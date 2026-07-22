Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal

„Ježišmarjá, přece si nebudeš kupovat troje stejné šaty!” padlo kdysi v jednom slavném českém filmu. A co takhle čtyři stejná auta? Partnerka tohoto muže se zjevně bude muset vypořádat i s tím.

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Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal

před 7 hodinami | Petr Miler

Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal

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Foto: Porsche

„Ježišmarjá, přece si nebudeš kupovat troje stejné šaty!” padlo kdysi v jednom slavném českém filmu. A co takhle čtyři stejná auta? Partnerka tohoto muže se zjevně bude muset vypořádat i s tím.

Před sebou máme čerstvá čísla dokumentující prodeje evropské jednotlivých modelů aut za první polovinu letošní roku z dílen Data Force a Porsche Taycan může na jejich základě slavit nový smutný milník. V červnu dosáhlo už jen na pouhých 409 dodaných aut za měsíc, účet za celý první půlrok má podobu 2 890 prodejů. V obou případech jde o historická minima, které z tohoto kdysi docela žádaného modelu dělají jeden z největších propadáků v historii Porsche.

Měsíční prodeje tedy dál meziročně klesají o víc než 25 procent, půlroční jsou dole o další pětinu. Není tedy divu, že se o Taycanu hovoří jako žhavém kandidátu na odstřel v rámci ohlášené modelové čistky koncernu VW, držet při životě takový propadák nedává valný smysl. I v tomto případě ale platí, že každé zboží má svého kupce. A zatímco naprostá většina potenciálních kupců Taycan nekupuje vůbec, někteří si jej pořizují po houfech.

Porsche se právě pochlubilo tím, že jednomu ze svých klientů dodalo Taycan rozsáhle modifikovaný v rámci programu Sonderwunsch. To by samo o sobě bylo zajímavé, celému případu ale na pikantnosti dodává, že dotyčný, švýcarský zákazník s pozoruhodným zázemím kdesi nad jedním ze švýcarských jezer, měl v garáži ještě před dodáním tohoto stroje tři jiné Taycany. Už tím vyrovnal Bohumila Stejskala a jeho slavné troje stejné šaty, čtvrtým stejným autem ho ale jednoznačně posílá do zapomnění.

K čemu někomu jsou či budou čtyři totožná auta totožné generace, je mimo naše chápání, zvlášť pokud tak rychle ztrácí na ceně a nejde je brát jako cokoli sběratelského, ale to pro dnešek nechme být. Oním čtvrtým vyvoleným se v každém případě stal vrcholný Taycan Turbo GT, který si majitel nechal vyšperkovat do vážně vkusné podoby.

Auto si tedy nechal nalakovat barvou Nordic Gold Metallic, která se v nabídce Paint To Sample od Porsche objevila poprvé s devětsetjedenáckou generace 997. O kontrast s výrazným zlatým odstínem se stará černá barva na vnějších zpětných zrcátkách, B-sloupcích, spoileru a 21palcovćh kovaných kolech.

Kabina vozu je o něco decentnější, když sedadla jsou potažena kombinací černé a šedé látky s šedou kůží a černým Race-Texem. Nechybí kontrastní prošívání v řada nápisů Turbo GT, některé v barvě karoserie, které dostalo i pár dalších prvků. A nepřehlédnutelní jsou i béžové bezpečnostní pásy.

Za nás sympatická kombinace, do očí ale nakonec bije hlavně představa používání čtyř stejných aut. A zrovna Taycanů. Ale když si své fanoušky našla i hudební tvorba Štěpána Turka, proč ne Porsche Taycan...


Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal - 1 - Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch 4 pro 1 cloveka 01Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal - 2 - Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch 4 pro 1 cloveka 02Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal - 3 - Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch 4 pro 1 cloveka 03Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal - 4 - Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch 4 pro 1 cloveka 04Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal - 5 - Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch 4 pro 1 cloveka 05Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal - 6 - Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch 4 pro 1 cloveka 06Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal - 7 - Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch 4 pro 1 cloveka 07Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal - 8 - Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch 4 pro 1 cloveka 08Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal - 9 - Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch 4 pro 1 cloveka 09Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal - 10 - Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch 4 pro 1 cloveka 10Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal - 11 - Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch 4 pro 1 cloveka 11Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal - 12 - Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch 4 pro 1 cloveka 12Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal - 13 - Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch 4 pro 1 cloveka 13Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal - 14 - Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch 4 pro 1 cloveka 14Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal - 15 - Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch 4 pro 1 cloveka 15Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal - 16 - Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch 4 pro 1 cloveka 16Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal - 17 - Porsche Taycan Turbo GT Sonderwunsch 4 pro 1 cloveka 17
Tohle je hezky poskládaný Tayan, bez debat, navíc v atraktivním provedení Turbo GT. Ale čtyři bychom si opravdu nekoupili... Foto: Porsche

Zdroje: Porsche, Data Force

Petr Miler

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