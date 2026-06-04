Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem

Nic proti gustu, jsou ale hranice kýčovitosti, za které by automobilka zacházet nemusela. Divize Sonderwunsch tentokrát stvořila něco tak bizarního, že vedle toho i dort pejska a kočičky vypadá jako vkusná záležitost.

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Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem

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Foto: Porsche

Nic proti gustu, jsou ale hranice kýčovitosti, za které by automobilka zacházet nemusela. Divize Sonderwunsch tentokrát stvořila něco tak bizarního, že vedle toho i dort pejska a kočičky vypadá jako vkusná záležitost.

Program Sonderwunsch umožňuje klientům Porsche, aby si nechali vyrobit auto přesně dle svých požadavků. Zakázková divize ovšem nezůstává jen u toho, velmi často realizuje také požadavky firemních partnerů. Loni se tak kupříkladu pochlubila speciální verzí modelu 911 GT3 Touring, která vypadala jako stvořená pro Čechy. Jinak bíle lakovanou karoserii totiž zdobil červený emblém dvouocasého lva. Toho má ovšem ve znaku i Lucembursko, kde bylo dealerství značky založeno v roce 1950. A právě na počest jeho 75. výročí unikátní vůz vznikl.

V Moldávii jsou kořeny značky o poznání kratší, tamní pobočka slaví teprve 15 let od svého založení. Znovu ovšem došlo na oslovení divize Sonderwunsch, která si znovu vzala na paškál 911 GT3 Touring. Jenže zatímco loňské kreaci jsme mohli jen zatleskat, v případě letošního zakázkového vozu si pochvalu raději odpustíme. Za snesitelný lze označit leda exteriér, v interiéru se Porsche vyřádilo takovým způsobem, že lidi se vkusem riskují trvalé poškození zraku. A pokud na to nedojde, pak žaludkem jim toto dílko hne určitě.

I proto asi začneme u karoserie, která má odkázat na letitou tradici výroby vína. Proto byla nalakována vpředu odstínem Viola Purple Metallic, zatímco záď zdobí barva Chromaflair Magic Magenta. Podobně zbarvená jsou také 20palcová přední a 21palcová zadní kovaná hořčíková kola s centrální maticí, zatímco napříč střechou a přední kapotou je vyveden odkaz na Strom života, tradiční to moldavský symbol. Automobilka na něj použila barvu Neodyme Porsche Gold.

Porsche uvádí, že jen lakem strávila divize Sonderwunsch 400 hodin, což jí můžeme věřit. A pokud by jej spojila s jednobarevným interiérem, stvořila by atraktivní kupé. Jenže než se tak stalo, si lidé, kteří pro ni pracují, přečetli pohádku o dortu pejska a kočičky. A rozhodli se, že uvnitř budou postupovat stejným způsobem. Zřejmě se totiž domnívali, že když dáte řadu křiklavých prvků na jedno místo, dosáhnete maximálního okouzlení publika.

V interiéru se totiž dochází na mísení kůže Lila a Ruby Star Neo, zatímco švy jsou vyvedení v odstínu Atacama Beige. Dále divize Sonderwunsch spárovala červenou a béžovou barvu u svého tradičního vzoru látky Pasha, přičemž pohyblivou šachovnicí jsou čalouněny středy sedadel, dveřní panely, přihrádka před spolujezdcem či zavazadelník. To ale ještě není vše, dále lze zmínit dřevo Paldao, ze kterého je hlavice manuálu a zadní části sedadel.

Po stránce mechanické nicméně již vše zůstává ve standardu, ostatně své pravomoci divize Sonderwunsch nikdy nepřekračovala. V její nabídce tedy čas od času najdete maximálně Powerkit, který sice výkon motorů zvýší, ovšem v podstatě jde o prvek doplňkové výbavy, který si může pořídit kdokoli s napěchovanými kapsami. Pro stávající GT3 se ovšem nenabízí, na zadní kola tedy míří 510 koní tak jako v sérii.


Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem - 1 - Porsche 911 GT3 Touring 2026 Moldavie 01Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem - 2 - Porsche 911 GT3 Touring 2026 Moldavie 02Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem - 3 - Porsche 911 GT3 Touring 2026 Moldavie 03Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem - 4 - Porsche 911 GT3 Touring 2026 Moldavie 04Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem - 5 - Porsche 911 GT3 Touring 2026 Moldavie 05Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem - 6 - Porsche 911 GT3 Touring 2026 Moldavie 06Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem - 7 - Porsche 911 GT3 Touring 2026 Moldavie 07Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem - 8 - Porsche 911 GT3 Touring 2026 Moldavie 08Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem - 9 - Porsche 911 GT3 Touring 2026 Moldavie 09Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem - 10 - Porsche 911 GT3 Touring 2026 Moldavie 10Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem - 11 - Porsche 911 GT3 Touring 2026 Moldavie 11Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem - 12 - Porsche 911 GT3 Touring 2026 Moldavie 12Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem - 13 - Porsche 911 GT3 Touring 2026 Moldavie 13Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem - 14 - Porsche 911 GT3 Touring 2026 Moldavie 14Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem - 15 - Porsche 911 GT3 Touring 2026 Moldavie 15Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem - 16 - Porsche 911 GT3 Touring 2026 Moldavie 16Porsche to tentokrát s tovární úpravou 911 opravdu přehnalo, výsledek vám nejspíš zacloumá žaludkem - 17 - Porsche 911 GT3 Touring 2026 Moldavie 17
Nové dílo divize Sonderwunsch slaví 15. výročí filiálky Porsche v Moldávii. O pastvu pro oči opravdu nejde, to spíš do jednoho z nich letí rána pěstí. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec

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