totiž data často záměrně podhodnocuje, aby jich bylo možné dosáhnout i v neoptimálních podmínkách.

S více než 500 koňmi je u manuální verze spárováno 1 418 kilogramů, zatímco vůz s automatem váží 1 435 kg. Jde tak v podstatě o stejné hodnoty jako u předchozí generace, přestože ta stávající poněkud narostla, zvláště do šířky. To automobilce umožnilo rozšířit rozchod předních kol a zejména užít u přední nápravy vůbec poprvé dvojité lichoběžníky. Navýšena tak byla stabilita v zatáčkách a zlepšila se i preciznost řízení. Vzadu pak najdeme víceprvkovou nápravu s vylepšenými ložisky.

Veškeré tyto modifikace se projevily na opravdu neskutečném čase na Severní smyčce, na kterou se Porsche 911 GT3 vypravilo s příplatkovými semi-slicky Michelin Pilot Sport Cup 2 R, jenž byly až dosud vyhrazené pouze variantám RS. Okruh novinka zajela za 6 minut a 59,927 sekundy, což je opravdu neskutečný čas. Toho navíc bylo dosaženo na kompletní 20,8 kilometru dlouhé trati, se zkrácenou 20,6kilometrovou verzí, jenž byla výrobci užívána dříve, je spojeno 6 minut a 55,2 sekundy.

Co přesně to znamená? Zejména tolik, že nové provedení je o více než 17 sekund rychlejší než předchozí generace a o 1,2 sekundy poráží také verzi GT3 RS 991.2. Veškeré nadšení spojené s debutem zuffenhausenského kupé je tedy pochopitelné. My ještě poukážeme na zadní křídlo zavěšené na „labutích krcích“, které je manuálně stavitelné a v základní pozici nabízí o 50 procent vyšší přítlak než předchozí model. Se sportovní pozicí je pak spojeno 150procentní navýšení.

Na závěr se můžeme vrátit ještě do interiéru, kde vás krom falešného manuálu (nebo toho skutečného, když si jej vyberete) čeká volant s 360milimetrovým průměrem, potahem z neklouzavého materiálu Race-Tex, zatímco v případě přístrojového štítu lze počítat se specifickou obrazovkou Track Screen. Tím jsme ale na konci, zmínit lze jen cenu startující na 167 518 Eur (cca 4,32 milionu Kč) a květnové zahájení prodeje.

S novým Porsche 911 GT3 nastavila automobilka ze Zuffenhausenu znovu laťku celému světu. I proto, že vozu ve skutečnosti dodala vyšší výkon než oficiálně uvádí. Proč jinak skoro dokonalému stroji dala podivný volič automatu, nám zatím nevysvětlila. Foto: Porsche

