Porsche trvá na tom, že stvořilo nejlepší elektromobil světa. Je to ale nejhůř prodávané auto značky, za 2 roky přišlo o polovinu kupců

A možná ho skutečně stvořilo, ale sejde na tom vůbec, když zákazníci automobilce soustavně dávají najevo, že o nic takového nestojí? Firma to ví, přesto podle toho nejedná. Místo dalších bateriových nesmyslů by měla nedokončené elektrické projekty odpískat a uvědomit si, kde stojí.

Porsche před pár roky vsadilo na elektromobily prakticky všechno a dodnes se z toho tak úplně neprobralo. Bylo to nepochopitelné od prvního dne kvůli charakteru jejich aut i zákazníků, ještě víc nepochopitelné je to ale dnes, kdy je zejména v těchto sférách trhu cítit proti elektrickým autům stále větší odpor. Porsche se ale zachovalo jako další ze značek koncernu VW a chránit si chtělo jen ikonickou 911.

Postupem času se navíc ukázalo, že pozitiv spojených s tímto druhem aut je minimum a přirozený zájem publika o ně zůstává zanedbatelný. Spásou pro výrobce se nestala ani politická nařízení, neboť nikdy nezabrala tak moc, jak malovali. A jak se nyní ukazuje v USA, stačí vyměnit pár lidí ve vedení země a i dosavadní podpora mizí ze scény. Kromě toho má klientela navíc ještě tu možnost, že místo do showroomů zamíří do bazarů, kde si může svobodně vybírat, což je v případě bohatých lidí klíčové. Porsche tak rázem začalo ztrácet pevnou půdu pod nohama.

Jasně patrné je to ze zájmu o Taycan, jehož prodeje klesly během loňského roku o 49 procent na pomalu zanedbatelná čísla. Porsche se sice vše snažilo omluvit modernizací, která měla mít dopad na objednávky, jenže letos jsou k dispozici veškeré myslitelné verze a prodeje celosvětově dál klesají. Po prvních šesti letošních měsících je tak Taycan dole o dalších 6 procent.

Takový vývoj by měl Porsche přimět s elektrickými auty „stáhnout ocas”, jak jsme mu samo nejednou radili, nic takového ale nedělá. Naopak se snaží zájem o ně dál „roztleskávat”, což potvrzuje i Robert Ader, šéf značky pro německý trh. Ten vytáhl klasické marketingové klišé: „Pro mne je Taycan tím nejlepším elektromobilem na světě,“ sdělil kolegům z Automobilwoche. A jakkoli s tím ani nechceme diskutovat, je to nakonec jedno - zákazníci o tato auta zdaleka nestojí v takové míře, v jakou automobilky doufaly. A to je první i poslední argument v celé debatě.

Jízdní projev těchto aut není dostatečně poutavý a jejich komplexní dynamický projev nakonec také ne. Vrcholný Taycan Turbo GT s paketem Weissach sice s 1 034 koňmi zvládá stovku za 2,2 sekundy, ale co dál? Na okruhu je pomalejší než levnější a slabší spalovací auta, a přesto na něm nedojede skoro nikam. Je to zkrátka nekonkurenceschopné řešení, které bude tím víc odmítané, čím víc jej budou automobilky cpát lidem do chřtánu.

Podobný názor jako my má na věc i Brian Silvestro z Motor1, který se aktuálně vyjádřil na adresu dalších chystaných elektromobilů značky, a sice nových modelů Boxster a Cayman. Bateriový pohon podle něj i tuto dvojici prakticky zcela zabije, neboť klientela pro tyto vozy v podstatě neexistuje. Lidé totiž dosud byli uchváceni jejich jízdním projevem, za nimiž stál hlavně motor uprostřed ovlivňující veškeré chování, nízká hmotnost, manuální řazení...

Nic z toho ovšem u elektromobilu replikovat nelze, usazení baterií do podlahy je navíc tatáž koncepce, kterou dnes vyznává každý. V podstatě tak vlastně jen záleží na tom, kolik kil daný paket váží a kolik koní elektromotory s ním spojené produkují. Pokud ale klientelu nezvládá přesvědčit ani více než tisícovka kobyl v Taycanu, Boxter a Cayman s menším stádem něčeho takového nedosáhnou stoprocentně. Porsche by tak vývoj i přes utracené miliardy mělo odpískat.

Něčeho takového se ale zřejmě nedočkáme, místo toho Němci doufají, že se jim povede malý zázrak. Přičemž v něj věří natolik, že již za pár týdnů definitivně ukončí výrobu dosavadních spalovacích modelů, a to přesto, že premiéra jejich elektrického nástupce není za dveřmi. Ač totiž taková novinka měla dorazit letos, momentálně se s ní počítá až někdy v roce 2027. Porsche se tak přes některé nápravné kroky dál samo odpravuje před očima celého světa. A je mu to zřejmě jedno, maximálně nám vynadá za to, že jej na to s laskavostí upozorňujeme...

Porsche Taycan Turbo GT je sice rychlý v přímce, ale co dál? Není tu prakticky nic, co by zákazníky oslovilo, a tak je to ani neoslovuje. Taycan je možná jednooký král mezi slepou konkurencí, na něco takového se ale náročná klientela neloví. Foto: Porsche

