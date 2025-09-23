Porsche spustilo lavinu, další koncernová značka mění svou budoucnost z elektrické na spalovací mávnutím proutku
Petr MilerPořád ještě alespoň trochu prozíravé automobilky si po fiasku Porsche správně kladou otázku: Pokud to nefungovalo jim, proč by zrovna nám mělo? Nikdo další nechce přijít na buben stejným způsobem, a tak plány mění dřív, než bude pozdě.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Porsche spustilo lavinu, další koncernová značka mění svou budoucnost z elektrické na spalovací mávnutím proutku
před 7 hodinami | Petr Miler
Pořád ještě alespoň trochu prozíravé automobilky si po fiasku Porsche správně kladou otázku: Pokud to nefungovalo jim, proč by zrovna nám mělo? Nikdo další nechce přijít na buben stejným způsobem, a tak plány mění dřív, než bude pozdě.
Jednoznačně největší automobilovou událostí posledních dnů je totální elektrická kapitulace Porsche. Perla německého automobilového průmyslu se už nějaký čas potácí v problémech, které nejnázorněji dokumentuje nedávné vykopnutí firmy z prestižního DAXu. Nedá se říci, že by si problémů nebyla vědoma a nedělala nic, přesto jsme museli opakovaně konstatovat, že jedná příliš pomalu a příliš málo razantně.
Kdysi pohádkové zisky firmy letos padnou v nejlepším případě kamsi k nule a s očekávanými novinkami pro další roky žádné lepší vyhlídky neexistují. Automobilka tak neměla na co čekat, zvolila jednoznačně špatnou cestu, po které mohla dál pokračovat jen do zapomnění. Lidé řekli jasné ne jejím nepovedeným elektrickým nápadům a nemáme pocit, že by její až neuvěřitelně nesmyslné hybridní novinky z fleku odmítnuté tradiční klientelou mohly dopadnout dramaticky lépe. Vzhledem k tomu, jak dlouho trvá v automobilovém světě přehodit výhybku, Němci prostě neměli ten luxus se další dva tři roky rozhlížet a čekat na zázrak. Však i pokud by začali jednat hned, budou si ještě léta jen lízat rány. Přesto váhali.
Až prohlubující se problémy je donutily naplno stisknout panické tlačítko a to, co zprvu vypadalo jen jako změna konstrukce nové vlajkové lodi značky, nakonec pramenilo v kompletní změnu strategie. Velké elektrické SUV nebude, místo toho bude spalovací, jen elektrické menší sporťáky nebudou, přijdou i spalovací, konec spalovacích modelu Panamera a Cayenne, nepřijde, dorazí nové generace, a nad vším se skví plánované spalovací a hybridní verze Macanu. Porsche prostě přešlo ze „skoro jenom elektromobily” na „skoro žádné elektromobily” během jednoho dne a nikdo neříká, že je to konec. Jakmile vrátíte do své nabídky konkurenční alternativy, což dosud automobilka nezamýšlela, může se ukázat, že elektrickou cestou nepůjdou ani ti, kteří by ji aspoň bez možnosti jít jinudy vzali na milost. A kdo bude držet v nabídce varianty vyhledávané jednotkami procent kupců?
Jako by to samo o sobě nebylo významné, má tento krok ještě dvě zásadní sekundární konsekvence - jednu spíš morální a jednu faktickou. V případě té první platí, že Porsche, jakkoli podle nás pořád jednalo pozdě, je první velkou automobilkou, která k takto razantní změně přistoupila. A to pokládá otázky jiným výrobcům, i těm velmi „hujerským” - pokud si tohle nemohlo dovolit Porsche se svými skoro nekonečnými maržemi a bohatými zákazníky, kteří se svými auty častěji nikam nejezdí než jezdí, můžeme si to dovolit my? A tím spíš si takovou otázku musí pokládat někdo, kdo prodává auta obyčejným lidem, kteří musí jezdit, navíc s marží 2,5 %. Další věcí je, Porsche táhlo podstatnou část elektrického vývoje celého koncernu VW, který se nyní pod jeho taktovkou neodehraje. A tak jeho technika nebude k dispozici ani pro jiné.
