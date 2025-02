Porsche provedlo čistku v nejvyšším vedení, šéfové prodejů, marketingu a financí po 10 letech skutečně okamžitě končí před 7 hodinami | Petr Miler

Automobilka neuvěřitelně říká, že tím začíná „dlouho plánované” změny, pokud je ale někdo ze společnosti skutečně dlouho plánoval, neřekl o tom nikomu. Zpráva o možném konci von Platena s Meschkem přišla zničehonic před pár dny. A už je vymalováno.

Velké světové automobilky v posledních týdnech mohutně mění směr. Některé radostně, jiné aspoň přiznaně, další potichu a neradostně končí s plány prodávat do toho či onoho data jen elektrická auta a stavět kolem nich svůj byznys. Proč? Protože už i ony jasně vidí, jak neudržitelné to je.

I v tak mocně přeregulované Evropě se nedaří udržet jejich prodeje aspoň na stabilní úrovni a i letos mají jít dolů. Člověk se pak musí smát, když vidí, jak někdo komentuje letošní lednový nárůst prodejů těchto vozů v Evropě jako projev toho, že problém s poptávkou není. Jednak tu máme nízkou loňskou statistickou základnu (necelých 11 procent tržního podílu v lednu 2024, to byla i v rámci loňska anomálie, za celý rok to bylo 13,6 %), ale tu nakonec vezmi čert. Klíčové je, že podstatně vyšší odbyt těchto aut je letos prakticky nařízený, takže se mu automobilky budou snažit dostát i za cenu masivních ztrát. Právě proto je tento stav neudržitelný - elektromobily jde prodávat všem, za 1 korunu si ho klidně koupím. Ale jak dlouho budou výrobci zvládat nést na bedrech ztráty s spojené s uměle nízkými cenami či jinými nezbytnými kroky, které je stojí peníze?

Proto přichází ony obraty - firmy ví, že tohle nejde zvládnout. A skákat podle politického pískotu nemíní do sebezničení. Jde tedy o trend zasahující téměř všechny významné výrobce, nejdál se v tom ale zdá být Porsche, které pochopilo pravidla hry, z kulhajícího koně sesedlo a snaží se zvrátit někdejší chybná rozhodnutí. Je rozhodně zajímavé, když společnost říká, že je najednou připravena dát spalovací pohon i vozům, které byly koncipovány jen jako elektrické. Potíž je snad jen v tom, že vedení firmy v tomto netáhne za jeden provaz. A tak někteří museli z kola ven.

Už začátkem dubna automobilka hodně svérázným způsobem oznámila čistku v nejvyšším managementu, přičemž bylo zjevné, že z kola musí ti, kteří mají na svědomí problémy spojené jak s přechodem hlavně na elektromobilitu, tak strádání automobilky v Číně. Firma tehdy uvedla, že nejspíš (podobné podmíněné výrazivo bylo vážně bizarní) už v první polovině února rozváže kontrakty s prodejním a marketingovým šéfem firmy Detlevem von Platenem a finančním ředitelem společnosti Lutzem Meschkem. To byly dvě klíčové figury stojící za dosavadní obchodní a vůbec ekonomickou strategií společnosti.

Porsche tehdy řeklo, že takové změny budou „odrážet širší změnu strategii zaměřenou na revitalizaci společnosti uprostřed vysoce konkurenčního boje v automobilovém sektoru” a povedou ke „zvýšení provozní efektivity a obnovení důvěry investorů”. Nakonec na ně došlo až nyní a firma to otevřeně přiznává, přesto kolem toho zase vytváří zbytečnou mlhu.

Ačkoli Meschke s von Platenem letěli téměř na hodinu a zcela mimo původní záměr daný jejich smlouvami, firma to ve své tiskové zprávě prezentuje jako „začátek dlouho plánovaných změn” v nejvyšším vedení. Opravdu nevíme, kdo tohle plánoval, ale pokud se někdo našel, před začátkem února o tom nikomu neřekl. A nutně to netušili ani oba odcházející „opouští společnost po vzájemné dohodě”, rozumějte: Dostali možnost „dobrovolně” odejít, nebo by byli odejiti.

Ponecháme-li ale stranou tyto okolnosti, faktem je, že změna proběhla a podle slov Porsche nemusí být poslední. Na místa zmíněných tak hned počínaje dnešním dnem usedají 47letý Jochen Breckner, který převzal odpovědnost za finance a IT, a 54letý Matthias Becker, který je nově odpovědný za prodej a marketing. Oba mají zkušenosti z předchozího působení v Porsche či koncernu VW, Becker dokonce dělal pro Škodu šéfa „zámořských” (rozumějte hlavně tehdy těchčínských) prodejů. Nevíme, s jakými představami do vedení přicházejí, ale právě se o nich snažíme zjistit víc. Jakmile budeme mít odpovědi, podělíme se o ně v dalším článku.

Zleva Jochen Breckner a Matthias Becker se nově ujímají vedení financí a marketingu Porsche po předchozím náhlém odejitím dvou manažerů, kteří na svých pozicích působili už 10 let. Personální změny mají jít ruku v ruce se změnou zaměření firmy, další detaily ale stále zjišťujeme. Foto: Porsche

