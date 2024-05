Porsche s faceliftem 911 přichystalo tradičním zákazníkům ještě jedno nemilé překvapení: Novou přístrojovou desku před 8 hodinami | Petr Miler

Nepochybujeme o tom, že to bude pořád pekelně dobré auto, ale skutečně má Porsche zapotřebí dráždit tradiční klientelu změnami, pro které lze najít jediné ospravedlnění v podobě úspory nákladů?

Porsche tento týden vytáhlo očekávaný facelift modelu 911 a nemůžeme říci, že bychom jím byli ohromeni. Kontroverzní nasazení hybridního pohonu nakonec prochází nejsnáze, neboť automobilka sáhla po relativně decentním a relativně lehkém řešení, které se nezdá být ryzí úlitbou normované spotřebě paliva resp. emisím CO2. Naneštěstí ale přihodilo řadu drobnějších změn, nad kterými musíme kroutit hlavou.

Že nezůstala v nabídce ani jedna verze s manuálním řazením, jde ještě přejít, neboť se to výhledově má změnit, byť do původní podoby se věci už nevrátí. Ale proč automobilka sáhla po tuctovém startovacím tlačítku místo dosavadního otočného ovladače? A proč autu sebrala zadní sedadla? Chápeme, že je většina majitelů nepoužívá a je jim to jedno, dostanou lehčí auto. Jenže to jsou jen ti první, 911 žije věčně a tímto se znovu jen omezí její zásah na sekundárním trhu, neboť část zákazníků ji právě kvůli čtyřem místům v kabině vyhledává.

Oba kroky jsou zřetelnou úlitbou minimalizaci nákladů. Startovací tlačítko je levnější řešení, které si Porsche může půjčit z libovolného koncernového auta, nabízet zadní sedadla bez příplatku pak zdánlivě nic nešetří, ale když je třeba dvě třetiny lidí nebudou chtít? To se hned penízky pohrnou na konto, nemluvě o tom, že se tak auto stane lehčím, takže bude mít nižší normované emise CO2 v základu, což Porsche opět ušetří něco na nákladech v podobě pokut EU či subvencování elektrické části nabídky. Argumentace automobilky o unifikaci interiérů coby výhodě je absurdní. Copak si 911 kupují lidé, kteří chtějí mít to, co všichni ostatní? Není to náhodou právě naopak?

Bohužel ani to ale není vše. Včera jsme si toho nevšimli, neboť galerie oficiální fotek to v detailu nezachycuje, auto ale přišlo také o analogový ukazatel otáček motoru na jinak digitální přístrojovce. Teď už má auto jako přístrojovku jen displej podobně jako cokoli od Škody Fabia po VW Touareg.

Dosavadní otáčkoměr byl u 911 poslední mechanickou součástí přístrojové desky, byla to frajeřinka, v podstatě blbost, zbytečnost. Ale znovu: Když si kupujete 911, chcete opravdu to samé jako soused s Octavií? Samozřejmě nikoli, v tomto ohledu má z věci mnohem víc rozumu Mate Rimac, se kterým Porsche dlouhodobě spolupracuje. Ten krásně popsal, proč lidé platí statisíce a miliony za mechanické hodinky, zatímco ve všem lepší Apple Watch nikdy nebudou stát víc než pár desítek tisíc. Je to to samé - digitální přístrojovka ukáže všechno líp, ale když si kupuje auto pro radost za několik milionů, nehledáte i trochu starosvětského šarmu, mechanické krásy, zřetelné výjimečnosti, kterou máte pořád před očima? Jsme skálopevně přesvědčeni, že ano.

Ale jistě, digitální přístrojovka - na beton stejná jako v X dalších modelech Porsche - bude levnější. I Porsche zjevně dostihla snaha o šetření na nesprávných místech, kde to je hodně vidět a zase tak moc to neuspoří. V momentě, kdy vůz s faceliftem někdy až brutálně zdražil, je to vážně diskutabilní postup, nad kterým se nelze nepozastavit.

Nechceme být zbytečně kritičtí, ale ohlasy publika nám nedávají na výběr. Porsche se s faceliftem 911 pustilo v některých drobných ohledech na velmi tenký led a podle nás to vůbec nebylo nutné. Foto: Porsche

