Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal
Petr Miler„Ježišmarjá, přece si nebudeš kupovat troje stejné šaty!” padlo kdysi v jednom slavném českém filmu. A co takhle čtyři stejná auta? Partnerka tohoto muže se zjevně bude muset vypořádat i s tím.
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Porsche Taycan nekupuje už skoro nikdo, tento muž si ale pořídil hned čtyři. A není to Bohumil Stejskal
před 7 hodinami | Petr Miler
„Ježišmarjá, přece si nebudeš kupovat troje stejné šaty!” padlo kdysi v jednom slavném českém filmu. A co takhle čtyři stejná auta? Partnerka tohoto muže se zjevně bude muset vypořádat i s tím.
Před sebou máme čerstvá čísla dokumentující prodeje evropské jednotlivých modelů aut za první polovinu letošní roku z dílen Data Force a Porsche Taycan může na jejich základě slavit nový smutný milník. V červnu dosáhlo už jen na pouhých 409 dodaných aut za měsíc, účet za celý první půlrok má podobu 2 890 prodejů. V obou případech jde o historická minima, které z tohoto kdysi docela žádaného modelu dělají jeden z největších propadáků v historii Porsche.
Měsíční prodeje tedy dál meziročně klesají o víc než 25 procent, půlroční jsou dole o další pětinu. Není tedy divu, že se o Taycanu hovoří jako žhavém kandidátu na odstřel v rámci ohlášené modelové čistky koncernu VW, držet při životě takový propadák nedává valný smysl. I v tomto případě ale platí, že každé zboží má svého kupce. A zatímco naprostá většina potenciálních kupců Taycan nekupuje vůbec, někteří si jej pořizují po houfech.
Porsche se právě pochlubilo tím, že jednomu ze svých klientů dodalo Taycan rozsáhle modifikovaný v rámci programu Sonderwunsch. To by samo o sobě bylo zajímavé, celému případu ale na pikantnosti dodává, že dotyčný, švýcarský zákazník s pozoruhodným zázemím kdesi nad jedním ze švýcarských jezer, měl v garáži ještě před dodáním tohoto stroje tři jiné Taycany. Už tím vyrovnal Bohumila Stejskala a jeho slavné troje stejné šaty, čtvrtým stejným autem ho ale jednoznačně posílá do zapomnění.
K čemu někomu jsou či budou čtyři totožná auta totožné generace, je mimo naše chápání, zvlášť pokud tak rychle ztrácí na ceně a nejde je brát jako cokoli sběratelského, ale to pro dnešek nechme být. Oním čtvrtým vyvoleným se v každém případě stal vrcholný Taycan Turbo GT, který si majitel nechal vyšperkovat do vážně vkusné podoby.
Auto si tedy nechal nalakovat barvou Nordic Gold Metallic, která se v nabídce Paint To Sample od Porsche objevila poprvé s devětsetjedenáckou generace 997. O kontrast s výrazným zlatým odstínem se stará černá barva na vnějších zpětných zrcátkách, B-sloupcích, spoileru a 21palcovćh kovaných kolech.
Kabina vozu je o něco decentnější, když sedadla jsou potažena kombinací černé a šedé látky s šedou kůží a černým Race-Texem. Nechybí kontrastní prošívání v řada nápisů Turbo GT, některé v barvě karoserie, které dostalo i pár dalších prvků. A nepřehlédnutelní jsou i béžové bezpečnostní pásy.
Za nás sympatická kombinace, do očí ale nakonec bije hlavně představa používání čtyř stejných aut. A zrovna Taycanů. Ale když si své fanoušky našla i hudební tvorba Štěpána Turka, proč ne Porsche Taycan...
Tohle je hezky poskládaný Tayan, bez debat, navíc v atraktivním provedení Turbo GT. Ale čtyři bychom si opravdu nekoupili... Foto: Porsche
Zdroje: Porsche, Data Force
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