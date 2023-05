Porsche se spalovacími motory zdaleka nekončí, poslední novinka dostala 500koňovou atmosféru před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Někteří ji označují za rozlučku se spalovacími motory, ničím takovým ale není. Pro klasickou 911 se elektrický pohon ani neplánuje a také modernější 718 zůstane v prodeji se spalovacími motory. Jen typy jako Spyder RS dostanou elektrického sourozence.

Je tomu už víc než patnáct let, kdy jsem jako jeden z prvních Evropanů usedl za volant Tesly Roadster. Ta mě v první chvíli uchvátila svou dynamikou i skoro neslyšným projevem. Jenže záhy poté začal být opojný pocit nahrazován zklamáním. Kvůli absenci zvuku vlastního pohonného ústrojí byl totiž daleko více slyšet hluk ostatních aut. A samotná jízda začala být poněkud nezáživnou, neboť mi zkrátka chyběl soundtrack produkovaný spalovacím ústrojím, který zážitek z jízdy umocňuje, ať už se to někomu líbí nebo ne.

Z tohoto důvodu poněkud nechápu snahu Porsche nahradit spalovací Boxster a Cayman nástupcem s elektrickým pohonem. Je sice pravdou, že tato dvojice nemá na kontě zrovna enormní prodeje (loni se jednalo o 18 203 kusů, tedy nejméně ze všech modelů značky), ovšem na druhé straně se nejedná o vozy, které by jen tak postávaly ve sbírkách. Místo toho je jejich majitelé aktivně používají. A když si uvědomíme, že značná část z nich si připlácí za tlačítko umocňující hluk výfuku, je zjevné, že patřičný zvuk k těmto strojům zkrátka patří.

Přesně o to však Porsche hodlá své fanoušky ochudit. Pro značku ze Zuffenhausenu může jít o krok vedle, ostatně ani takový Taycan není zrovna bestsellerem. Loni se jej totiž prodalo jen 34 801 kusů, tedy o 16 procent méně než předloni. Oproti tomu 911 měla na kontě 40 410 registrací, což představuje 5procentní meziroční posun do plusu. K Taycanu navíc elektrické ústrojí sedí, primárně jde o rychlé GT. Cayman by však měl být doma jak na okreskách, tak na okruhu. Tam jej pro změnu bude brzdit nutně velmi omezený dojezd při ostré jízdě, desítky kilometrů budou maximem.

Jsme tedy opravdu zvědavi, jak se vše okolo elektrického nástupce zmiňovaného dua vyvine. Dříve než v roce 2025, kdy by vůz měl mít premiéru, se však odpovědi nedozvíme. Nepůjde navíc o nástupce v pravém slova smysl, neboť Porsche si už dříve otevřelo zadní vrátka a uvedlo, že spalovací dvojice zůstane v prodeji po boku bateriové varianty ještě dlouho. Protože pak navíc v roce 2026 má své záměry, jenž se týkají elektrické revoluce, přehodnotit Evropská unie, je nakonec možné, že se dočkáme návratu zdravého rozumu do Bruselu i do Zuffenhausenu.

Budoucnost ale již nechme stranou, místo toho se budeme zabývat přítomností. Značka totiž představila novou edici 718 Spyder RS, která je tou nejvýkonnější v historii Boxsteru a Caymanu. O její pohon se totiž stará atmosférický šestiválec z 911 GT3, tedy čtyřlitrová jednotka naladěná na 500 koní a 450 Nm. S touto silou směřující na zadní kola vůz zvládá stovku za 3,4 sekundy a dvoustovku za 10,9 sekundy. Nejvyšší rychlost pak povyrostla z třístovky na 308 km/h.

Zamrzí pochopitelně absence manuálu v nabídce, motor zvládající až 9 000 otáček by nicméně mohl být dostatečným lákadlem pro konzervativní klientelu. Stejně jako hmotnost, kterou se povedlo snížit na 1 410 kg. Spyder RS je tak dokonce o pět kil lehčí než Cayman GT4 RS. Mimo jiné za tím stojí ručně ovládaná plátěná střecha, která je složena ze dvou kusů, jenž lze bez problémů „ubytovat“ v zavazadelníku. Váží totiž jen 18,3 kg, tedy o 16,5 kila méně než v Porsche Boxster.

Automobilka se rovněž podívala na podvozek, stejně jako na exteriér. Máme tu tedy agresivnější čelní nárazník či vstupy vzduchu NACA v přední kapotě. Na zádi pak sice chybí výrazné křídlo jako u Caymanu, místo něj však dorazil slavný „kachní ocas“. Zmínit lze i 20palcové kované ráfky, stejně jako třeba možnost nastavení stabilizátorů či sklonu kol a podvozku. Ten byl mimochodem snížen o 30 milimetrů. Pozměněna ovšem byla i charakteristika pružin a tlumičů.

Pokud vám standardní výbava nestačí, můžete sáhnout po paketu Weissach RS. S tím je mimo jiné spojen titanový výfuk nahrazující základní odlehčený. Dostáváte ovšem také více karbonu, stejně jako Gurneyho klapku zdobící zmíněný spoiler. K dispozici jsou pak klientele i unikátní hodinky, jejichž rotor byl inspirován designem oněch kovaných dvacítek. Řemínek je pak ze stejné kůže jako čalounění v interiéru, přičemž spárovat pochopitelně můžete i barvu.

Lze už jen dodat, že veřejnou premiéru si novinka odbude v červnu v Zuffenhausenu u příležitosti 75. výročí zahájení výroby aut v tomto městě. Krátce poté pak 718 Spyder RS zamíří na Festival rychlosti v Goodwoodu. Objednávky nicméně zákazníci mohou začít sepisovat již nyní, přičemž třeba v Německu je vůz vyjde na 155 575 Eur (cca 3 640 000 Kč). Tedy na stejnou sumu jako Cayman GT4 RS, který u nás ale stojí 4 113 864 Kč.

718 Spyder RS dostal do vínku manuálně ovládanou střechu a atmosférický čtyřlitrový šestiválec naladěný na 500 koní. Rozlučka se spalovacími 718 to není, v prodeji budou ještě řadu let. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec

