Porsche se spalovacími motory neskončí, dokud to bude jen trochu možné, aspoň ono z toho má rozum

/ Foto: Porsche

Neřešme nyní, jak velký podíl elektromobilů na celkovém odbytu zuffenhausenská automobilka očekává k tomu či onomu datu, není to podstatné, o tom rozhodnou zákazníci. Klíčové je, že si na rozdíl od jiných značek její klienti budou moci vybrat.

„Budeme prodávat, co si zákazníci přejí, dokud legálně budeme moci.” Nebo: „Budeme nabízet spalovací motory, dokud nám to někdo nezakáže, protože si je zákazníci přejí.” Očekávali bychom, že podobné fráze budou zaznívat z úst šéfů automobilek den co den jako jasný projev oddanost klientům té které značky, jimž někdo šlape po štěstí často nesmyslnými tržními regulacemi. Něčeho podobného jsme ale ve skutečnosti svědky velmi zřídka, den co den spíše slýcháme: „Budeme vám vnucovat, co nechcete, i kdybychom náhodou nemuseli.”

Je to naprosto naprosto absurdní a nepochopitelné. Svět ještě nikdy ve své historii nepoznal, aby v tak konkurenčním prostředí s tak významným a drahým produktem začala většina výrobců drtivé majoritě klientely ukazovat prostředníček a u toho se snažila zastrašit, dehonestovat nebo jinak odstranit z cesty kohokoli, kdo hanebnosti takového jednání nastavuje zrcadlo. O to více musíme být potěšeni každým náznakem projevu opaku, tedy když někdo prohlásí něco ve stylu zkraje řečeného.

V tomto kontextu s radostí ocitujeme slova Karla Dumse, který má u Porsche na starosti vývoj syntetických paliv. Ten uvedl, že ačkoli automobilka chce přejít na elektrický pohon, spalovací motory bude nabízet „tak dlouho, jak jen to bude možné“. A když si uvědomíme, že syntetická paliva byla Evropskou unií uznána jako CO2-neutrální, pak se zdá, že by to tak mohlo být navěky.

Tato slova se v tuto chvíli týkají řady 911, pokud ale Porsche uvidí, kam se věci vyvíjí a co je také legálně možné, může snadno přehodnotit svá očekávání, že do roku 2030 bude prodávat 80 procent všech svých aut s elektrickým pohonem. I kdyby ale šlo o oněch 20 procent, bavíme se o 60 tisících dodaných autech za rok (v posledních letech Porsche prodává okolo 300 tisíc aut ročně), což není zanedbatelné.

Zůstáváme přesvědčeni, že vnucení elektrického pohonu 80 procentům kupců je i u Porsche bez zásadního technického průlomu nereálné, třebaže jeho klienty nemusí tak trápit vysoké ceny elektrických aut. Ale to nakonec není podstatné, klíčové je, že automobilka nechce „cpát” elektromobily všem, naopak chce nechat kupce vybrat, dokud jí to bude povoleno. Něco takového by měl hlásat každý, pokud nechce získat punc značky, které jsou zákazníci ukradení. I kdyby jednou na spalovacím pohonu z jakéhokoli důvodu bazírovala jen pětina kupců, je to skupina, kterou prostě nelze - navíc často ostentativně - ignorovat.

Model 911 zůstane u spalovacích motorů tak dlouho, jak jen to bude možné. Což díky syntetickému palivu může být skutečně věčně. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche, Reuters

