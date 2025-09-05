Porsche navzdory dosavadnímu fiasku přestalo přijímat objednávky na další spalovací modely, náhradu nemá

Tento krok automobilka dlouho plánovala, přesto ti soudní z nás doufali, že jej ve světle dosavadního elektrického fiaska ještě přehodnotí a zkusí na to jít jinak. Jenže vedení automobilky je zjevně nepoučitelné.

včera | Petr Prokopec

Foto: Porsche

Tento krok automobilka dlouho plánovala, přesto ti soudní z nás doufali, že jej ve světle dosavadního elektrického fiaska ještě přehodnotí a zkusí na to jít jinak. Jenže vedení automobilky je zjevně nepoučitelné.

Lohner-Porsche byl vůbec prvním masově vyráběným elektromobilem na světě. I když slovo „masově“ je poněkud přehnané, v letech 1900 až 1906 bylo prodáno jen něco přes 300 kusů. Ferdinand Porsche se tím ovšem poprvé zapsal do automobilové historie. V době premiéry mu bylo pouhých pětadvacet let a za sebou měl jen večerní studium na vídeňské univerzitě, mimo to mu větší technické zkušenosti chyběly. Od mala ovšem vykazoval nejen talent, ale hlavně nemalý zájem o elektrifikaci.

Možná odtud pramenila dřívější touha německé automobilky co nejrychleji přesedlat na auta s bateriovým pohonem. Oliver Blume, který je v jejím čele, pak sice má titul v mechanickém inženýrství, nicméně z 30 let, které strávil u koncernu Volkswagen, většinu doby zastával manažerské pozice. Nejspíše mu tedy nedošlo to, co zakladatel Porsche zjistil už před víc než 100 lety, a na čem se dodnes v principu mnoho nezměnilo. Tedy že elektromobilita má značné limity. Proto nakonec přesedlal na spalovací pohon, se kterým se následně do historie zapsal ještě několikrát.

Něco takového se Blumemu zřejmě povede též, ovšem v souvislosti s tím, že jednu z nejziskovějších automobilek světa skoro přivedl na buben. I proto již měly rodiny majitelů začít s hledáním jeho nástupce. Toho pak čeká možná nejhorší práce na světě, neboť bude muset z černé udělat bílou, a to ve velmi krátké době. Čím déle pak navíc Blume zůstane na svém místě, tím větší požár nový manažer bude muset hasit. Britský Autocar totiž potvrdil to, o čem se už chvíli v našich kruzích mluvilo - že Porsche přestalo přijímat objednávky na Boxster a Cayman.

O překvapení se nejedná, konec sporťáků s motorem uprostřed byl poprvé oznámen už před pár lety, kdy automobilka uvedla, že je nahradí elektromobily. Jenže po fiasku Taycanu a Macanu se začalo mluvit o tom, že Porsche by si tento krok mohlo ještě rozmyslet. Mnoho jistot totiž automobilce nezůstává, zvláště když nadšení není spojené ani s hybridní verzí 911. Zatím to ovšem vypadá, že Němci touží po pořádné ráně do zdi. A když se jim to nepovedlo poprvé, chystají další pokus.

Kolegové naznačují, že Porsche má nyní tolik objednávek, že výrobu ukončí až v průběhu příštího roku, což by samo o sobě mohlo být dobrým vodítkem k tomu výrobu neukončit. Stejně tak dodávají, že spekulace o prodloužení jejich životního cyklu až někdy do konce dekády již byly vyvráceny výše postavenými manažery. Jenže když si uvědomíme, k jakým změnám za posledních pár měsíců došlo u koncernu Stellantis, pak vše ještě není ztraceno. Skutečně bude totiž stačit, aby místo Blumeho dorazil někdo s otevřeným hledím a Boxster i Cayman se mohou vrátit i do Evropy.

Takový krok by pochopitelně znamenal určitou investici, ale ne zase takovou - tyto sporťáky totiž ze starého kontinentu zmizely jen kvůli balíku vesměs nesmyslných elektronických požadavků. Porsche ale v té době jelo na vlně elektrické euforie, pročež jejich nasazení už neodkleplo. Jenže pokud mu začne téct do bot ještě víc než nyní... Tohle může nabrat ještě různé směry, v tuto chvíli ale automobilka se spalovacím Boxsterem a Caymanem nepočítá. A místo nich má dorazit jen bratr tohoto velmi podivného Audi, který snad nemůže být úspěšný, ani kdyby začaly z nebe padat trakaře.


Boxster a Cayman to zjevně mají „za pár“. Po čem ale poté nadšenci u značky mohou sáhnout? Maximálně po 911 Carrera T či vrcholném GT3. Na ikonického výrobce sportovních aut je to opravdu tristní. Foto: Porsche

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.