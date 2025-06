Porsche pro jediného člověka na světě postavilo závoďák z Le Mans homologovaný pro běžný provoz, dotyčnému je 88 let před 6 hodinami | Petr Prokopec

„Závoďák na značkách” se říká kdečemu, máloco jím ale ve skutečnosti je. O Porsche 963 LMDh ve verzi RSR to platí bez jakýchkoli výhrad, do asfaltu veřejných komunikací se od teď opírá všemi svými 680 koňmi. Jak moc si toho užije už 88letý majitel, nemáme zprávy.

Dostat závodní vůz na značky není nic jednoduchého, na druhou stranu nejde o nic nemožného. Své o tom ví hlavně britská firma Lanzante, které se již povedlo dostat na silnice McLareny P1 GTR a Senna GTR, Pagani Zondu R a Huayru R či Porsche 935. Loni pak u příležitosti debutu Red Bullu RB17 oznámila, že toto bude její další konverze. Přičemž fanoušci se prý nemají obávat, že by nějak výrazně negativně ovlivnila chod 4,5litrového desetiválcového motoru, který je schopen točit až 15 tisíc otáček.

Paul Lanzante, který firmu v 70. letech minulého století založil, měl nicméně příklady, jichž mohl následovat. V červnu roku 1971 se totiž ze závodu 1 000 km Zeltwegu vrátilo Porsche 917 se šasí č. 030. To koupil hrabě Gregorio Rossi di Montelera, pod kterého v té době spadal tým Martini Racing, v jehož barvách automobilka zvítězila v Le Mans. Rossi tehdy automobilku požádal, aby vůz přelakovala stříbrným odstínem a dodala mu také zpětná zrcátka, směrová světla či modifikovala výfukový systém.

I přes veškeré úpravy však u evropských úřadů narazil, nakonec však dostal potřebné dokumenty až v americké Alabamě. A teprve s papíry ze zámoří dokázal vůz přihlásit na starém kontinentu. Tím ovšem jen odstartoval podobné hrátky, neboť krátce po Rossim přišel s další konverzí Joachim Grossmann. Ten od Porsche koupil rám modelu 917, stejně jako další komponenty, které spároval s potřebnými prvky, se kterými se mu dokonce povedlo uspokojit domácí německé úřady. Značky tak dostal i jeho bíle lakovaný kus.

Do třetice se pak o silniční 917 zasadil Claudio Roddaro, a to poměrně nedávno - v roce 2016. Při konverzi šasí č. 037, které nikdy nezávodilo, neboť bylo zamýšleno jako rezervní, využil precedentu stanoveného hrabětem Rossim. V jeho šlépějích se ovšem kupodivu nyní vydala i sama německá automobilka, nikoliv však další konverzí modelu 917. Místo toho se totiž Porsche rozhodlo, že na silnice dostane moderní placku z Le Mans, tedy prototyp 963 soutěžící v kategorii LMDh. A dopřála ho jedinému člověku na světě.

Silniční verze ostatně dostala označení RSP, které majitele zmiňuje - jde o Rogera S. Penskeho, 88letého miliardáře, bývalého závodníka a majitele závodního týmu, který s Porsche 963 jezdí mimo jiné v šampionátu IMSA. Loni obsadil první a druhé místo, které s přehledem drží i letos. Kromě toho jeden jeho vůz loni dojel čtvrtý v Le Mans, v šampionátu vytrvalostních vozů pak tým loni obsadil druhou příčku. Automobilce tedy v nemalé míře pomáhá k dominanci na světových okruzích.

Proto byl Penske „nominován jako majitel tohoto vozu“, u kterého ovšem Porsche provedlo bezpočet modifikací. Ač totiž karoserie z karbonu a kevlaru působí jako neupravená, ve skutečnosti má třeba plné blatníky, nové výdechy či přepracované zadní křídlo. Značka navíc chtěla odkázat na Rossiho speciál, a proto jej rovněž nalakovala odstínem Martini Silver, se kterým ostře kontrastují některé černé detaily jako ohromná centrální ploutev nebo kovaná 18palcová kola.

Uvnitř se značka znovu nechala inspirovat silničním Porsche 917, kabinu proto potáhla kombinací kůže a Alcantary. Karbonová skořepina pak sice byla vytažená přímo ze závodního speciálu, dočkala se ovšem polstrování kvůli většímu komfortu. Nechybí ani klimatizace, po multimediálním systému ale budete pátrat marně. Stejně jako po sedačce spolujezdce, místo ní je tu speciální přihrádka na odložení laptopu či uschování zakázkové helmy.

Instalován musel být rovněž klakson, v případě podvozku pak došlo na zvýšení světlé výšky a změkčení tlumičů Multimatic DSSV. Upravena byla také přední a zadní světla, stejně jako specifickým laděním prošel 4,6litrový osmiválec twin-turbo a sedmistupňová sekvence. Ta nyní posílá na zadní kola 680 koní, přičemž pohon dokáže spalovat i běžný benzin, nikoli pouze ten závodní. Upraven pak logicky musel být i výfuk.

Veškeré tyto modifikace vyústily ve speciální povolení francouzských úřadů, vůz tedy může na veřejné silnice pouze za zvláštních okolností. Na druhou stranu se ale nedá předpokládat, že by s ním Penske hodlal dennodenně jezdit do supermarketu pro snídani. Jednak není nejmladší, navíc si na převzetí si bude muset ještě chvíli počkat, neboť 963 RSR nejprve zamíří do Le Mans, než bude nakrátko vystaveno ve firemním muzeu, odkud se přesune na Festival rychlosti v Goodwoodu.

Pokud vás zajímá cena, zveřejněna nebyla, nízká však nebude ani v nejmenším. Hodnota auta ale bude časem nezměrná, neboť firma oznámila, že tento speciál zůstane unikátem, v Zuffenhausenu tedy téže řeky nehodlají vstupovat opakovaně. Alespoň ne v dohledné době. Protože ale finanční situace Porsche aktuálně není nejrůžovější, nepřekvapilo by nás, kdyby po složení třeba miliardy korun značka překopala pomalu cokoli, co má k dispozici, třeba i klenoty ze svého muzea.

O konverzi závodního speciálu 963 LMDh se postarala sama automobilka. Jeho majitelem se stal Roger Penske, který s Zuffenhausenem spolupracuje již dlouhá léta a zasadil se o řadu vítězství značky na závodních okruzích v Evropě i Americe. Jsme zvědavi, kolikrát jej ve svých 88 letech osedlá. Foto: Porsche

