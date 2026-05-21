Porsche si vzalo zpátky rekord okruhu s dekádu starým autem. A počkejte, až představí nové
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Německá automobilka dál dokazuje, že minimálně svého času byla tak nad věcí, že i když jí dnes konkurence dokáže překonat, může vzít klidně pořád to samé auto a jen s aktuálním obutím vrátit ránu. Snad to není rána poslední.
Pneumatiky jsou to jediné, čím se auta opírají do vozovky, a mají naprosto zásadní vliv na fungování auta. Jistě, ze Škody neudělají sebelepší pneu Ferrari, z Ferrari ale mizerné obutí škodovku udělat může. A naopak špičkové obutí může schopnosti nadaného auta posunout ještě dál. Od pneumatik se zkrátka možnosti auta odvíjí víc, než si je spousta lidí ochotna připustit.
Výrobci pneumatik navíc své produkty soustavně vyvíjejí, a tak jsou jejich možnosti s každou generací zase o něco dál. Ve srovnání s původním obutím pak často i letité auto rázem překonává samo sebe a tím klidně i novější vozy, které jej v mezičase pokořily. Naplno to koneckonců v roce 2024 prokázal německý magazín Sport Auto, který vzal Porsche Carrera GT, tedy supersport z roku 2004, a někdejší pirellky P Zero nahradil michelinkami Pilot Sport Cup 2.
Carrera GT původně s Walterem Röhrlem, tedy jedním z nejlepších závodníků historie, zvládla Nürburgring za 7 minut a 28 sekund. Tovární jezdec Jörg Bergmeister ovšem s novým obutím stlačil čas na 7 minut a 12,69 sekundy. Moderní obutí tedy na 20,8kilometrovém okruhu zvládlo ušetřit neskutečných 16 sekund. A to je nutné se ptát, jestli by náhodou Röhrl nebyl rychlejší než jeho kolega. Ten měl navíc menší tovární podporu, neboť spolu s ním dorazili do pohoří Eifel jen technici týmu Manthey.
Nově si přitom prakticky všichni výše jmenovaní dali dostaveníčko na americkém okruhu Road Atlanta. Tam po léta drželo rekord trati mezi silničními auty Porsche 911 GT2 RS, letos jej však překonal Chevrolet Corvette ZR1. Automobilka však kupé osadila kitem Manthey, pneumatikami Michelin Pilot Sport Cup 2 R N0, a za volant posadila Bergmeistera. Ten dosáhl času 1 minuta a 22,649 sekundy, čímž o 0,2 sekundy překonal americký supersport s 1 079 koňmi. A o 2,2 sekundy i původní čas GT2.
Jen u toho ovšem nezůstalo, neboť Porsche sebou do Atlanty přivezlo také modely 911 GT3 RS a 911 GT3. Také v těchto případech pak bylo možné počítat s kitem Manthey, který první zmíněné verzi dodává přítlak až 1 000 kg. Bergmeister tak okruh zvládl objet za 1 minutu a 23,932 sekundy, což je pro změnu rekord mezi vozy s atmosférickým motorem. GT3 je pak jen o chlup pomalejší (1:24,639), ovšem i tak poráží předchozí generaci o 1,8 sekundy. Mimo jiné právě díky modernímu obutí.
Bergmeister ocenil hlavně nové nastavení podvozku u všech tří aut, které zvládalo pohlcovat veškeré nárazy od místy hrbolatého okruhu. S vyšším přítlakem přitom mohl držet v zatáčkách vyšší tempo a akcelerovat daleko dříve. Znovu tak vlastně bylo prokázáno, že dekádu stará či klidně ještě starší auta mají nadále co říct, dokonce i ve srovnání s modernou, která je dvakrát výkonnější. Jenže je také mnohem těžší, a právě na hmotnosti na okruzích hodně záleží. Maskováno to ale bývá i vývojem, jakého dosáhli výrobci pneumatik, tady se zas jednou ukázala realita.
Porsche znovu ovládlo okruh Road Atlanta, přičemž mu k tomu stačil skoro dekádu starý supersport. Kromě 911 GT2 RS si ovšem své ostruhy vysloužily také verze GT3 RS a GT3, pokaždé v kombinaci s kitem Manthey. Foto: Porsche
Zdroj: Porsche
