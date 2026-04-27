Porsche si za svůj Taycan účtuje 2,8 milionu korun, Číňané prodávají tohle jen za ďábelských 666 tisíc
před 4 hodinami | Petr Prokopec
A pak se divte, že německé automobilky zachází na úbytě. Tohle je téměř dokonalá obdoba Porsche, která zachází tak daleko, že je k mání dokonce i jako kombík. Ten páruje až 590 koní s maximálně 1694litrovým zavazadelníkem, co víc si za danou cenu přát?
Je nad slunce jasné, že typický zákazník Porsche nevolí mezi produkty této značky a levnými čínskými alternativami. Takové lákají spíše tu klientelu, která by sice raději nakupovala vozy z Zuffenhausenu, ovšem protože na ně nemá, vezme zavděk jejich náhradou. Neznamená to však, že by se za svou volbu musela stydět. Čínské automobilky ušly obrovský kus cesty, během které dohání i náskok západních značek v oblasti spalovací techniky. V případě elektrického pohonu jsou pak tak daleko, že si s tvůrci elektrických Porsche mohou tykat.
Dokazuje to i právě čínský SAIC, který se před pár týdny poprvé pochlubil svou kopií elektrického Taycanu. A nezůstalo jen u jedné verze, svůj elektromobil Z7 nabídne i jako kombík s označením Z7T. Zatímco však originál s logem Porsche v Číně startuje na 918 tisících juanů, tedy na 2,8 milionu korun (a u nás stojí od velmi podobných 2,63 milionu Kč), alternativa z pera SAIC je nakonec k mání ještě levněji, než se čekalo. Na méně praktický model totiž zákazníkům postačí jen 219 800 CNY neboli ďábelských 666 tisíc Kč což je cena jen trochu lepší než základní Škody Octavia. Tedy u nás, v Číně česká značka potupně končí.
Z7 přitom v základní výbavě Max disponuje vzadu usazeným elektromotorem naladěným na 359 koní a bateriemi o kapacitě 81 kWh. S těmi má dojezd činit 732 km, vypočítán je ovšem dle hodně velkorysého cyklu CLTC. S tím SAIC operuje i u dalších variant, kdy Z7 Max+ počítá se stejnou jednotkou, ovšem spárovanou s bateriemi o kapacitě 100 kWh, jež má vystačit na 905 km. Toto provedení stojí 249 800 CNY (zhruba 759 tisíc korun), o řád výš je pak Z7 Ultra se dvěma elektromotory, 590 koňmi, stovkou za 3,4 sekundy, dojezdem 791 km a cenou 299 800 CNY (asi 910 tisíc Kč).
Co se týče kombíku Z7T, ten je pokaždé o 10 tisíc yuanů neboli o 30 500 korun dražší. Jeho praktičtější karoserie pak dojezd snižuje o přibližně 20 kilometrů. Pobrat ovem dokáže 565 litrů nákladu v základu a 1 694 litrů při sklopených sedadlech. Při plném obsazení sedadel či zavazadelníku je pak třeba počítat s hmotností 2 765 kg, i přes pětimetrovou délku tedy čínský kombík podobně jako spřízněný sedan nejsou až tak těžkými vozy, jako je tomu u evropských elektromobilů, třebaže lehké rozhodně nejsou.
SAIC totiž modely Z7 a Z7T vyvinulo pod křídly aliance HIMA, jejíž součástí je i Huawei. To je dodavatelem softwaru, který čínští výrobci mohou plně využívat, obě novinky tak dostaly do vínku i střešní LiDAR jakožto součást standardní výbavy. Umožnit má přitom autonomnímu systému, aby rozpoznal i 14 centimetrů velké objekty na vzdálenost až 122 metrů, a to i v noci. Mimo to lze počítat s head-up displejem, stejně jako s úzkým digitálním přístrojovým štítem a centrální obrazovkou multimédií, na kterou jsou dle čínských zvyklostí soustředěny všechny funkce.
Elektrické novinky Z7 a Z7T od SAICu startují níž, než se předpokládalo. Kombík tak dokáže levně nabídnout kombinaci působivé dynamiky, velkého zavazadelníku a přijatelných cen, ve srovnání s téměř stejně vyhlížejícím Porsche Taycan rozhodně. Foto: SAIC
Zdroj: SAIC
