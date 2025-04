Porsche skutečně vytáhlo na nejnáročnější okruh světa 911 s manuálem. A je rychlejší než doteď s automatem před 6 hodinami | Petr Miler

Udělat něco takového zkraje roku 2025 zní jako slušný anachronismus, Porsche ale dobře ví, co dělá. Jeho 911 s ručním řazením je pořád ohromně populární a tento počin jí na atraktivitě jen přidá, zvlášť když kolo nebylo dokonalé.

Může to znít jako paradox, ale čím jsou sportovní auta rychlejší a dokonalejší, tím větší reklamu dělají těm pomalejším a nedokonalejším. Proč? Protože optikou vnímání normálního automobilového nadšence, který si ani neumí libovat v tom, že nějakou zatáčku projede 217 km/h místo 212 km/h a jeho vůz z beztak absurdně okruhového času schopen ubrat další 3 desetiny sekundy, už ona rychlost a dokonalost nepředstavuje od určité hranice žádnou hodnotu.

Pokud jste si prošli nějakou automobilovou evolucí a neměli jste to štěstí, že vám rodiče jako první auto v 18 letech koupili Ferrari, pak to dost možná znáte sami. Začnete nízko, jdete výš, rychlost je zajímavá, schopnost auta obstát při okruhových jízdách též, pokud se ale během pár let či dekád dostanete od nějaké tuctové škodovky byť „jen” k novému BMW M3, zjistíte, že zábava v zásadě skončila.

Bylo hezké se posouvat, bylo hezké nacházet nová maxima, ale v určitou chvíli už moc není kam jít, zvlášť když si váš bratr neříká Max Verstappen. Teď máte pod zadkem víc jak 500koňovou střelu klidně s pohonem všech kol a semi slicky, která bude kdekoli na okruhu tak rychlá, že toho dost možná ani nevyužijete. Jsou i rychlejší auta, jistě, ale už ne o moc a je otázkou, zda jejich potenciál ještě budete schopni využít, protože se v některých ohledech nachází už poblíž vůbec fyzické schopnosti některých z nás takovou rychlost zvládat, jak nedávno velmi trefně poznamenalo dokonce i Ferrari. Je pak těžké nacházet uspokojení v tom, že váš čas se zlepší z 2:01,36 na 2:00,57, však co vám to dá? Vyfotíte se s tím? A pak?

Tohle je ten hlavní důvod, proč dnes mezi nadšenci znovu bují zájem o auta s ručním řazením - protože rychlost přestala být pro mnohé relevantní. Uspokojení spíš nachází v ovládnutí méně poddajného stroje, než jsou ty s téměř dokonale fungujícími automaty. U těch už opravdu můžete hledat jen poslední desetiny okruhových časů, což některé uspokojuje a nemáme problém to chápat. Víc ale chápeme ty, kterým je to stále více ukradené a větší zábavu nachází za volantem poněkud „analogovějších” aut, které vyžadují více vašeho zapojení a dávají prostor k hledání mnohem větších mezer pro vaše vlastní zlepšení.

Ne každá automobilka to chápe, u Porsche ale pořád existují lidé, kteří tomu rozumí a drží v nabídce vozy jako 911 GT3 s manuální převodovkou. Dosavadní informace o jejím inovovaném provedení byly poněkud hořkosladké, neboť i když přišla také s vítanými novinkami, leitmotivem se stalo přiškrcení auta kvůli emisním limitům mj. čtyřmi katalyzátory, které automobilka zamaskovala zkrácením stálého převodu. Ruční řazení vozu ale zůstalo a šéf vývoje auta Andreas Preuninger dal nedávno najevo, že právě manuální verzi z hecu vezme na Severní smyčku Nürburgringu, aby světu ukázal její přednosti. A zjevně nepřeháněl.

Porsche tak v případě faceliftované 911 992 GT3 vytáhlo na nejnáročnější okruh světa právě manuální verzi a díky pozitivním modifikacím provedeným s faceliftem na něm byla dokonce rychlejší než GT3 stejné generace před faceliftem s automatem PDK. „Přestože víme, že varianta s PDK je výrazně rychlejší, zajeli jsme oficiální čas na kolo s manuální šestistupňovou převodovkou. I bez automatického, superrychlého a přesného řazení PDK a s konvenčním diferenciálem (namísto elektronicky řízeného diferenciálu s omezenou svorností), zkrátil nový model 911 GT3 čas svého předchůdce s PDK přibližně o 3,6 sekundy,” říká k věci Preuninger.

Auto se tak dostalo ve verzi s paketem Weissach a pneumatikami Michelin Pilot Sport Cup2 R s časem dokonce pod 7 minut na 6:56,294 minuty, což je mimochodem nový rekord trati pro silniční vozy s ručním řazením, který dosud držel asi o 10 sekund pomalejší Dodge Viper ACR. Video z celé jízdy můžete vidět níže a samo vám nakonec nejlépe ukáže, proč „stále více zákazníků modelu 911 GT3 volí šestistupňovou manuální převodovku”, jak podotýká znovu Preuninger. Testovací pilot Jorg Bergmeister totiž i v tomto rekordním kole udělá dost chyb, jejichž eliminace by mohla čas klidně o pár dalších sekund zlepšit.

Že při podřazování nepoužívá dvojité vyšlapávání spojky je spíš věc přesnosti a zřejmě nanejvýš pár ztracených desetin sekundy kvůli zbytečnému zaměstnávání synchronů. Opakovaně ale také naráží na omezovač otáček, což je velký faux pas, stejně tak máme pocit, že nevyužívá vždy optimálně ideální rozsah otáček motoru. Z videa je vůbec patrné, že přednost automatů dnes není ani tak v samotné rychlosti řazení jako spíše v počtu převodových stupňů a schopnosti nedělat podobné chyby, ale znovu - zajedete kolo s PDK a co? Máte prostor k marginálním zlepšením. Tady máte klidně sekundy nedokonalosti, které můžete dokola a dokola zkoušet odstraňovat zlepšováním vlastní techniky řazení i hledání prostoru k lepšímu využití potenciálu auta volbou různých převodů a otáček na různých místech trati. To hned tak neomrzí, podívejte se na to sami, dokonce i na videu je to větší zábava.

Porsche má u nás velké plus za to, že se s 911 GT3 s manuálem na Nordschleife vydalo a ukázalo vlastně její lákavé nedokonalosti. O tom to je, obliba manuálů není věcí rychlosti, které mají moderní superauta už chvíli na rozdávání. Foto: Porsche

