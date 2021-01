Porsche s okamžitou platností zakázalo prodej spousty ojetých modelů, řešení je v nedohlednu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Není obvyklé, aby automobilka jakkoli zasahovala do prodeje aut, která poprvé předala zákazníkům před několika léty, přesně to ale nyní Porsche skrze svá autorizovaná dealerství činí. Problémem jsou emise.

Dieselový emisní skandál Volkswagenu ještě nebyl pořádně zapomenut a už je tu nová kauza spojená s německým koncernem. Překvapivě jde o Porsche, které s okamžitou platností zastavilo prodeje modelů Boxster, Cayman, 911, Panamera a Cayenne vyrobených v letech 2012 až 2016. Jde tedy o dalšího kostlivce, který nyní vypadl ze skříně, jakkoliv situace prý není tak špatná jako v roce 2015, kdy se celý svět dozvěděl o existenci pochybného softwaru upravujícího řídicí jednotku. Díky tomu Němci dokázali se svými diesely v laboratořích plnit emisní limity, jakkoliv na silnicích je již překračovali.

O emise jde i nyní. Porsche zjistilo, že v případě výše zmíněné produkce dochází za jistých okolností k překročení legálních limitů pro NOx, na rozdíl od problémů s naftovými motory ale patrně nejde o úmysl. Problém se týká vozů, které jsou z výroby osazeny příplatkovým paketem Sport Chrono, který zahrnuje ostřejší management motoru zajišťující lepší dynamiku. Zrovna ten ale volí snad naprostá většina kupců - vidět Porsche, zejména pak řady 911 bez Chrono paketu je velká výjimka.

Pokud prý auta zůstávají v normálním nebo sportovním režimu, problém se nevyskytuje. Nicméně po přepnutí do módu Sport Plus již dochází k nadměrné produkci emisí. Zní to jednoduše, Porsche ale uvádí, že celá záležitost je poměrně komplikovaná. Z dosavadního měření bylo zjištěno, že paket Sport Chrono je sice spojnicí napříč modely, ovšem jednotlivé exempláře se chovají odlišně. Řešením nicméně měl být nový software, který inkriminovaná auta dostanou a jenž je pošle zpět do legálních mezí, žádný takový ale zatím neexistuje.

Automobilka z Zuffenhausenu na problém sama úřady upozornila, tentokráte by tedy na pokuty nemuselo dojít, zvlášť když Porsche bude mít s nápravou nemalé výdaje. Modifikací jistě nebudou muset projít jen ojetá auta, která se nyní nesmí prodávat, ale i vozy v majetku zákazníků. Nejpodstatnější ale nyní je, že většinu ojetých Porsche vyrobených v letech 2012 až 2016 u autorizovaných dealerů (a tak mladá auta se tam prodávají hodně často) nemůžete koupit a není jasné, jak dlouho bude tento stav trvat.

Porsche zatím termín řešení nezná, vzhledem ke komplikované povaze případu a nutnosti otestovat nový software na nespočtu verzí různých modelů ale není nemístné předpokládat, že půjde minimálně o řadu měsíců.

Porsche 911 generace 991... Foto: Porsche



...a Cayenne generace 958 jsou jedněmi z těch aut, která teď není možná prodávat jako ojetá, alespoň u oficiálních dealerů. Jde vždy o verze s paketem Sport Chrono, které lze poznat dle stopek uprostřed palubní desky. Foto: Porsche

Zdroj: Business Insider

Petr Prokopec