Obojí dopadá na značku Bentley, která byla kdysi posedlá zachováním motorů V12 (resp. W12) v nabídce, než se stala posedlá jejich zabitím a nahrazením elektrickým pohonem. Také ona musela už párkrát částečně couvnout, neboť to pohřbívalo její prodejní i ekonomické výsledky, ani ona ale dosud neudělala velký krok jinam. Její odklad úplného přechodu na elektrický pohon z roku 2030 na 2035 jsme označili za absurditu a výsměch, bylo to jako říci, že do zdi nenabouráte ve 200 km/h, ale jen ve 150 km/h a bude to „fajn, fajnový”. Teď už ale firma musela skutečně zastavit.
Jak informuje Autocar, nový šéf Bentley Frank-Steffen Walliser, mimochodem bývalý ředitel vývoje u Porsche, neváhal ani celý jeden den a oznámil, že elektrické plány Bentley jsou definitivně u ledu jako obchodně i technicky neschůdné.
Vzhledem k tomu, že Bentley sdílí platformy, pohonné jednotky a další klíčové technické komponenty s Porsche, nemůže firma dál mířit úplné elektrifikaci, i kdyby cokoli. Navíc - a to je od počátku ten hlavní problém - její klienti o nic takového nestojí. Přijdou tak dokonce čistě benzínoví nástupci všech klíčových modelů (Bentayga, Continental GT a Flying Spur), kteří budou k dispozici i po roce 2035. A to původně měly o mnoho dříve dorazit jen verze, které budou nanejvýš plug-in hybridní.
Walliser tuto změnu komentuje tak, že „trh s luxusními vozy se dnes hodně liší od doby, kdy jsme oznámili Beyond100 (strategie přechodu jen na elektrická auta do roku 2030, pak 2035 - pozn. red.)”, což lze označit v lepším případě za diplomatické, v horším za lživé. Chutě zákazníků se během posledních pár let nezměnily prakticky nijak, tohle je něco, co se nemění z roku na rok, to se jen zákazníků automobilky přestaly ptát. A oni jim to vrátili i s úroky.
„Elektrifikace zůstává naším cílem, ale musíme s sebou vzít i naše zákazníky,” říká dnes smířlivěji Frank-Steffen Walliser. Budiž, ale jak někoho mohlo někdy napadnout jet bez nich? Varujeme roky den co den, že bez zákazníků to nikdy nepůjde, objevit takovou souvislost v září 2025 je tragikomické. Ale jako vždy platí - lepší pozdě nežli později, Bentley aspoň vyndalo nohu z pasti dřív, než secvalka...
I nová Bentley vsadila na v zásadě nesmyslné plug-in hybridní pohony s cílem stát se jen elektromobily. Teď už to neplatí, ani pro rok 2030, ani pro rok 2035. Neplatí to vůbec, přijdou nové čistě spalovací modely. Foto: Bentley
Zdroje: Bentley, Autocar
Bleskovky
- Jediný déšť proměnil parkovací garáž v jezero, naráz zničil přes 270 i vzácných a cenných aut
včera
- Požár kamionu převážejícího supersporty pohřbil auta za víc jak 30 milionů, z většiny nezbylo vůbec nic
21.9.2025
- Řidič s ukradeným autem skočil přes zvedací most, aby unikl policii. Nikdo z policistů si to netroufl napodobit
20.9.2025
Nejnovější články
- Porsche říká, že hledá cesty, jak nabídnout víc 911 s manuálem hned poté, co ho vzalo téměř všem verzím
před hodinou
- Čínský soupeř Škody Octavia se ukázal v nové generaci. Na ještě větší auto za 250 tisíc Kč působí až magicky krásně
před 3 hodinami
- Suzuki dalo po dekádách sbohem svému dosavadnímu logu, samurajské S už nikdy nebude jako dřív
před 4 hodinami
- První moderní Rolls-Royce Phantom dnes můžete mít překvapivě levně, pro první majitele je finanční katastrofou
před 6 hodinami
- Porsche spustilo lavinu, další koncernová značka mění svou budoucnost z elektrické na spalovací mávnutím proutku
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- Detektory policejních radarů 09.23. 13:14 - Brus
- Politický koutek 09.23. 10:39 - Předseda
- Lampárna (stěžovatelna) 09.22. 16:34 - Brus
- Auto kolem 500tis.Kč 09.22. 13:25 - M.Z.
- Jaké auto doporučíte do 700 tis.? 09.22. 11:24 - MarekSvoboda
- BMW Divize 09.22. 10:35 - pavproch
- Nejlepsi silnice v Ceske republice ( + SK) 09.21. 22:12 - Truck Daškam
- IT poradna 09.21. 14:12 - pavproch