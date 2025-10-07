Porsche si nedá pokoj. Svým sporťákům má vrátit spalovací motory způsobem, který nadšence tak akorát znovu vytočí
Petr ProkopecPorsche se dokola snaží vytvořit dojem, že zastavilo svůj úpadek a jeho další auta budou znovu šita na míru zákazníkům. Jenže pak vždy přijde informace, že něco nejspíš bude „trochu jinak”. Tak je tomu i v tomto případě.
Pokud si do internetového vyhledavače zadáte jméno Olivera Blumeho ve spojení se slovy jako „petrolhead“ nebo „car collection“, nedočkáte se ani potvrzujících odpovědí, ani obrázků, ani videí. Na váš dotaz maximálně tak zareaguje umělá inteligence sdělením, že Blume „sám sebe popisuje jako absolutního automobilového nadšence”, snad nikým jiným za něj ale nikdy považován nebyl. Vnímán je spíš člověk, který Porsche přivedl na scestí, když rozhodl o tom, že od roku 2030 bude 80 procent produkce značky spojeno s elektrickým pohonem. Nakonec to byl on, kdo „první den v práci” rozhodl o nacpání peněz do elektromobilů.
Dnes už si můžeme říci, že jeho plány narazily na ledovou kru zvanou zákazník a ke dnu šly rychleji než Titanic. Automobilka z Zuffenhausenu tak otočila a začala se znovu vracet ke spalovacím motorům. Toho se nakonec mají dočkat i nové generace modelů 718 Boxster a Cayman, které původně měly být jen čistě elektrické. Jenže v takovém případě by Porsche prodalo maximálně tak pár aut ročně, což by jen stěží vyvážilo mnohamiliardové náklady. Značka i proto hodlá nabídnout rovněž spalovací verze, což zní dobře, jakkoli nevěříme tomu, že je nechá jen vrcholům modelové řady, to by byla znovu tam, kde je. Zní to dobře, nové informace ale ukazují, že automobilka si pořád dostatečně nenamlela, aby přestala vymýšlet nesmysly.
Kolegové z Autocaru totiž zjistili, že spalovací verze nové 718 mají dostat upravený pohon z Porsche 911 Carrera GTS. To zní dobře, ale jen do chvíle, než si uvědomíte, že jde o už značně zdiskreditované řešení, které v případě modelu 911 žene výš ceny staršího provedení. Auta by tedy dostala 3,6litrový plochý šestiválec doplněný pouze automatickou převodovkou, neboť automobilka dala i v tomto případě přednost zelené ideologii před zákazníky a motor doplnila nesmyslnou hybridní technikou.
Už onen automat je problém, jakkoli verze jako Cayman GT4 RS a Boxster Spyder RS byly taktéž k dispozici pouze s PDK a špatně se neprodávají. Ovšem varianty v nabídce pod nimi již volbu manuálu umožňovaly. Jenže se třemi pedály by Porsche nově nepočítalo již vůbec, jakkoli třeba v Americe jde o volbu preferovanou většinou kupců. A stejně tak by logicky kvůli bateriím (ať již elektromobilu či hybridu) byla minulostí i nízká hmotnost, což by asi nevyvážil ani nárůst výkonu.
Ve větším Porsche 911 GTS totiž ústrojí dává k dobru 541 koní, tedy o jednačtyřicet kobyl více, než měl na kontě atmosférický čistě spalovací čtyřlitr Caymanu GT4 RS. Aby rodina 911 zůstala hierarchicky usazená nad modely 718, muselo by u motoru dojít k odladění, aby neohrozil prodeje svého sourozence. I kdyby mu tedy zůstalo třeba 520 koní, mohl by být rázem pomalejší než předchůdce - a jak je patrné u nového BMW M5, něco takového zákazníci nedávají.
Lze tak sice chápat, že využití již vyvinutého motoru by Porsche pomohlo snížit náklady a zároveň zkrátit dobu, jaká je potřeba k uvedení takové novinky na trh. Jenže při kritice, jaké se hybridní GTS dočkává, mohou hybridní Boxster a Cayman jen stěží zabodovat u těch, u kterých mají bodovat především - u nadšenců, u puristů. Máme tu tedy logické východisko, ale takové, které zákazníky znovu leda naštve. Neměl by už Blume Zuffenhausen opustit a předat veslo někomu, kdo toto bude chápat i bez dalšího vysvětlování?
I sázka na hybridizaci se ukázala být v případě Porsche 911 odmítanou. U nových generací Boxsteru a Caymanu na tom stěží bude lépe. Foto: Porsche
Zdroj: Autocar
