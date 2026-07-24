Porsche se dál potápí a propustí dalších nejmíň 5 tisíc lidí. Skončí tak 22 procent veškerého personálu a my ptáme, kde to skončí
Petr ProkopecKdyby to celé nebylo tak zbytečné, šlo by to vzít jako života běh. Ale ono to zbytečné je. Porsche se chová jako člověk, který si zapálil vlastní dům. A pak se diví, že mu domov hoří jasným plamenem.
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Porsche se dál potápí a propustí dalších nejmíň 5 tisíc lidí. Skončí tak 22 procent veškerého personálu a my ptáme, kde to skončí
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Kdyby to celé nebylo tak zbytečné, šlo by to vzít jako života běh. Ale ono to zbytečné je. Porsche se chová jako člověk, který si zapálil vlastní dům. A pak se diví, že mu domov hoří jasným plamenem.
Po příchodu první generace Porsche Cayenne se automobilka z Zuffenhausenu ocitla na té části horské dráhy, která vedla jen a pouze vzhůru. Zatímco v roce 2000 dosáhli Němci na 54 586 prodaných aut, před třemi lety už měli co do činění s 320 221 prodeji. Z nich hned 40 629 kusů připadlo na elektrický model Taycan, který měl sám na kontě meziroční 17procentní růst. Bohužel až později pochopilo „pravidla elektrické hry”, nechalo se zmást prvotním zájmem a vsadilo téměř vše na elektromobily, jakkoli to i zvenčí vypadalo jako mimořádně riskantní krok stejně jako u mateřského VW.
Přesto tehdejší šéf automobilky Oliver Blume schválil plán, dle kterého by Macan, Boxster, Cayman a ve finále i Cayenne měly přepřáhnout jen na elektrický pohon. Porsche 911 by pak sice této transformace zůstalo ušetřeno, v jeho případě však značka začala preferovat hybridní technologie. To vše si pochopitelně vyžádalo obrovské investice. Pokud by takové změny nebyly vyžádány jen Blumem, ale také zákazníky, nebyl by to problém, zákazníků se ale nikdy nikdo na nic nezeptal.
Rychle se tak ukázalo, že po elektrických Porsche toužila jen hrstka lidí a o další zákazníky začaly bojovat marně. Taycan tak už v roce 2024 začal připomínat Titanic, který těžce nabírá vodu. A momentálně již není příliš daleko ode dna, za první letošní půlrok totiž automobilka dodala zákazníkům z celého světa pouhých 6 219 aut, v Evropě z toho jen 2 890. Blume čekal pravý opak, jedním z jeho cílů, které měly být dosaženy už hlavně za pomoci elektromobilů, bylo 400 tisíc ročních prodejů, čemuž začaly být přizpůsobovány firemní kapacity. Továrny, počet zaměstnanců, to všechno jen bobtnalo.
Zatímco ale náklady rostly, prodej aut, po kterých skoro nikdo netoužil, šel dolů. A ta zajímavá zajímavá z nabídky jen mizela. Náklady ale ne, a tak Porsche už dříve oznámilo, že čistý zisk za loňský rok klesl o 93 procent a že momentálně funguje s pouhou 1procentní ziskovou marží. Blume tak v podstatě rozbil stroj na peníze, pročež byl po zásluze zbaven funkce. Té se nově ujal Michale Leiters, který už ale nevrátí, co bylo ztraceno. Dle něj v se tak nejbližších letech prodeje propadnou až na 200 tisíc aut ročně, polovinu původně plánovaného počtu. Tomu se říká elektrická revoluce.
Firma se tak potápí jako zmiňovaný Titanic. A aby aspoň zpomalila svůj pokles směrem ke dnu, musí odhazovat zbytečnou zátěž, tedy mimo jiné propouště. To bylo zjevné už za Blumeho, kdy Porsche oznámilo, že padáka dostane 3 900 lidí. Leiters ovšem počítá s tím, že do roku 2035 bude třeba propustit ještě nejmíň dalších 5 tisíc zaměstnanců. Předloni přitom pro značku pracovalo něco přes 40 tisíc lidí, v automobilce tak během pár let skončí neuvěřitelných 22 procent všech zaměstnanců. A je pochopitelně otázkou, zda je to konečný účet, ať už dnes vedení říká cokoli.
Vše nyní záleží na tom, jak rychle se nabídka Porsche začne hemžit vozy, které si klientela skutečně bude kupovat, náš test elektrického Macanu vám nejlíp vykreslí, jak moc se nová auta značky od představ jejích zákazníků vzdálila. A to je problém, protože dříve než v roce 2028, kdy má dorazit spalovací náhrada právě za dosavadní Macan, se tak ovšem stane jen stěží. Němci tedy žijí s vyhlídkou roků života v nouzovém režimu, který může nabírat na intenzitě Macan Electric je už teď neuvěřitelný propadák, a to prodeje automobilky pořád ještě nějak žehlí jeho spalovací verze prodávaná mimo EU. Smutné.
Nejsmutnější ovšem je, že větev, na které seděli, si podřezali kompletně sami kroky, před jejichž nesmyslností je varovali i lidé, kteří o automobilovém průmyslu nemají hlubší povědomí. A manažeři ji nepodřezali jen sami sobě, podřezali ji i zaměstnancům, kterým příští týden oznámí, co s nimi bude. Cirka pro každého pátého to nebudou dobré zprávy...
Jedním z hlavních zdrojů problémů značky je zpackaný elektrický Macan, který za první letošní půlrok dokonce ani nevyrovnal prodeje spalovací verze. Ta je přitom již dvanáct let stará a třeba v Evropě ji už vůbec nekoupíte. Foto: Porsche
Zdroj: Reuters
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