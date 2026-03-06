Porsche si za takové auto účtuje 2,8 milionu Kč, čínský partner VW prodává vlastní kopii za 750 tisíc
Petr ProkopecČlověk se při pohledu na tohle auto musí ptát, jak moc se za Číňané musí přemáhat, aby každé jejich nové auto nebylo kopí toho, co známe odjinud. Občas totiž pořád „ujedou” a vrátí se k praxi na které vyrostli.
Čínskou automobilku SAIC Motor máme zafixovanou hlavně jako majitele britského MG Motor. Značek pod ní ovšem historicky spadá daleko víc a loni se firma rozhodla ještě intenzivněji zatopit pod kotlem. Číňané se totiž rozhodli, že podobně jako Seres Group, Chery, BAIC BluePark a JAC Group uzavřou partnerství s technologickou společností Huawei. Ta zmíněným výrobcům dodává software, stejně jako se podílí na produktovém plánování či kontrole kvality. A Číňanům se takto pod aliancí HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) daří, už loni dosáhli na 589 107 prodejů.
SAIC Motor pro tento partnerský svazek stvořilo značku SAIC, příliš duchaplnosti tedy vedení neprojevilo. Poměrně hodně to připomíná Audi a jeho AUDI, tedy levnější značku určenou pro Čínu, která se musí obejít bez čtyř navzájem propojených kruhů na přídi, zádi a volantu. Není to ovšem náhoda, neboť na tomto projektu Audi právě se SAICem spolupracuje. Ostatně na uzavření partnerství mezi koncernem Volkswagen a SAIC Motor došlo již v roce 1984, od té doby se tedy Audi mnohým kouskům naučilo.
Číňané oproti tomu nově dokázali, že na přísloví „starého psa novým kouskům nenaučíš“ skutečně něco je. Výrobci z Říše středu totiž byli dlouho nechvalně známí tím, jak neoriginálně přistupovali k designu svých aut. Jednoduše si vyhlédli nějaký populární vůz západní značky a ten zkopírovali pomalu do posledního detailu. Žaloby se pak obávat nemuseli, neboť zahraniční automobilky až přespříliš toužily po největším trhu světa. A proto na nějakou ochranu duševního vlastnictví příliš nedbaly.
To jim do nějaké chvíle i mohlo procházet, neboť čínská produkce byla vnímána jako levná alternativa k západním originálům, kterým technologicky nesahala ani po kotníky. Jenže tak tomu již dávno není, především v oblasti elektrického pohonu jsou Číňané daleko. S cenami se však nadále drží u země. A protože se v mezičase změnilo publikum a starší zákazníky toužící po zahraničních vozech nahradili mladší, který naopak touží po domácích produktech, mají čínští výrobci stále větší úspěch.
SAIC se nyní zjevně rozhodlo otestovat, zda Číňané víc potřebují VW, nebo Němci víc potřebují je. Přišlo totiž s novými modely Z7 a Z7T, které jsou tak okatými kopiemi Porsche Taycan a Taycan Sport Turismo, že by je nejspíše od originálů nepoznali ani mnozí zaměstnanci německé automobilky. Máme tu totiž stejnou příď i záď, podobné tvary světlometů a dokonce i identické výdechy za předními koly. Pod kapotou se pak nachází též elektrický pohon.
Technická data zatím SAIC nedalo do placu a interiér ukázalo jen náznakem s pomocí jakýchsi náhledů níže. Nač ovšem lze vsadit, to je o poznání nižší cena, neboť zatímco Taycan v Číně startuje na 918 tisících CNY (2,8 milionu Kč), kopie od SAICu má startovat jen na 250 tisících juanech. Tedy asi na 750 tisících korunách. Za tyto peníze pak Z7 a Z7T nabídnou v některých ohledech dokonce víc než Taycan, neboť se u nich počítá s vyšší úrovní autonomního řízení. Potvrzuje to koneckonců střešní LiDAR, který je skutečně tím jediným vizuálním odklonem. Číňané totiž obšlehli i design litých kol, jakkoli ne přímo od Taycanu - inspirací jim byl tomuto modelu předcházející koncept sériového modelu zvaný Mission E.
Jsme nyní skutečně zvědavi, co tato dvojice způsobí v Německu. Problémem pro VW ovšem je, že SAIC nyní skutečně potřebuje - jeho neochvějná pozice v Číně se totiž zhroutila. Podobně je na tom ovšem v Říši středu také Porsche, které dokonce uvažuje o tom, že prodeje elektrických modelů na tomto trhu zcela odpíská. Tak to by pak ani nevadilo, kdyby se tam „Taycan” prodával v této podobě, ne?
Člověk se vážně musí ptát, co by si Číňané všechno troufli, kdyby nebyli pod tlakem takové věci nedělat - teď pod ním jsou a ejhle...
Máte pocit, že se díváte na Porsche Taycan a Taycan Sport Turismo? Nedivíme se vám, Číňané tuto dvojici skutečně okopírovali skoro do posledního detailu bez nejmenšího uzardění. Foto: SAIC
Zdroj: SAIC
