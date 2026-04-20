Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Porsche se radovalo z nového rekordu legendárního Nürburgringu, než ale stačilo rozeslat tiskovku, rybník mu vypálil někdo jiný
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Tohle je vážně ironie osudu. Porsche jen dílčími úpravami dávno hotového auta s atmosféricky plněným motorem dosáhlo velmi úctyhodného času. Jenže Američané v mezičase přišli s výsledkem vlastního stroje, na který už Němci prostě neumí odpovědět.
Americký Ford se v posledních letech snažil prosadit hlavně na poli elektrických aut. Dobře to opravdu nedopadlo, divize Model e, která má bateriový pohon na starosti, se zasadila pouze o mnohamiliardové ztráty a poslala celou firmu do největšího minusu od dob finanční krize. Ford navíc trápí i kvalita jejích aut, u fanoušků to tedy má hodně rozlité. Naštěstí však ze svého portfolia ještě nestihla vyřadit všechny zajímavé modely, pár sporťáků na prodej stále ještě zůstalo. Z nich tím nejzajímavějším, i když pochopitelně rozhodně ne nejlevnějším, je Mustang GTD.
Extrémní verze ikonického muscle caru se už v roce 2024 podívala do pohoří Eifel, kde zvládla obkroužit Nordschleife za 6 minut a 57,685 sekundy. Modrý ovál se tak stal prvním americkým výrobcem, který kdy s produkčním vozem zajel Zelené peklo za méně než 7 minut. Nicméně automobilka s časem nebyla úplně spokojená, proto se o pár měsíců později vrátila na místo činu. Nově si přitom necelých jednadvacet kilometrů střihla za 6 minut a 52,072 sekundy.
Rekord však v držení Fordu nezůstal dlouho, rybník mu totiž vypálil Chevrolet se svou dvojicí ZR1 a ZR1X. První varianta disponující „pouze“ 5,5litrovým osmiválcem naladěným na 1 079 koní totiž Ring zvládla za 6:50,763, zatímco druhá přihazující rovněž 188koňový elektromotor na přední nápravě byla ještě o 1,5 sekundy rychlejší.
Do hry se navíc vložilo Porsche, které doslova před pár dny vtrhlo na Ring snad už po tisící, tentokrát s 911 GT3 RS doplněnu paketem Manthey Racing. A právě ta aktuálně zvládla Ring za 6 minut a 45,389 sekundy. To je o další skoro 4 sekundy lepší čas než u ZR1X, což je obdivuhodné, uvážíme-li, že auto má pod kapotou „jen” atmosférický motor produkující 525 koní. Automobilka se tak rozhodla slavit a do světa prakticky ihned rozeslala tiskovku hlásící se k novému nejlepšímu času aut se silniční homologací, která se nejmenují Mercedes-AMG One, což je auto úplně jiné cenové ligy. Než si to ale stihla užít, rybník jí vypálil někdo jiný.
Je to znovu Ford, který nechtěl jen s kapesníkem postávat v koutě. A pracoval na pořádné revanši. Na německý okruh tedy před pár dny znovu zamířil též, tentokráte však s novým provedením Mustangu zvaným GTD Competition. To se dočkalo hořčíkových kol, karbonových skořepin či lehčích tlumičů, načež hmotnost měla klesnout pod 1 998 kil (vážně tolik) výchozí varianty. Oproti ní novinka nabídne také víc než 826 koní, konkrétní výkon 5,2litrového přeplňovaného osmiválce však zatím upřesněn nebyl. Vůz ale dále dostal do vínku přední boční stabilizační křidélka a zadní mohutné křídlo.
Aby toho nebylo málo, přivedl Ford do party ještě zakázkové pneumatiky. Za volant pak usadil závodního jezdce Dirka Müllera, který plynový pedál zašlápnul s mimořádnou razancí. Cílem se totiž prohnal po pouhých 6 minutách a 40,835 sekundách. Předchozí čas Mustangu GTD tak zlepšil o neuvěřitelných 11 sekund. Ford pak navíc variantu Competition svěřil technikovi Stevu Thompsonovi, který na Ringu nenajel ani 40 kol - přesto zajel čas 6:49,337.
Mustang je tak rázem po Mercedesu-AMG One druhým nejrychlejším produkčním vozem Zeleného pekla, jakkoli oficiální škatulkování je poměrně komplikované. Podobně jako ZR1X se totiž GTD Competition řadí do kategorie prototypů/předprodukčních aut, protože se oficiálně neprodává na starém kontinentu. Na druhou stranu, stále jde o auto, které může legálně na silnice. Ford navíc oznámil, že ho nabídne i zákazníkům, byť v zatím nespecifikovaném omezeném množství.
Dá se předpokládat, že absolutní rekord asi GTD nezíská, k tomu by bylo třeba ušetřit dalších 11 sekund, Porsche by ale mohlo. Aktuálně pracuje i na nové přeplňované variantě GT2 RS, která by s podobnou úpravou mohla AMG One potrápit. Však předchozí GT2 RS generace 991 doplněná kitem Manthey Racing dokázala na Ringu kroužit s časy okolo 6 minut a 45 sekund už v roce 2018. Stávající model tak má k dispozici pomalu dekádu vývoje, stejně jako novější obutí. Dost možná se tak k rekordu propracuje. Tedy pokud Mercedes to samé auto nevezme a.... No znáte to.
Dodejme, že za současná 911 GT3 RS se od společnosti Manthey Racing dočkala nového čelního splitteru či přepracovaného zadního křídla. Dorazily i střešní ploutvičky či rozměrnější difuzor. Tyto změny pak zvedají přítlak o 20 procent, aniž by došlo také na růst aerodynamického odporu. Díky tomu mohou jezdci jet v sekcích, kde se standardním GT3 RS musí povolit plynový pedál, jet naplno. Jejich sebevědomí přitom dále umocňují pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2 R.
Boj o korunu Ringu je tak tužší než kdy dříve, přičemž nás více než těší, že je u toho pokaždé spalovací pohon, elektromobily jsou navzdory výkonům v řádu tisíců koní pomalejší. A jejich životnost na okruhu je obvykle jednokolová...
Porsche si myslelo, že 911 GT3 RS s kitem Manthey Racing je novým rekordmanem Nordschleife, vyjma specifického Mercedesu-AMG One. Foto: Porsche
Jenže nový Ford Mustang GTD Competition se v mezičase ukázal být ještě rychlejším. Foto: Ford
Zdroje: Ford, Porsche
