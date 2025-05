Porsche to „dokázalo”, už čtvrtý měsíc v roce prodeje nového elektrického Macanu meziročně klesají. Teď uznává: Chtěli jsme to, co zákazníci ne včera | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Tohle auto bylo po léta nejprodávanějším modelem značky, dnes jde na odbyt hůř než klasická 911. Především se ale prodává v menším množství než loni spalovací předchůdce, který byl v té době na trhu 10. rokem a prodejně v podstatě jen dožíval. Je to odzbrojující výsledek i pro firmu.

„Zrušit, zahodit a začít znovu,” to je závěr kolegova testu Porsche Macan Electric. Zní to příkře, když si jej ale pozorně přečtete, pochopíte, že jde pouze o realistický pohled na věc, který samotnému Porsche svého času zjevně chyběl - špatné auto to samozřejmě není, „jen” jaksi nepředstavuje řešení pro ty, kteří by si jej měli koupit. A tak jej ani nekupují.

Nečekali jsme zázraky, už od loňského října od dealerů víme, o kolik menší zájem o tohle auto ve srovnání s jeho dnes až ikonickým předchůdcem (i podle mě jde o komplexně nejlepší SUV, jaké kdy vzniklo) je, přesto jsme věřili, že jeho prodeje nějakou chvíli pofrčí slušně. Však už samo Porsche se musí snažit - a snaží - dostat auto do světa v maximálním možném počtu. Podívejte se, kolik demo vozů mají dealeři, kolik skladovek a předváděček se po Evropě prodává, kolik se jich objevilo v půjčovnách...

Navíc je tu jistě první vlna zájmu těch, kteří po mnoha letech ježdění s prvním Macanem chtěli konečně něco nového. Když se tohle všechno sečte a dá se to dohromady s tím, že spalovací Macan I loni touto dobou jen dožíval a po několikátém faceliftu - navzdory mé úctě k němu - vypadal v některých ohledech trochu poslední evoluce Wartburgu (prostě poznáte, když někdo začne cpát modernější prvky do generačně staršího auta), měl elektrický nástupce aspoň chvíli „valit” a prodeje značky posunout výš. I kdyby to bylo jen na rok nebo dva, jak Porsche mohlo čekat.

Ale nestalo se to.

Z vlastního okolí vím o čerstvém případu člověka, který si nakonec místo Macanu koupil raději Cayenne Coupe GTS a raduje se z toho, že má sice o něco větší, ale pořád lehčí auto - takhle smutné to je. Zjevně nebude sám, neboť před sebou máme čerstvě vydaná evropská (celosvětová jsou irelevantní, tam se pořád spojuje odbyt starší i novější generace) prodejní data jednotlivých modelů Data Force za letošní duben a první čtyři měsíce roku a nestačíme se divit. Porsche to totiž „dokázalo” a už tak brzy poslalo prodeje Macanu meziročně níž.

Za letošní duben tak bylo dodáno zákazníkům 2 388 aut oproti loňským 2 435 kusům. Je to početně drobný sešup, ale jeho morální rozměr je ohromný - novinka by dnes měla být prodejně nejméně o desítky procent jinde a jsme si zatraceně jisti, že by tam byla, kdyby Macan zůstal „normální” a ušitý podle představ klientů. Se svou pověstí a obrovskou skupinou dosavadních, vesměs velmi spokojených zákazníků by se musel prodávat jako housky na krámě. Normální ale nezůstal a takto smutně dopadl, přitom - podtrhněme znovu - starý Macan měl prodejní vrchol dávno za sebou. Zažíval jej už kolem let 2017 a 2018 jako tři čtyři roky prodávaný vůz.

Aby situace nebyla málo tristní, stala se ještě jedna věc - automobilka v Evropě prodala za duben dokonce víc 911, byť jen o dva vozy (2 390 aut). Macan jako pomalu mainstreamové SUV tak prodejně dostal nakopáno od úzkoprofilového sporťáku, který byl kdysi předurčen hrát vedle SUV a sedanů v nabídce Porsche x-té housle jako nějaký image dotvářející dinosaurus, na jehož bedrech stojí pověst značky. Teď se věci mají takto.

Že elektromobily Porsche jsou v hlubokém prodejním úpadku, ukazují ještě dvě věci - Taycan s 558 kusy ještě víc upadl oproti beztak nicotnému loňskému odbytu (602 aut) a málem jej překonala i dříve mnohem hůř prodávaná Panamera (552 aut). Derivát Taycanu v podobě Audi e-tron GT pak oslovil pouhých 190 kupců a stal se nejhůř prodávaným autem značky vůbec, pokořila jej dokonce i dožívající A8 (193 aut).

Jsou to drtivá, odzbrojující čísla, kvitoval ale můžeme aspoň to, že si Porsche - na rozdíl od mnoha jiných - neřeklo nic jako: „Čert vem zákazníky, budoucnost je elektrická!” Naopak, šéf Porsche na nedávné valné hromadě v podstatě kapituloval a dokonal změnu kurzu, jak shrnují kolegové z Motor1.

„Naším cílem bylo do roku 2030 prodávat víc než 80 % plně elektrických vozů,” řekl Blume na setkání s akcionáři. „Vzhledem k vývoji trhu to ale není realistické,” dodal záhy s tím, že fiasko Macanu vyžehlí spalovací novinkou. „V segmentu SUV pracujeme na nové modelové řadě. Na trh by se mohla dostat ke konci desetiletí - také se spalovacím a hybridním pohonem,” řekl.

Jak už dříve padlo, Porsche se nechalo zmást prvotními pozitivními signály a udělalo v návaznosti na to řadu strategických chyb. „Po silné úvodní fázi se ukázalo, že jsme o krok napřed před vývojem trhu,“ řekl Blume. „Proto nadále zaujímáme vyvážený přístup: Spalovací motory, hybridy a elektrické sportovní vozy,“ řekl dále.

Tyto chyby nebudou bez následků. Automobilka utratí letos 1,3 miliardy Eur (přes 32 miliard Kč) navíc oproti původnímu plánu, aby vyvíjela auta, se kterými už původně nepočítala. Okleštění nabídky o velmi žádané modely pak způsobí také razantní propad prodejů se vším, co s tím souvisí. Místo 300 tisíc aut ročně má firma prodávat jen kolem 250 tisíc vozů, čemuž přizpůsobuje vše od výrobních kapacity po ty prodejní. Blume tomu říká „restrukturalizace” a obnášet bude mj. propuštění asi 4 tisíc lidí (cca desetina všech zaměstnanců), zavírání dealerství i omezování provozu továren.

Člověk se musí ptát: Muselo to být? Odpověď jistě není třeba. Na druhou stranu je třeba kvitovat, že Porsche tahá za záchrannou brzdu ještě daleko před zdí a pokud neudělá další chyby, s respektem k přání klientů se z problémů během pár let vylíže. Dogmaticky smýšlející mateřský VW nic takového říci nemůže. A není v tom sám.

Elektrických Macanů se prodává letos tak málo, že už je na tom hůř než loni dožívající spalovací předchůdce a dokonce i hůř než aktuálně 911. Porsche to ví a aspoň nyní jedná - pozdě, ale přece. Foto: Porsche

Zdroje: Data Force, Porsche, Motor1, Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.