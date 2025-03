Porsche přijde s novým spalovacím SUV. Jeho byznys upadá, pryč jsou prodeje, marže i zisky, propustí 3 900 lidí před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Jak málo stačilo k tomu, aby se z jedné z nejvíc prosperujících automobilek světa stala firma, která neví, k jakému požáru dřív skočit, aby zabránila dalšímu úpadku. Věříme, že nyní je Porsche aspoň na lepší, když už ne na správné cestě, náprava věcí ale bude během na dlouhou trať.

Automobilový svět je světem velkých peněz, jen hrstka výrobců ale dokáže obrovské obraty proměnit v mohutné zisky. Své by o tom mohl vyprávět koncern VW, který se svými obraty řadí mezi jedny z největších firem světa, nakonec ale díky ziskovým maržím v řádu jednotek procent vydělává docela malé, navíc stále menší peníze. A to je pořád ten lepší případ - vydělává.

Spousta automobilek jen věří, že se do takové situace někdy dostane. Typicky Britové - od Astonu přes Jaguar po McLaren - roky hlásí jedno ztrátové období za druhým. A jejich „šnůry” typicky přeruší jen krach a pokus o nový začátek. V úplně opačné situaci byly přinejmenším v posledních dekádách dvě automobilky - Ferrari a Porsche. Ta první vykazovala (a stále vykazuje, i když také zde se objevují mráčky) extrémní zisky na každém prodaném autě, Porsche bylo v tomto ohledu též mimořádné. Na rozdíl od Ferrari ale neprodává kolem 10 tisíc aut za rok, ale asi třicetinásobek, a tak nominálně patřilo mezi vůbec největší stroje na peníze světa čtyř kol.

O tuhle pozici ale stále více přichází.

Že u Porsche není dobře, víme už nějaký ten pátek, jako veřejně obchodovaná firma muselo s pravdou ven i mimo běžné prezentace výsledků a mnohé napověděla také náhlá čistka v nejvyšším vedení. Společnost má hlavně dvě potíže - upadající pozici v Číně, s čím zřejmě neudělá v dohledné době nic. A slepou sázku na elektrická auta, která se ukázala být přesně tak nesmyslnou, jak se od první chvíle zdálo. Současný šéf Porsche Blume o ní rozhodl prakticky první den ve své pozici a dnes jen může litovat své neprozíravosti.

Na rozdíl od čínských patálií ale tato věc řešení má a je třeba vedení přičíst ke cti, že na rozdíl od řady konkurentů nehodlá dál rajtovat mrtvého koně. Pochopilo „pravidla elektrické hry” a z líné herky cválající přímo do záhuby sesedá. Zda dost rychle a rázně, je otázkou, ale dělá to, zcela nepokrytě.

Že jde o správný krok, ukázala i včerejší prezentace výsledků firma za loňský rok, které nepřekvapivě vyjevily mohutně klesající prodeje v Číně (-28 %) a ještě rychleji klesající zisky (-30 % na 3,6 miliardy euro). Celkové prodeje klesly asi o 10 tisíc vozů na pořád zdravých 310 700 aut, odbyt elektrických modelů ale klesá asi o polovinu a nové elektrické náhrady dřívějších spalovacích aut přináší další poklesy. Porsche tedy nečeká obrat v jakkoli dohledné době a podle Auto News se chce zbavit asi 3 900 zaměstnanců, aby zabránilo dalšímu propadu marží.

Hra na elektrickou „pravdu” už není v módě, a tak Oliver Blume jasně potvrdil, že spalovací modely se vrátí nebo zůstanou. „Rozšiřujeme naše portfolio o spalovací modely,” uvedl včera během výroční tiskové konference, kde též udel, že spalovací modely Cayenne a Panamera si podrží své současné pohony až do 30. let tohoto století bez jakékoli vidiny jejich konce. „Musíme se dívat na jednotlivé segmenty a na to, na kterých trzích jsou úspěšné,” řekl dále - ví, že plošná elektrifikace by firmu postupně zabila.

Otázkou ale bylo, co bude s dosavadními spalovacími auty, kterým Porsche už dříve podepsalo rozsudek smrti - zejména Macanem a 718. V případě menšího sporťáku není jasné, nic v případě menšího SUV ano. Automobilka ponechá v prodeji dosavadní elektrickou náhradu a spalovací Macan skončí, křísit ten nový dodatečným nabídnutím spalovací verze nebude. Místo toho přijde se zcela novým modelem.

„Vyvineme nové SUV, typické SUV Porsche,” řekl Blume s tím, že „první kresby a koncepty už vznikají a jsou přijímány s nadšením”. Šéf Porsche ví, že nový spalovací model je výdaj navíc, ale snadno se vyplatí: „Samozřejmě nás to bude stát peníze, ale do budoucna nám to dává více flexibility,” uvedl a potvrdil, novinka si nebude říkat Macan a bude přijde jako „nezávislá modelová řada” s „novým designem”, nepřekvapivě znovu na základech aktuálního Audi Q5 a jeho platformě PPC. Automobilce tak stoprocentně zůstane menší spalovací SUV, větší spalovací SUV, stejně koncipovaný liftback/kombík vyšší střední třídy a samozřejmě sportovní 911. Zda něco provede s menší 718, je otázkou, i bez ní mu ale zůstane v nabídce dost žádoucích modelů, které jej udrží fit.

Pokud Porsche totálně neselže, novinka v podobě vlastně skutečného nového Macanu snadno prodejně zašlape elektrický „Pseudomacan” do země, což bude ta pravá rána, kterou automobilky potřebují, aby k věcem zaujaly znovu střízlivější postoje. Nestane se to ale hned. I kdyby Němci hodně „mákli”, udělat z další Q5 nový „macan-nemacan”, aspoň dva roky zabere. Do té doby se nejspíš budou muset smířit s dál klesajícími prodeji, pro letošek ostatně automobilka avizovala další pokles odbytu, obratu i ziskové marže z 14,1 na 10 až 12 procent. Tohle ještě bude bolet - a zbytečně -, ale snad na konci celého procesu bude zdravější a hlavně poučené, tedy rozumněji uvažující Porsche.

Jen elektrický nový Macan prodejně nefunguje tak, jak by Porsche potřebovalo, spalovací verzi ale nakonec nedostane. Automobilka místo toho vyvine nový spalovací model stejné velikosti, což má být zásadní krok vedoucí k záchraně jeho pozic. Foto: Porsche

Zdroje: Porsche, Auto News

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.